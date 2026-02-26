"Dobra tekma. Veseli me, kako zadnje čase igramo v obrambi, v igri pet na pet ne prejemamo veliko zadetkov. Zadetek Kapla (za vodstvo s 3:2, op. a.) je bil zelo pomemben, Kolin (vratar Luka Kolin, op. a.) je opravil odlično delo. Glede na to, da je Bolzano verjetni tekmec v končnici, je ta zmaga za nas zelo pomembna. Če bomo igrali proti njim, vemo, da jih lahko premagamo," je po sredini zmagi Olimpije nad Bolzanom po kazenskih strelih dejal trener Ljubljančanov Ben Cooper, ki je že dočakal prihod novega vratarja Dustina Tokarskega, v kratkem pa v Tivoli prihaja še nova moč v obrambi.

Hokejisti HK Olimpija so v sredo odigrali zadnjo domačo tekmo rednega dela lige ICE, na kateri so po izvajanju kazenskih strelov s 4:3 premagali Bolzano. Ljubljančane zdaj čaka le še petkovo gostovanje pri Pustertalu, nato pa priprava na četrtfinale, ki se bo začel 10. marca, tekmec pa bo znan tik pred tem.

"Mislim, da je bila dobra tekma, dobro smo igrali v obrambi, v napadu jim nismo dali veliko priložnosti. Veseli me, kako zadnje čase igramo v obrambi pet na pet, saj ne prejemamo veliko golov. Rokov gol (za 3:2, op. a.) je bil za nas zelo pomemben, Kolin je opravil odlično v golu. Glede na to, da gre za najverjetnejšega tekmeca v končnici, je ta zmaga za nas zelo pomembna. Psihološko nam pomaga. Če bomo igrali proti njim, vemo, da jih lahko premagamo," je po zmagi v pogovoru z novinarji razmišljal trener Olimpije Ben Cooper.

Ben Cooper je že pozdravil novega vratarja, novega branilca bo v kratkem. Foto: Aleš Fevžer

Vratar že v Ljubljani, branilec kmalu

Poškodbe v zadnjem obdobju njegovemu taboru niso prizanašale. Poškodoval se je prvi vratar Lukaš Horak, ki bo odsoten dlje časa, prav tako sta za daljše obdobje izgubljena branilca Bine Mašič in Clayton Kirichenko, med poškodovanimi je tudi napadalec Jaka Sodja ...

Dustin Tokarski je že prispel v Ljubljano. Foto: Guliverimage Čeprav se je prestopni rok že iztekel, ima klub pravico, da zaradi poškodb do začetka prihodnjega tedna podpiše nove moči. V Ljubljano je v sredo že pripotoval izkušeni kanadski vratar Dustin Tokarski, v prihodnjih dneh gre pričakovati še ime novega branilca.

"Kolin je zadnje tri tekme odigral odlično, si pa ne moremo privoščiti, da bi v četrtfinalu v gol morda ob poškodbi morali poslati 17-letnika (Kolinova menjava na zadnjih tekmah je bil najstnik Gal Hebar, op. a.), zato smo po poškodbi Horaka poiskali izkušenega vratarja. Dustina poznam, leta 2009 je osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, bil sem del ekipe, v karieri je osvojil več lovorik, ima veliko izkušenj z zmagovanjem. Bomo videli, kako bo videti na treningu, v vsakem primeru je okrepitev za našo ekipo. Je že v Ljubljani, njegova oprema še ne, morda bi v petek lahko igral," pravi Cooper.

O zgolj sedmih odigranih tekmah Tokarskega v tej sezoni (pet za nemškega prvoligaša Löwen Frankfurt, pri katerem je bil 83,4-odstotno zanesljiv in dve za Grand Rapids Griffins - 92,4 %) dodaja: "Frankfurtu v tej sezoni ne gre najbolje. Pozanimal sem se, da njihova obramba ni bila dobra, da ni imel veliko pomoči. Je pa odigral dve tekmi v AHL, kjer je bil njegov odstotek višji. Še lani je branil tudi v ligi NHL, tako da gre za vratarja z izkušnjami."

Prvih šest neposredno, dva po dodatnih bojih Prvih šest klubov si po rednem delu (48 tekem) neposredno zagotovi četrtfinale, vseh šest (Celovec, Gradec, Salzburg, Olimpija, Bolzano in Pustertal) je že znanih. Moštva na mestih med sedmim in desetim po rednem delu igrajo dodatne boje (pre-playoff) za preostali dve četrtfinalni vstopnici, za tiste, ki bodo redni del končali med 11. in 13., pa bo sezone v nedeljo konec. Dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici se bodo začeli v sredo, 4. marca, končali pa najpozneje 8. marca (igrajo na dve zmagi). Po koncu kvalifikacij si bodo prav tri moštva rednega dela sama izbrala četrtfinalnega tekmeca (pri tem četrtouvrščene ekipe ne morejo izbrati). Četrtfinale na štiri zmage se bo začel 10. marca.

