Slovenci napadajo prvo odličje

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo jutri ob 9. uri v Ningboju igrala polfinale elitne Lige narodov. Na drugi strani mreže bodo stali Poljaki, ki si bodo na Kitajskem skušali priigrati drugi zaporedni naslov v tem tekmovanju.

Nova priložnost za zgodovinsko odličje

Slovenski odbojkarji, ki se v Ligi narodov, v kateri nastopa le najboljših 18 reprezentanc sveta, dokazujejo od leta 2021, so se na zaključni turnir najboljše osmerice uvrstili že petkrat. Le enkrat so tekmovanje končali v četrtfinalu, trikrat so se prebili v polfinale, tako želenega odličja pa jim do zdaj še ni uspelo osvojiti. Novo priložnost bodo imeli že jutri, ko se bodo po četrtfinalni zmagi nad Turki za finale pomerili s Poljaki. Ti so bili v četrtfinalu s 3:1 boljši od Ukrajincev.

Fabio Soli Foto: Guliverimage

Fabio Soli verjame v svoje varovance

V slovenskem taboru se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga, saj bo na drugi strani mreže stala reprezentanca, ki trenutno velja za najboljšo na svetu, kar potrjuje tudi prvo mesto na svetovni lestvici. Obenem Poljaki v Ningboju branijo naslov zmagovalcev Lige narodov. Čeprav Slovenci vlogo favoritov prepuščajo tekmecem, selektor Fabio Soli verjame, da se lahko njegova ekipa enakovredno kosa z najboljšimi.

"Zavedati se moramo, da zmoremo in da lahko naredimo dobro delo. Nasprotnik je verjetno trenutno najboljša ekipa na svetu, vendar pa bomo tudi mi imeli svoje priložnosti, ko bomo lahko nadzorovali določene položaje, še posebej tiste, ki so odvisni od naše igre. Igrati moramo tako, kot znamo, se ne pretvarjati, da smo popolni, ampak preprosto igrati po svojih najboljših močeh. Na nasprotni strani mreže bodo stala odmevna imena, ampak to ni pomembno. Tekmo začnemo z rezultatom 0:0, glavno pa bo, da jo končamo z zavedanjem, da smo dali vse od sebe. To je glavni cilj. Taktično se seveda dobro pripravljamo in prepričan sem, da smo lahko konkurenčni do zadnje točke. Zaslužimo si mesto med najboljšimi štirimi, sploh glede na pot, ki smo jo prehodili v celotni sezoni. Zavedati se moramo, kaj smo dosegli, to ponotranjiti in se korak za korakom poskusiti približati našim sanjam."

Tine Urnaut Foto: Aleš Fevžer

Za kapetana reprezentance Tineta Urnauta, ki je od leta 2021 v Ligi narodov na igrišču vselej vodil slovensko vrsto, bo to nova priložnost, da se s soigralci prebije v tako želeni finale. In to priložnost vsekakor namerava izkoristiti.

"Zelo pomembno bo, kako se bomo odzvali, ko bo žoga na naši strani. Torej, kakšna bo organizacija napada in igre za menjavo. Vsakič, ko bomo dobili priložnost za protinapad, bomo morali biti zelo potrpežljivi. Nasprotnik je vrhunska ekipa, sploh v bloku in obrambi. Morali bomo biti potrpežljivi ter včasih tudi dvakrat, trikrat ali štirikrat poskusiti zaključiti točko. Tekmo moramo začeti maksimalno, se boriti od prve do zadnje točke. Ko bomo imeli priložnost, moramo biti samozavestni in narediti vse, da zmagamo."

Uroš Planinšič Foto: VolleyballWorld

Planinšič: Nismo brez možnosti za zmago

Tudi podajalec Uroš Planinšič poudarja, da bo največ odvisno od igre slovenske reprezentance in izkoriščanja ponujenih priložnosti.

"Čaka nas težko pričakovani polfinale, želje in ambicije pa so seveda visoke. Na drugi strani stoji reprezentanca Poljske, ki je verjetno trenutno najboljša ekipa na svetu. Zagotovo nas čaka težka naloga, ampak predvsem se moramo osredotočiti na našo stran, kjer lahko iščemo svoje priložnosti. Poljska je zelo fizična ekipa, zato bo pomembno, da bomo dobro servirali in jih oddaljili od mreže. Ko se nam bodo ponudile priložnosti v napadu, jih bomo morali čim bolje izkoristiti ter si pomagati pri zaščiti napadalcev. Poljaki so zelo dobri v bloku, zato nam v napadu ne bo lahko. Pomagati si bomo morali in delovati kot ekipa, pametno odigrati v napadu ter na ta način nasprotnika prisiliti, da tvega bolj kot ponavadi. S servisne črte bomo morali biti boljši, kot smo bili proti Turčiji, in dati vse od sebe. Prepričan sem, da nismo brez možnosti za zmago, in s takšno miselnostjo moramo začeti to tekmo. Vedeti moramo, da zmoremo ter od prve do zadnje točke dati svoj maksimum, na koncu pa bomo videli, ali bo to dovolj."

Tekma med Slovenijo in Poljsko bo na sporedu ob 9. uri. V drugem polfinalu, ki se bo v dvorani Ningbo Gymnasium začel ob 13.30, se bodo pomerili Japonci in Američani.

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