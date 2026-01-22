Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
potovanja top destinacije top 5

Pet evropskih mest, ki jih obiščite v letu 2026, če ne marate gneče

zemljevid, Evropa, turisti, turizem | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če bi se radi izognili gneči in dolgim vrstam, visokim cenam ter neavtentičnosti priljubljenih turističnih destinacij, se letos napotite v tista evropska mesta, ki se jim je za zdaj še uspelo izogniti množičnemu turizmu.

Vse več ljudi se pri iskanju naslednje destinacije za oddih odvrača od prenapolnjenih turističnih središč in išče bolj mirne ter tudi cenejše alternative. Spletni iskalnik Google je tako v zadnjem letu zabeležil kar 122,6-odstotno rast iskanja skritih biserov, kot odgovor na to pa so pri podjetju Iglu Cruise sestavili seznam petih evropskih mest, ki sicer niso razvpita, a radovednemu obiskovalcu ponujajo ogromno.

1. Trenčin, Slovaška

Mesto Trenčin na zahodu Slovaške velja za pravi biser zahvaljujoč srednjeveški arhitekturi in slikoviti lokaciji ob reki Váh. Poleti tam prirejajo festival Pohoda, največji glasbeni festival na Slovaškem, Trenčin pa je tudi letošnja Evropska prestolnica kulture in bo zato zagotovo ponujal vrsto zanimivih vsebin.

Trenčin, Slovaška | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ponuja popolno kombinacijo zgodovine in sproščene, avtentične atmosfere, zaradi česar je odlična izbira tako za družine kot za pare ali samostojne popotnike. V Trenčinu ne smete zamuditi obiska tamkajšnjega gradu, ki stoji na pečini nad reko, vzpona na mestni stolp in posedanja v lokalih na živahnem trgu Mierové. 

2. Gent, Belgija

Medtem ko se večina turističnih množic zgrne v Brugge, pa domačini in drugi poznavalci raje izberejo Gent, ki ima enak srednjeveški šarm in ga prepredajo kanali, ob tem pa je zaradi velike študentske populacije izjemno živahno mesto.

Gent, Belgija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Gent pogosto označujejo za belgijsko najbolje varovano skrivnost, ker je podobno slikovit kot Brugge, a ima bolj avtentično atmosfero in občutno manj gneče. Med atrakcijami, ki jih velja obiskati, sta grad Gravensteen in katedrala svetega Bava, ob koncu dneva pa uživajte v sončnih zahodih na nabrežjih reke Leie.

3. Quimper, Francija

Quimper je očarljivo mesto v srcu Bretanje, ki obiskovalce osvoji z vrstami fotogeničnih tradicionalnih hiš na bregovih reke Odet. Medtem ko turisti množično obiskujejo jug Francije, je Bretanja s Quimperjem na čelu veliko bolj avtentična in manj nagnetena francoska alternativa.

Quimper, Bretanja, Francija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Tam obiskovalci uživajo v lokalnem ciderju, tradicionalnih bretonskih palačinkah in množici trgovinic z obrtniškimi izdelki. To so kraji, znani po odlični hrani, ponudba pa sega od tradicionalnih gostiln do vrhunskih restavracij z Michelinovimi zvezdicami.

4. Torino, Italija

Torino je v senci največjih italijanskih turističnih središč, a je s svojimi elegantnimi kavarnami, vrhunsko čokolado in alpskim vencem, ki ga obkroža, nedvomno vreden obiska. Z baročnimi bulvarji in kraljevimi palačami nekdanjih Savojcev je prav tako veličasten kot Pariz, a brez nevzdržne gneče.

Torino, Italija | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Za najboljši razgled na mesto se z dvigalom odpeljite na vrh zgradbe Mole Antonelliana, v kateri domuje tudi nacionalni kinematografski muzej, nato pa si v kateri od mnogih kavarn privoščite bicerin, znamenito kavo s čokolado.

5. Poznanj, Poljska

Poznanj na zahodu Poljske je znan po fotogeničnih pisanih zgradbah, ki obkrožajo stari mestni trg, kljub svoji slikovitosti pa ostaja v senci bolj obleganih Krakova in Varšave.

Poznanj, Poljska | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Velja za eno najbolj zelenih mest na Poljskem, zelene površine zasedajo kar četrtino mesta, in je zato kot nalašč za rekreacije željne turiste. Najlepše je mesto spoznati med sprehodom ali kolesarjenjem po Wartostradi, slabih 14 kilometrov dolgi rekreacijski poti ob reki Varti.

potovanja top destinacije top 5
