Francoz in Kanadčan se bosta udarila za zmago v Mehiki

Francoz Arthur Gea je v prvem polfinalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu (800.000 evrov nagradnega sklada) premagal Colemana Wonga iz Hongkonga s 7:6 (7) in 6:3. Nato je v drugem obračunu Kanadčan Denis Shapovalov, osmi nosilec, s 6:3, 5:7 in 6:4 izločil petega nosilca tekmovanja Camerona Norrieja iz Velike Britanije.

Enaindvajsetletni Gea še ni osvojil turnirja ATP in bo tudi prvič igral v finalu. Trenutno je na 127. mestu svetovne lestvice, kar je tudi najvišje v karieri. Štiri naslove je doslej osvojil šest let starejši Shapovalov. Pred slabimi šestimi leti je bil že deseti igralec sveta, tretji najboljši Kanadčan doslej. Ta čas je na 39. mestu ATP.