Foto: Aleš Fevžer

"Najverjetneje Bolzano, smo pa samozavestni, da lahko premagamo vsakega"

Cooper je ob vratarskem novincu v Tivoliju potrdil, da se bo klubu po poškodbah branilcev pridružil še branilec, a bo uradno več znanega v prihodnjem tednu. Kanadski strateg je pred četrtfinalom, ki se bo začel 10. marca, Olimpija pa bo ime tekmeca izvedela tik pred tem, zelo optimističen. Meni, da bi bila lahko četrtfinalna ovira njegove zasedbe prav Bolzano. Na prvih dveh mestih bosta po rednem delu namreč Celovec in Gradec, ki bosta kot prva izbirala tekmeca, trenutni je tretji aktualni prvak Salzburg, četrti Bolzano, Olimpija pa je peta in višje od petega mesta rednega dela ne more končati, tako da prednosti domačega terena ne bo imela.

"Premor pred četrtfinalom nam bo prišel prav, veliko bomo trenirali. Verjetno bi lahko v četrtfinalu igrali z Bolzanom. Ta in Salzburg sta najbolj verjetna. Proti Bolzanu smo letos 2:2 v zmagah, proti Salzburgu imamo 3:1 (v korist Olimpije, op. a.). Gre za odlični ekipi, ki znata zmagovati, smo pa samozavestni, da lahko premagamo vsakega," pravi Cooper, ki meni, da jih Celovec in Gradec ne bosta izbrala: "Z mojega stališča bi bilo noro, da izbereš ekipo, ki ne igra kvalifikacij za končnico (te bodo igrala moštva, ki bodo po rednem delu med sedmim in desetim mestom, op. a.). Menim, da bi prvi dve ekipi avtomatično izbrali tekmeca, ki je ravno odigral kvalifikacije za končnico, ki je potoval in ni imel časa za pripravo na četrtfinale, saj si ga je moral še zagotoviti. A če nas bo izbral Celovec, bi mi bilo to prav všeč. Potovanje ne bi bilo dolgo, mi vemo, da jih lahko premagamo, a menim, da ne želijo igrati z nami."

Foto: Aleš Fevžer

Kolin: Utrujenosti več, a zato treniram vse leto

Če je pred poškodbo Horaka dobival malo priložnosti, pa je bil Kolin na zadnjih tekmah prva vratarska izbira. "Vedeli smo, da bo težka tekma. 16 sekund pred koncem smo sicer dobili gol, a nimaš kaj, treba je bilo dvigniti glavo in iti naprej. Vemo, da smo pri kazenskih strelih letos močni, imamo dobre strelce, tako da sem šel kar optimistično v penale. Ta zmaga je zelo pomembna, saj imamo zdaj razmerje v zmagah 2:2 v tej sezoni. Če jih slučajno dobimo v končnici, nismo v slabšem izhodišču," je po zmagi dejal 22-letni čuvaj mreže, ki ga nobeden od hokejistov Bolzana med izvajanjem kazenskih strelov ni premagal.

Kot pravi, je zadnje čase zaradi pogostejšega branjenja bolj utrujen, a to so sladke skrbi, saj je želja vsakega vratarja, da čim več brani. "Utrujenosti je več, saj še nikoli nisem imel toliko tekem v tako kratkem času, a zato sem tukaj, to je moje delo, zato treniram vse leto. Zdi se mi, da sem te priložnosti dobro izkoristil, in sem lahko samozavesten. Z novim vratarjem sva se za zdaj v slačilnici le pozdravila, saj veliko časa za pogovor ni bilo. Za končnico bomo videli, nikjer ni nobenega zagotovila, kako se bodo stvari odvijale. Upam, da bom dobil kakšno priložnost in jo čim bolje izkoristil," pravi Kolin.

"Osebno menim, da bomo v četrtfinalu dobili Bolzano, saj menim, da nas Salzburg, če bo tretji, ne bo hotel izbrati, ne glede na to, ali bomo peti ali šesti. Mi je pa vseeno, s kom bomo igrali. Liga je zelo izenačena, verjamem pa, da lahko izločimo vsakega tekmeca v četrtfinalu," odločno dodaja mladi vratar.