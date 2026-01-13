Olimpija in Jesenice začenjajo boj za naslov domačega prvaka

Hokejisti HK Olimpija in HDD Jesenice bodo ob 19. uri v dvorani Tivoli začeli finale državnega prvenstva, v katerem je nesporni favorit ljubljansko moštvo. Prvak bo ekipa, ki bo prva zmagala trikrat.

Hokejska zveza Slovenije je tudi zaradi slabih izkušenj iz prejšnje sezone, v kateri je Olimpija dolgo čakala na konec obveznosti jeseniških tekmecev v alpski ligi, termin finalnih tekem s konca sezone premaknila na januar. Tako bo prihodnjih pet let. Letos bo prvak znan najhitreje v soboto, 17. januarja, najpozneje pa v sredo, 21. januarja.

Favorit finala je bila že zadnja leta Olimpija, letos pa je zaradi težav jeseniškega kluba, ki je ostal brez prej desetletja prisotnega glavnega sponzorja, še toliko večji. Ekipi igrata na tri zmage.

"Poskusil bom ekipo motivirati, kolikor se da, in na vsaki tekmi posebej doseči najboljši rezultat," je pred finalom dejal glavni trener Jesenic Gal Koren. Foto: Matias Demšar

"Te tekme so posebne, motivacija pri fantih ne bo težava. Poskusil bom ekipo motivirati, kolikor se da, in na vsaki tekmi posebej doseči najboljši rezultat," je pred finalom dejal Gal Koren, ki je pred tednom prevzel vlogo glavnega trenerja Jesenic.

"Ne nazadnje pa bo želja, da finale končamo po treh tekmah. Pripravljeni bomo," je o pomenu slovenske lovorike pred tednom dejal strateg Ljubljančanov Ben Cooper. Foto: Aleš Fevžer

"Fantom smo vse razložili. Igramo za zmage, ni pomembno, ali gre za pripravljalno tekmo ali prvenstveno. Mislim, da svoje delo tudi tujci jemljejo resno in da s tem ne bo težav, nihče teh tekem ne bo vzel preveč zlahka. Ne nazadnje pa bo želja, da finale končamo po treh tekmah. Pripravljeni bomo," je o pomenu slovenske lovorike pred tednom dejal strateg Ljubljančanov Ben Cooper.

Večerna tekma se bo začela ob 19. uri.