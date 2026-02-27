Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
27. 2. 2026,
10.35

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Družina potuje Družina potuje Vipavska dolina top destinacije

Petek, 27. 2. 2026, 10.35

15 minut

Vipavska dolina med čudesi Evrope, ki jih je letos treba obiskati

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vipavska dolina | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Med sedem čudes Evrope, ki jih v letu 2026 priporočajo za obisk, je znani popotniški medij uvrstil tudi Vipavsko dolino.

Britansko uredništvo popotniškega medija Condé Nast Traveller je objavilo seznam sedmih evropskih destinacij oziroma "čudes Evrope", ki jih je po njihovem mnenju letos treba obiskati.

Na seznamu je tudi slovenska destinacija, in sicer Vipavska dolina. "Razen jadralnih padalcev, gorskih kolesarjev in plezalcev, ki obožujejo Nanos in Trnovski gozd, le redki obiščejo to vrzel med planotami, ki se skriva med Jadranom in Alpami," so opisali ta del Slovenije, ki je po njihovih besedah tudi eno najbolj vznemirljivih še ne razvpitih vinorodnih območij v Evropi.

"Tudi največje mesto v tej dolini se zdi kot skrivnost dobro obveščenih," so zapisali o Vipavi, "tam reka teče skozi mesto in celo pod nekaterimi hišami, medtem ko so privlačni trgi popoln kraj za počitek po raziskovanju okoliških vrhov."

Sedem čudes Evrope za leto 2026:

Fotogalerija
1
 / 7

Oglejte si še:

Srce med vinogradi
Trendi Štajersko uvrstili med najbolj vroče destinacije leta
Maribor
Trendi Maribor razglasili za vinsko prestolnico Evrope
zemljevid, Evropa, turisti, turizem
Trendi Pet evropskih mest, ki jih obiščite v letu 2026, če ne marate gneče
Družina potuje Družina potuje Vipavska dolina top destinacije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.