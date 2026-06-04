Slovenija do remija s Ciprom, Stožice dočakale zgodovinski trenutek

Slovenska nogometna reprezentanco je v Stožicah odigrala prvo od dveh prijateljskih tekem v junijskem terminu. Ciper je hitro prišel do presenetljivega vodstva, izid pa je v nadaljevanju s prvencem v reprezentančnem dresu poravnal Vanja Drkušić (1:1). Slovenija je dočakala tudi zgodovinski trenutek; Tian Nai Koren je postal najmlajši debitant za člansko izbrano vrsto. V nedeljo varovance Boštjana Cesarja čaka obračun s Hrvaško (20.45).

Prijateljske tekme:

Četrtek, 4. junij:

Prva postava Slovenije za tekmo s Ciprom:

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Ciprom! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/OVLUoz5nIg — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 4, 2026

V slovenski nogometni javnosti je bilo v zadnjih dneh ogromno govora o morebitnem debiju 16-letnega Tiana Naia Korena, ki je moral na svojo prvo priložnost v Stožicah počakati med rezervisti. Je pa selektor Boštjan Cesar vseeno poskrbel za presenečenje v udarni enajsterici. V njej se je znašel 22-letni Srđan Kuzmić, ki je namesto Žana Karničnika zasedel desni bok slovenske obrambe. Za nogometaša danskega Viborga in pred tem Mure je to drugi nastop za člansko reprezentanco. Slovenska reprezentanca se je v Stožicah predstavila z novimi dresi. Foto: Aleš Fevžer

Kuzmić bi se s soigralci lahko zelo hitro razveselil vodstva proti Ciprčanom; že sredi druge minute je nevaren predložek pred vrata gostov poslal Benjamin Verbič, tam pa se je v svojem slogu ob pravem trenutku na pravem mestu znašel Žan Vipotnik. Zaključek vročega napadalca je bil tokrat povsem nenatančen, žoga je zletela visoko pod severno tribuno Stožic.

Na drugi strani pa so bili Ciprčani neusmiljeni že ob prvi nevarni situaciji pred vrati Jana Oblaka. Žogo je v sila neugodnem položaju izgubil Tamar Svetlin, v priložnosti se je znašel Marinos Tzionis, ki je z rutiniranim strelom lepo ugnal zvezdnika madridskega Atletica.

Ciper je dobil svoje, ritem igre je na željo gostov v nadaljevanju padel. Do 33. minute, ko je za val nove energije med mladim občinstvom na tribunah ljubljanskega stadiona poskrbel Danijel Šturm. Tokrat je bil za predložek odgovoren Erik Janža, tudi tokrat pa je bil zaključek preslab, da bi se zatresla mreža za hrbtom ciprskega vratarja Fabiana.

Benjamin Verbič je bil v prvem polčasu najbolj dejaven nogometaš v slovenskih vrstah. Foto: Aleš Fevžer

Selektor Cesar se je ob polčasu odločil za dve menjavi, ki bistvenih sprememb na zelenici v naslednjih minutah nista prinesli. Slovenija je bila še naprej izrazito podjetnejša od nasprotnika, a posesti ni uspela kronati z zrelimi priložnostmi. Ciprčanom pa je to ustrezalo. Tian Nai Koren je postal najmlajši debitant v zgodovini slovenske izbrane vrste. Foto: Aleš Fevžer

Gostje so se ob minimalni prednosti počutili razmeroma lagodno vse do 61. minute, ko si je drugi rumeni karton in predčasno pot pod prho prislužil Panagiotis Andreou. Manj kot pet minut kasneje so Cesarjevi varovanci izkoristili številčno premoč. Po zmedi in številnih poskusih v ciprskem kazenskem prostoru je žogo mimo vseh nog in rok le spravil Vanja Drkušić in se razveselil svojega prvenca v članski izbrani vrsti.

Gostje so bili v 'nokdavnu', zvrstilo se je še kar nekaj obetavnih situacij za Slovenijo, v 77. minuti je po močnem strelu odlično posredoval Fabiano, nevaren je bil tudi poskus Adama Gnezde Čerina, a mreža je mirovala. In obmirovala.

Zbrano občinstvo je v zaključku obračuna dočakalo še zgodovinski trenutek za slovensko izbrano vrsto. Pri 16 letih, desetih mesecih in petih dneh je Tian Nai Koren postal najmlajši debitant članske reprezentance Slovenije. Porušil je rekord Benjamina Šeška, ki je pred skoraj natanko petimi leti v Skopju debitiral pri 18 letih in enem dnevu. Svoj reprezentančni debi je na 27. rojstni dan dočakal tudi Ester Sokler.

Slovenija in Ciper sta se na 13. medsebojnem obračunu še četrtič razšla brez zmagovalca.

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Prijateljske tekme:

Četrtek, 4. junij: