Pred Jeseničani pomembni gostovanji

Pred hokejisti HDD Jesenice sta pomembni gostovanji v dveh dneh. Zvečer bodo palice prekrižali z Val Gardeno, v sredo pa še z Bregenzerwaldom, proti kateremu bodo odigrali ključno tekmo sezone, ki bo odločala o tem, ali bodo nadaljevali sezono ali ne.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice za izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

V kvalifikacijski skupini B je v najboljšem položaju Val Gardena s 13 točkami, Ritten jih ima 12, Bregenzerwald pet, Jesenice pa ostajajo pri treh. Najboljše tri ekipe iz obeh kvalifikacijskih skupin bodo po kvalifikacijskem delu (šest tekem) v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico, medtem ko bo za zadnjeuvrščeno moštvo iz vsake kvalifikacijske skupine sezone konec.

Pred Jeseničani sta tako zelo pomembni tekmi, predvsem sredina bo ključnega pomena za to, ali se bo sezona zanje nadaljevala.

Alpska liga Torek, 24. februar

Lestvice: