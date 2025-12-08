Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
12.23

1 ura, 33 minut

Američani bodo prihodnje leto navalili v ta del Evrope

N. V.

Split | Hrvaški Split je med mesti, kamor naj bi prihodnje leto potovalo največ turistov iz ZDA. | Foto Shutterstock

Hrvaški Split je med mesti, kamor naj bi prihodnje leto potovalo največ turistov iz ZDA.

Foto: Shutterstock

Če so turisti iz ZDA v zadnjih letih preplavili Pariz, Rim in podobne vroče turistične točke v Evropi, pa trendi za prihodnje leto kažejo drugače.

"Evropa nadaljuje svoj zmagovalni niz, a največje zgodbe leta 2026 niso Pariz, Rim ali London, temveč vzhodna Evropa," so na popotniškem spletnem iskalniku Kayak.com zapisali ob svoji veliki raziskavi, katere destinacije bodo prihodnje leto najbolj zanimale Američane.

Vzhodno Evropo sicer pojmujejo precej široko, kaže seznam najbolj vročih destinacij za ameriške turiste. Ti si v Evropi za potovanja prihodnje leto po podatkih Kayak.com največ ogledujejo ta mesta:

  • Praga, Češka
  • Sofija, Bolgarija
  • Krakov, Poljska
  • Budimpešta, Madžarska
  • Bukarešta, Romunija
  • Split, Hrvaška
  • Tirana, Albanija
  • Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Kot so pojasnili pri Kayak.com, ta mesta ameriške turiste pritegujejo, ker ponujajo privlačno kombinacijo "poceni letalskih povezav, bogate zgodovine, vznemirljive kulinarične ponudbe in manjše gneče, kot je na najbolj priljubljenih turističnih točkah zahodne Evrope."

