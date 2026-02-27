Med sedem čudes Evrope, ki jih v letu 2026 priporočajo za obisk, je znani popotniški medij uvrstil tudi Vipavsko dolino.

Britansko uredništvo popotniškega medija Condé Nast Traveller je objavilo seznam sedmih evropskih destinacij oziroma "čudes Evrope", ki jih je po njihovem mnenju letos treba obiskati.

Na seznamu je tudi slovenska destinacija, in sicer Vipavska dolina. "Razen jadralnih padalcev, gorskih kolesarjev in plezalcev, ki obožujejo Nanos in Trnovski gozd, le redki obiščejo to vrzel med planotami, ki se skriva med Jadranom in Alpami," so opisali ta del Slovenije, ki je po njihovih besedah tudi eno najbolj vznemirljivih še ne razvpitih vinorodnih območij v Evropi.

"Tudi največje mesto v tej dolini se zdi kot skrivnost dobro obveščenih," so zapisali o Vipavi, "tam reka teče skozi mesto in celo pod nekaterimi hišami, medtem ko so privlačni trgi popoln kraj za počitek po raziskovanju okoliških vrhov."

Sedem čudes Evrope za leto 2026:

