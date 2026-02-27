Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Petek,
27. 2. 2026,
9.37

Val Pusteria hokej HK Olimpija IceHL

Liga ICE, 27. februar

Olimpija redni del sezone končuje na Južnem Tirolskem

Olimpija gostuje pri Pustertalu.

Olimpija gostuje pri Pustertalu.

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana bodo zvečer odigrali zadnjo tekmo rednega dela, gostovali bodo pri Pustertalu Roka Tičarja. Obe moštvi sta si že zagotovili četrtfinale, lahko pa južnotirolska zasedba ljubljansko prehiti na lestvici, nekaj teoretičnih možnosti ima tudi za četrto mesto, s katerim bi si priigrala prednost domačega terena v četrtfinalu. Olimpija, ki je trenutno peta, bo po večerni tekmi začela priprave na četrtfinale, a kdo bo njen četrtfinalni tekmec, bo jasno šele čez dober tedni dni. Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. marca.

Ben Cooper
Sportal Ljubljančani samozavestni čakajo četrtfinalnega tekmeca, nova moč že v Tivoliju

Prva šesterica rednega dela (48 tekem) si je neposredno zagotovila četrtfinale, to so Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano Olimpija in Pustertal. Moštva na mestih med sedmim in desetim po rednem delu igrajo dodatne boje (pre-playoff) za preostali dve četrtfinalni vstopnici, za tiste, ki bodo redni del končali med 11. in 13., pa bo sezone v nedeljo konec.

Dodatni boji za četrtfinalni vstopnici se bodo začeli v sredo, 4. marca, končali pa najpozneje 8. marca (igrajo na dve zmagi). Po koncu kvalifikacij si bodo prva tri moštva rednega dela sama izbrala četrtfinalnega tekmeca (pri tem četrtouvrščene ekipe ne morejo izbrati). Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. marca.

ICEHL, 27. februar:

Lestvica:

Preberite še:

IceHL: Olimpija - Bolzano
Sportal Olimpija po kazenskih strelih premagala Bolzano
Dustin Tokarski
Sportal Olimpija ima novo vratarsko moč
HDD Jesenice : Asiago
Sportal Jeseničanom ni uspelo, njihova sezona je končana

Val Pusteria hokej HK Olimpija IceHL
