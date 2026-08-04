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Avtor:
Š. L.

Torek,
4. 8. 2026,
11.23

Osveženo pred

27 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov liga narodov

Torek, 4. 8. 2026, 11.23

27 minut

Odlična novica: Slovenke prihodnje leto v ligi narodov

Avtor:
Š. L.

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska, Fatoumatta Sillah | Slovenke bodo prihodnje leto zaigrale v ligi narodov. | Foto Aleš Fevžer

Slovenke bodo prihodnje leto zaigrale v ligi narodov.

Foto: Aleš Fevžer

Iz odbojkarske zveze Slovenije so s strani svetovne zveze prejeli odlično novico, in sicer, da bodo slovenske odbojkarice v letu 2027 igrale v Ligi narodov. To je nov mejnik slovenske ženske reprezentančne odbojke.

Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar je bilo na koncu dovolj za zgodovinsko uvrstitev v ligo narodov. Slovenke so v prvem delu letošnje reprezentančne sezone s popolnim izkupičkom šestih zmag in brez oddanega niza napredovale na zaključni turnir evropske lige, kjer so morale na koncu v finalu priznati premoč Švedinjam.

Poraza proti Skandinavkam sta varovankam italijanskega stratega Alessandra Oreficeja odščipnila skoraj devet zelo pomembnih točk na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (Fivb) v boju za tako želeno uvrstitev v ligo narodov za prihodnjo sezono, saj so izgubile tudi eno mesto. Prehitela jih je Argentina, ki pa bi si morala na južnoameriškem pokalu, ta se je v nedeljo končal v Limi, predvidoma še nabrati nekaj točk. Toda tekmicam Slovenk v boju za uvrstitev v ligo narodov ni šlo vse po načrtih. Že v skupinskem delu so izgubile s Kolumbijkami, v polfinalu še z Brazilkami, zmaga nad Čilom v tekmi za tretje mesto pa ni bila dovolj, da bi na svetovni lestvici znova pridobile eno mesto.

Slovenske odbojkarice so tako spet 19. reprezentanca sveta, kar jim je na koncu zagotovilo zgodovinsko uvrstitev v ligo narodov, Slovenija pa je s tem postala ena od zgolj 13 reprezentanc, ki bi jo v boju s svetovno elito zastopali tako ženska kot moška izbrana vrsta.

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