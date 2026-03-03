Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
3. 3. 2026,
1.00

Osveženo pred

14 ur, 44 minut

Torek, 3. 3. 2026, 1.00

14 ur, 44 minut

Današnji horoskop: strelci se izogibajte konfliktom, kozorogi boste sanjarili

Avtor:
Siol.net

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Horoskop za 3. marec. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Danes se le posvetite tudi stvarem, ki vam sicer ne gredo najbolje od rok. Ker bo vaša koncentracija na vrhuncu, ne boste imeli težav niti z bolj zapletenimi opravili. Le z malo sreče se vam utegne utrniti tudi neka ideja, ki jo boste lahko prav kmalu uresničili. Zaupajte partnerju.

Bik

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko tudi vir zabave. Vaša ustvarjalnost in navdih bosta močna, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Dvojčka

To bo čas, ki ga ne boste želeli preživeti sami. Primanjkuje vam ljubezni, medosebnih odnosov ter socializacije. Naredite korak v tej smeri, pokličite starega prijatelja, s katerim sta se malenkost oddaljila. Obujajte najlepše spomine na otroštvo ob najokusnejših jedeh, ki jih znate pripraviti.

Rak

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in poduhovljeni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar začete projekte. Vaši odnosi bodo dobri. Povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Lev

Srečo, želje, veselje in vašo usodo delite danes z drugimi. Dokler ne boste zašli iz normalnih mej, bo to dober čas. Izražajte svoja čustva, bodite prijazni do drugih in obenem tudi prizanesljivi sami do sebe. S takim razpoloženjem se vam na ljubezenskem področju ne bo treba za nič bati.

Devica

Že nekaj časa ste nemirni in nezadovoljni z vašim trenutnim razmerjem ali situacijo. Počutite se omejene nestrpni ste, ker želite doseči višje cilje. Ne pustite, da bi vas vaša nestrpnost postavila v pozicijo, ki bi jo lahko obžalovali. Dobro premislite o vsem skupaj, preden boste kaj ukrenili.

Tehtnica

Posvečali se boste organizaciji projektov in vsi izzivi, ki jih boste deležni na tej poti, vas bodo navdihovali in polnili z novo energijo. Mnenja drugih vam ne bodo pomenila nič, če ne bodo podkrepljena z dokazi. Zelo zahtevni boste. To strogost in delovno zagnanost bodo drugi cenili in tudi vaš ugled bo zrasel.

Škorpijon

Končno boste razpoloženi za eksperimentiranje in pripravljeni na to, da se naučite kaj novega. Nevsakdanje in rahlo čudaške ideje vas navdihujejo in zaželeli si boste družbe ljudi, ki bi uživala v podobnih stvareh. Vsekakor boste danes hoteli pobegniti od predvidljivega vsakdanjika in rutine.

Strelec

Danes se boste znašli v situaciji, ki bo od vas zahtevala izjemno zbranost in pogum. Poskušajte se obvladati in se izogibajte konfliktom ter čustvenim izbruhom. Držite glavo pokonci in sprejemajte vse z dostojanstvom in mirno. To bo ključ do uspeha. Vse, kar je negativno, bo hitro minilo.

Kozorog

Po naravi se dobro soočate s težavami in stvari vidite jasno. Danes bo vaš svet sanj nekoliko v sporu z realistično podobo, kar vas bo po eni strani oviralo, po drugi pa navdihovalo. Če boste iznajdljivi, bo realna plat dokaj hitro izrinila zasanjanost in domišljijo ter vas znova vrnila na pravo pot.

Vodnar

Danes obvezno pojdite ven, sprejmite povabilo na pogovor ali si privoščite oddih v naravi. Vsekakor pojdite iz pisarne ali stanovanja. Če imate občutek, da se že nekaj časa nelagodno počutite v družbi določene osebe, se danes pripravite na soočenje in si zagotovite nekoliko boljši položaj v prihodnosti.

Ribi

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati, in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

