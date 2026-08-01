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Teniški globus, 1. avgust
Francoz in Kanadčan se bosta udarila za zmago v Mehiki
Francoz Arthur Gea je v prvem polfinalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu (800.000 evrov nagradnega sklada) premagal Colemana Wonga iz Hongkonga s 7:6 (7) in 6:3. Nato je v drugem obračunu Kanadčan Denis Shapovalov, osmi nosilec, s 6:3, 5:7 in 6:4 izločil petega nosilca tekmovanja Camerona Norrieja iz Velike Britanije.
Enaindvajsetletni Gea še ni osvojil turnirja ATP in bo tudi prvič igral v finalu. Trenutno je na 127. mestu svetovne lestvice, kar je tudi najvišje v karieri. Štiri naslove je doslej osvojil šest let starejši Shapovalov. Pred slabimi šestimi leti je bil že deseti igralec sveta, tretji najboljši Kanadčan doslej. Ta čas je na 39. mestu ATP.
Izida, Los Cabos, ATP 250 (800.000 evrov):
- polfinale:
Arthur Gea (Fra) - Coleman Wong (HKo) 7:6 (7), 6:3;
Denis Shapovalov (Kan/8) - Cameron Norrie (VBr/5) 6:3, 5:7, 6:4;
* Washington, ATP 500 (2.100.000 evrov):
- četrtfinale:
Brandon Nakashima (ZDA) - Alex de Minaur (Avs/1) 7:6 (5), 6:4;
Taylor Fritz (ZDA/3) - Alex Michelsen (ZDA) 6:1, 3:6, 7:6 (6);
Rafael Jodar (Špa) - Lorenzo Musetti (Ita/4) 1:6, 6:1, 6:4;
Alejandro Tabilo (Čil) - Ben Shelton (ZDA/2) 4:6, 7:5, 6:4;
* Washington, WTA 500 (1.400.000 evrov):
- četrtfinale:
Jessica Pegula (ZDA/1) - Ana Kalinskaja (Rus/5) 6:3, 7:5;
Dijana Šnajder (Rus/4) - Ljudmila Samsonova (Rus) 6:3, 6:4;
Naomi Osaka (Jap/3) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 4:6, 6:4, 6:3;
Alexandra Eala (Fil) - Jelina Svitolina (Ukr/2) 6:3, 6:4;
* Memphis, WTA 250 (250.000 evrov):
- četrtfinale:
Kristina Ljutova (Rus) - Caty McNally (ZDA/6) 6:3, 6:4;
Elvina Kalieva (ZDA) - Peyton Stearns (ZDA/7) 6:1, 2:6, 6:3;
Darja Vidmanova (Češ) - Katie Volynets (ZDA) 6:4, 6:7 (5), 6:1;
Renata Zarazua (Meh) -t Anastasija Zaharova (Rus) 6:4, 6:0.