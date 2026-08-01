Jug Italije prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih #foto

V petek zvečer je Neapelj stresel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. Nastala je velika materialna škoda, poškodovanih je najmanj 21 oseb, med njimi dve huje. Potresu je ponoči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8.

Epicenter potresa z magnitudo 4,7 je bil na območju Flegrejskih polj zahodno od Neaplja. Gre za eno vulkansko najbolj aktivnih območij v Evropi.

Po močnejšem potresu so seizmografi zaznali še okoli 60 popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8.

Največ škode je nastalo v obalnem mestu Pozzuoli, kjer so se z porušili deli fasad in zidov, kosi ruševin pa so padali na ceste in tam parkirane avtomobile. Zaradi tresenja tal so se sprožili tudi manjši skalni podori.

Po poročanju lokalnih oblasti je poškodovanih najmanj 21 oseb, med njimi dve huje. Številni prestrašeni prebivalci so noč preživeli na prostem.

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Predsednica vlade Giorgia Meloni je v stalnem stiku z lokalnimi oblastmi, ki jo obveščajo o razvoju dogodkov, so navedli v predsedničinem uradu.