Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v današnji izjavi obsodila grožnje, izrečene v okviru vojne na Bližnjem vzhodu, med drugim izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uničenju iranske civilizacije, pri čemer je poudarila, da gre za resne grožnje mednarodnemu miru in varnosti, ki jih je treba jemati resno in se jim odločno upreti, medtem ko je premier Robert Golob kljub domnevni prekinitvi ognja med Iranom in ZDA ostro obsodil nadaljevanje izraelskih napadov na Libanon ter podprl poziv španskega premierja Pedra Sáncheza k prekinitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

"Izrael kljub dogovoru o prekinitvi ognja napada Libanon na najhujši možni način. Priča smo neselektivnim napadom na gosto poseljena območja z zelo velikim številom civilnih žrtev, vključno z otroki," je glede na navedbe kabineta predsednika vlade sporočil Robert Golob. Dodal je, da Izrael neusmiljeno krši mednarodno pravo, ovira mirovna prizadevanja in še dodatno povečuje trpljenje libanonskega prebivalstva.

"Ne smemo dovoliti, da Libanon postane nova Gaza," je še sporočil predsednik vlade in dodal, da se pridružuje pozivu španskega kolega Sancheza, ki je Evropsko unijo v sredo pozval k začasni prekinitvi izvajanja pridružitvenega sporazuma z Izraelom.

Podobno se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je sporočila, da pozorno spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer smo bili priča "grožnjam brez primere: mostove in elektrarne bodo uničili, obljubljen pa je bil celo 'konec civilizacije', če Iran ne bi izpolnil zahtev po odprtju Hormuške ožine".

"Razglašeno je bilo dvotedensko premirje, vendar smo še vedno priča agresiji, spopadom in selektivnim pristopom k doseganju miru. Prebivalci Libanona še naprej trpijo zaradi neprestanih in uničujočih napadov, saj razglašeno premirje ne vključuje te države in očitno ne velja za vse napadalce. V Gazi še naprej umirajo civilisti, Palestince na Zahodnem bregu pa še naprej izganjajo iz njihovih domov," je dodala.

"Grožnja z uporabo sile ni v skladu z mednarodnim pravom"

Poudarila je, da je treba takšne grožnje jemati resno. "Besede imajo težo, grožnja z uporabo sile pa ni v skladu z mednarodnim pravom. To ni način, kako bi se morali reševati odprti problemi in spori," je zapisala predsednica.

Opozorila je tudi, da smo priča normalizaciji in instrumentalizaciji takšnih groženj kot taktike v poslovnem svetu, kot priložnosti za trgovce, da stavijo na padec cen nafte, tako kot so to storili nekaj ur pred najnovejšo napovedjo dvotedenskega premirja z Iranom.

Takšne izjave je treba po njenih besedah prepoznati kot resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, zato je potreben odločen in enoten odpor držav po vsem svetu, ki so zavezane miru, diplomaciji in mirnemu reševanju sporov.

Ponovno pozivam vse te države, naj se združijo in spregovorijo z enim glasom: dovolj je dovolj. Za takšno retoriko mora veljati ničelna toleranca. Mir, dostojanstvo in varnost ljudi nimajo tržne vrednosti. V civiliziranem svetu so nedeljivi in neprecenljivi.

Napade ostro obsodile tudi druge države

Po svetu so se sicer danes zvrstile številne obsodbe izraelskih napadov na Libanon, v katerih je bilo v sredo po zadnjih uradnih podatkih libanonskih oblasti ubitih več kot 200 ljudi.

Napade je med drugim ostro obsodil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Kitajska je opozorila, da nihče ne bi smel kršiti suverenosti in varnosti Libanona, Evropska unija pa je pozvala Izrael, naj preneha z napadi na Libanon, ki ogrožajo dogovor o prekinitvi ognja med ZDA in Iranom.

Slišati je bilo tudi druga opozorila, da izraelski napadi spodkopavajo krhko premirje med ZDA in Iranom. Po dogovoru, ki sta ga ameriška in iranska stran ob posredovanju Pakistana dosegli v sredo, oblasti v Izraelu in ZDA namreč vztrajajo, da prekinitev ognja ne velja za Libanon. Iran medtem trdi nasprotno in v napadih vidi grobo kršitev dogovora o prekinitvi ognja.

Preberite tudi: