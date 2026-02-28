Utah z visoko zmago presenetil vse bolj vročo Minnesoto

Druga ekipa lige NHL Minnesota Wild, ki je igrala za sedmo zaporedno zmago, je izgubila v Salt Lake Cityju. Utah Mammoth so bili boljši s 5:2.

Lawson Crouse je za zmago Utah Mammoth dosegel dva gola, ameriški zlati olimpijec Clayton Keller pa je ob zadetku za dva še podal. Za zmagovalce sta zadela še Logan Cooley in Barrett Hayton, Karel Vejmelka pa je zbral 21 obramb. Za Minnesoto je gol in podajo dosegel še en ameriški olimpijec Matt Boldy. Zanimivo, da sta pred tem obe ekipi igrali z vodilno v ligi Colorado Avalanche. Utah je v sredo izgubil, Minnesota pa v četrtek zmagala.

Liga NHL, 27. februar:

Lestvice

