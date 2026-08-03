Slovenska odbojkarska reprezentanca je v nedeljo poskrbela za nov velikanski uspeh in mejnik slovenske odbojke. Zasedba italijanskega trenerja Fabia Solija je v ligi narodov po zmagi nad Japonsko za bron osvojila prvo odličje v tekmovanju in po treh četrtih mestih našla pot do zgodovinskega dosežka. "Odličen dosežek za celotno slovensko odbojko, sploh ob predpostavki, da poteka še menjava generacije in so v ospredje stopili številni mladi. Tudi sam zaradi tega nisem pričakoval tako dobrih iger, a se je že na začetku pokazalo, da se lahko kosamo z vsakim," poudarja nekdanji odbojkar in trener Samo Miklavc.

V slovenskem športnem prostoru praktično ne mine tekmovanje ali leto, v katerem slovenski odbojkarji ne bi poskrbeli za vsaj en zgodovinski dosežek. Slovenci so si dobro izhodišče za zaključni turnir lige narodov v kitajskem Ningboju pripravili že z odličnim rednim delom lige, ko so na 12 tekmah vpisali deset zmag in doživeli le dva poraza. Še petič so se prebili na zaključni turnir in četrtič, tretjič zapovrstjo, tudi v polfinale. Četrtič so bili primorani igrati tekmo za bron, tokrat pa po letih 2021, 2024 in 2025 le prekinili črn niz.

"Glede na to, da gre za zgodovinski dosežek, lahko govorimo res samo v presežnikih. To je odličen dosežek za celotno slovensko odbojko, sploh ob predpostavki, da poteka še menjava generacije in so v ospredje stopili številni mladi. Tudi sam zaradi tega nisem pričakoval tako dobrih iger, a se je že na začetku pokazalo, da se lahko kosamo z vsakim, in se na koncu poplačalo z medaljo za tretje mesto, ki bo za vedno zapisana v zgodovino," je navdušen Samo Miklavc.

Samo Miklavc Foto: Ana Kovač

Za nameček so Slovenci v boju za bron s 3:1 strli Japonsko, ki je bila na zadnjih obračunih pravi trn v peti Slovenije. To je bil že deveti medsebojni obračun teh dveh reprezentanc v ligi narodov, Slovenci so zmagali drugič, prvič po letu 2021. "Poznalo se je tudi to, da je Japonska dan pred tem igrala pet nizov z Američani, so pa pred tem pokazali, da spadajo v sam vrh svetovne odbojke. Slovenci so pokazali pravi obraz in jih zasluženo končno spet premagali," pravi nekdanji slovenski reprezentant.

V ospredje stopili mlajši

Ob tem so v primerjavi z zadnjimi velikimi tekmovanji v ospredje stopili tudi številni mladi odbojkarji, ki se niso ustrašili velike priložnosti in so ogromno prispevali k uspehu izbrane vrste. "Vidi se, da prihaja nova generacija. Rok Možič je bil sicer že prej zraven, pa Nik Mujanović, tudi pri ACH vidim, da pripravlja novo zgodbo in v svoje vrste vabi mlade slovenske fante. Mislim, da se odvija nov cikel, nova zgodba, kar je res odlično. Zraven pa je še nekaj starejših, kot sta Tine Urnaut in Alen Pajenk, ki odlično predajata svoje izkušnje in dopolnjujeta slovenske vrste. Odlično je, da fantje niso prepuščeni samim sebi, odlično delo pa ob tem z rotacijo opravlja tudi selektor. Res smo lahko ponosni, saj nas čaka svetla prihodnost tako v moški kot v ženski odbojki," žensko izbrano vrsto, ki prav tako dela zgodovinske korake, izpostavlja Miklavc.

Nik Mujanović Foto: VolleyballWorld

Slovenci so tako še enkrat več poskrbeli za veselje med navijači. "Odlično je, da se ta doba uspehov še kar ne končuje, ker so mladi dodali dodatno iskrico. Mogoče nam je vse skupaj že kar preveč samoumevno, fantje dosegajo res nemogoče. Bomo videli, kaj bo to pomenilo za prihajajoča velika tekmovanja, ker se vrača tudi Rusija. Tudi nekatere reprezentance v ligi narodov ne gredo povsem na polno, vsaj do zaključnega turnirja, ker imajo ekipe res nemogoč ritem. Noben šport nima takšnega urnika brez predaha, kar je povsem noro. Tudi zdaj bo le nekaj dni predaha, potem pa že priprave na evropsko prvenstvo. Je pa ta uspeh zagotovo odlična popotnica," je dejal Miklavc in se že obrnil proti naslednjemu cilju izbrane vrste.

Fabio Soli Foto: VolleyballWorld

Čeprav je za odbojkarji že dolgo poletje, tega sploh še ni konec. Pred njimi je drugi izziv letošnje reprezentančne sezone, evropsko prvenstvo. Priprave nanj bodo začeli 12. avgusta, potem ko jih danes čakata pot v domovino in le nekaj dni predaha. Med 9. in 21. septembrom sledi 11. nastop na prvenstvu stare celine v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem, kjer bodo trikratni evropski podprvaki (2015, 2019, 2021) branili bronasto medaljo z EP 2023. Slovenci bodo skupinski del igrali v italijanski Modeni, kjer bodo tekmeci aktualni podprvaki gostitelji ter Švedi, Čehi, Grki in Slovaki.

Prvič bo na evropskem prvenstvu Slovenijo vodil italijanski strokovnjak Fabio Soli, ki se je lani maja usedel na selektorski stolček in nadaljuje odlično delo svojih predhodnikov. "Selektor je opravil odlično delo. Sploh po tem, kar je reprezentanca dosegla v zadnjih letih, ko so se uspehi kar vrstili, ni lahko stopiti v takšne čevlje. Kapo dol selektorju, ki se je odločil za kar nekaj sprememb in jih več kot uspešno vpeljal v izbrano vrsto. Hkrati odlično dela tudi v klubu v Italiji in je res poskrbel za dobro kombinacijo s fanti, zdaj pa je treba to samo vzdrževati in unovčiti vse potenciale," poudarja nekdanji odbojkar in dodaja: "Verjamem, da bo prvenstvo prineslo nov uspeh."

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