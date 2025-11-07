To so najboljši kampi na Hrvaškem po mnenju Slovencev

Znani so zmagovalci izbora Naj kamp Adria, v katerem so slovenski kampisti glasovali za najboljše kampe na Hrvaškem.

Ta teden so v Šibeniku so razglasili rezultate izbora Naj kamp Adria, ki ga je že 15-krat zapovrstjo organiziral spletni portal Avtokampi.si. V tem izboru za svoje favorite na Hrvaškem glasujejo slovenski ljubitelji kampiranja, ki so pri naših južnih sosedih pomembni gostje. V hrvaških kampih so namreč po številčnosti na drugem mestu, več je le Nemcev.

Kot so navedli na portalu Avtokampi.si, slovenski kampisti kar 40 odstotkov nočitev ustvarijo v kampih v Istri, sledita Kvarner in zadrska regija. Glede na destinacijo pa Slovenci najraje kampirajo v kampih na Lošinju, v Medulinu, Novalji na Pagu, Vrsarju, Umagu, Funtani in na Cresu.

Kateri kampi pa so slavili v letošnjem izboru? Glasovanje je razdeljeno v več kategorij, kampe vanje uvrščajo glede na velikost in regijo, dodali pa so tudi kategoriji za najboljši nudistični kamp in najboljše naselje mobilnih hišic.

Najboljši kampi v Istri

Med velikimi kampi v Istri je v izboru Naj kamp Adria največ glasov dobil kamp Valamar Camping Istra v Funtani, na drugem mestu je kamp Polari v Rovinju, na tretjem pa kamp Mon Perin v Balah. Med manjšimi kampi v Istri je slavil kamp Polidor v Funtani, na drugem mestu je kamp Finida v Umagu, na tretjem pa kamp Lighthouse v Savudriji.

Najboljši kampi v Kvarnerju

Med velikimi kampi v Kvarnerju je že tradicionalno zmagal kamp Čikat na Lošinju, na drugem mestu je Aminess Style Atea v Njivicah na Krku, na tretjem mestu pa kamp Valamar Camping Baška na Krku. Med manjšimi kvarnerskimi kampi je slavil kamp Draga v Mošćenički Dragi, na drugem mestu je kamp Bor v mestu Krk na Krku, na tretjem pa kamp Mali v Baški na Krku.

Najboljši kampi v Dalmaciji

Med velikimi kampi v Dalmaciji je za najboljšega obveljal kamp Straško v Novalji na Pagu, na drugem mestu je kamp Falkensteiner Premium Camping Zadar, na tretjem pa kamp Šimuni na Pagu. Med manjšimi dalmatinskimi kampi je znova zmagal kamp Slanica na Murterju, drugouvrščen je kamp Lavanda na Pelješcu, na tretjem mestu pa je kamp Šibuljina pri Starigradu oziroma Paklenici.

Najboljši nudistični kampi na Hrvaškem

Med 12 hrvaškimi kampi, ki še omogočajo nudistično kampiranje, je prvo mesto osvojil kamp Ulika v Poreču, drugi je kamp Kovačine na Cresu, tretji pa kamp Valalta v Rovinju.

Najboljše mobilne hišice na Hrvaškem

S ponudbo mobilnih hišic je letos prvo mesto osvojil kamp Aminess Planet Sirena v Novigradu, na drugem mestu je Amadria Park Šibenik, na tretjem pa kamp Arena Stupice v Premanturi.

Najboljši kampi v celinski Hrvaški

V kategoriji kontinentalnih kampov je zmagal kamp Vita v termah Tuhelj, drugi je bil kamp Plitvice Holiday Resort, tretji pa kamp Terme Jezerčica.

Pa Slovenija?

Rezultate izbora najboljših slovenskih kampov bo ekipa portala Avtokampi.si razglasila na turističnem sejmu Alpe-Adria v začetku februarja.

