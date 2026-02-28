Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
28. 2. 2026,
7.00

Osveženo pred

8 minut

Thermometer Blue 0,01

Utah Mammoth Minnesota Wild hokej liga NHL

Sobota, 28. 2. 2026, 7.00

8 minut

Liga NHL, 27. februar

Utah z visoko zmago presenetil vse bolj vročo Minnesoto

Avtor:
M. P.

Thermometer Blue 0,01
Lawson Crouse Clayton Keller Utah Mammoth | Lawson Crouse in Clayton Keller sta imela izvrsten večer za odmevno zmago Utaha. | Foto Reuters

Lawson Crouse in Clayton Keller sta imela izvrsten večer za odmevno zmago Utaha.

Foto: Reuters

Druga ekipa lige NHL Minnesota Wild, ki je igrala za sedmo zaporedno zmago, je izgubila v Salt Lake Cityju. Utah Mammoth so bili boljši s 5:2.

Anže Kopitar
Sportal Boleč poraz za Los Angeles in Kopitarja: padlo kar 9 zadetkov

Lawson Crouse je za zmago Utah Mammoth dosegel dva gola, ameriški zlati olimpijec Clayton Keller pa je ob zadetku za dva še podal. Za zmagovalce sta zadela še Logan Cooley in Barrett Hayton, Karel Vejmelka pa je zbral 21 obramb. Za Minnesoto je gol in podajo dosegel še en ameriški olimpijec Matt Boldy. Zanimivo, da sta pred tem obe ekipi igrali z vodilno v ligi Colorado Avalanche. Utah je v sredo izgubil, Minnesota pa v četrtek zmagala.

Liga NHL, 27. februar:

Lestvice

Utah Mammoth Minnesota Wild hokej liga NHL
