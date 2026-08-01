Slovenci odločno v boj za svoj prvi finale

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 9. uri v kitajskem Ningboju igrala polfinale elitne lige narodov. Na drugi strani mreže bodo stali Poljaki, ki si bodo na Kitajskem skušali priigrati drugo zaporedno zmago v tem tekmovanju. V drugem polfinalu, ki se bo v dvorani Ningbo Gymnasium začel ob 13.30, se bodo pomerili Japonci in Američani.

Slovenski odbojkarji, ki se v ligi narodov, v kateri nastopa le najboljših 18 reprezentanc sveta, dokazujejo od leta 2021, so se na zaključni turnir najboljše osmerice uvrstili že petkrat. Le enkrat so tekmovanje zaključili v četrtfinalu, trikrat so se prebili v polfinale, tako želenega odličja pa doslej še niso uspeli osvojiti. Novo priložnost bodo imeli danews, ko se bodo po četrtfinalni zmagi nad Turki za finale pomerili s Poljaki. Ti so bili v četrtfinalu s 3:1 boljši od Ukrajincev.

Poljska je prva reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, medtem ko je Slovenija peta. Branilci naslova in dvakratni prvaki lige so letošnji redni del končali na drugem mestu z enakim izkupičkom kot tretji Slovenci, toda trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki niso igrali s povsem udarno zasedbo. To so izbranci selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Liyiju v razburljivi tekmi tudi premagali s 3:2 v nizih.

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.