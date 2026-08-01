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Avtor:
Š. L.

Sobota,
1. 8. 2026,
6.30

Osveženo pred

16 ur, 26 minut

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Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov liga narodov Poljska

Sobota, 1. 8. 2026, 6.30

16 ur, 26 minut

Odbojkarska liga narodov, Ningbo, polfinale

Slovenci odločno v boj za svoj prvi finale

Avtor:
Š. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija | Slovenci bodo ob 9.00 lovili prvo uvrstitev v finale. | Foto Volleyball World

Slovenci bodo ob 9.00 lovili prvo uvrstitev v finale.

Foto: Volleyball World

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 9. uri v kitajskem Ningboju igrala polfinale elitne lige narodov. Na drugi strani mreže bodo stali Poljaki, ki si bodo na Kitajskem skušali priigrati drugo zaporedno zmago v tem tekmovanju. V drugem polfinalu, ki se bo v dvorani Ningbo Gymnasium začel ob 13.30, se bodo pomerili Japonci in Američani.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca Turčija
Sportal Epska drama na Kitajskem, Sloveniji je uspelo! V polfinalu jih čaka trd oreh: branilci naslova!

Slovenski odbojkarji, ki se v ligi narodov, v kateri nastopa le najboljših 18 reprezentanc sveta, dokazujejo od leta 2021, so se na zaključni turnir najboljše osmerice uvrstili že petkrat. Le enkrat so tekmovanje zaključili v četrtfinalu, trikrat so se prebili v polfinale, tako želenega odličja pa doslej še niso uspeli osvojiti. Novo priložnost bodo imeli danews, ko se bodo po četrtfinalni zmagi nad Turki za finale pomerili s Poljaki. Ti so bili v četrtfinalu s 3:1 boljši od Ukrajincev.

Poljska je prva reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, medtem ko je Slovenija peta. Branilci naslova in dvakratni prvaki lige so letošnji redni del končali na drugem mestu z enakim izkupičkom kot tretji Slovenci, toda trikratni svetovni in dvakratni evropski prvaki niso igrali s povsem udarno zasedbo. To so izbranci selektorja Fabia Solija na prvem turnirju v Liyiju v razburljivi tekmi tudi premagali s 3:2 v nizih.

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenci napadajo prvo odličje

Liga narodov, polfinale:

Sobota 1. avgust:

Lestvica lige narodov po rednem delu

 
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