Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
14. 4. 2026,
6.53

cene nafta dizel bencin

Pri naftnih derivatih nekaj cenovne razbremenitve

Bencin, dizel, bencinska črpalka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči znižale. Občutneje sta se pocenila dizelsko gorivo in kurilno olje. Liter dizla je z 1,822 evra zunaj avtocest cenejši za 7,2 centa, liter kurilnega olja pa z 1,484 evra za 7,1 centa. Cena litra 95-oktanskega bencina je nazadovala za 3,3 centa na 1,620 evra.

Regulirana cena dizelskega goriva je tako ob nekoliko ugodnejših razmerah na trgu nafte in naftnih derivatov v zadnjem tednu padla z rekordne ravni, na kateri je bila od minule srede do ponedeljka. Gre za prvo pocenitev po ameriško-izraelskem napadu na Iran.

Vlada tokrat v trošarine ni posegala. Za dizel in kurilno olje so trošarine že tako ali tako na minimumu, nekaj prostora za znižanje je še pri 95-oktanskemu bencinu.

Marže trgovcev so v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov še naprej omejene.

Cene reguliranih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.

Modelske cene se od 24. marca izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen naftnih derivatov in spreminjajo na vsakih teden dni. Pred tem je bilo usklajevanje 14-dnevno.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

