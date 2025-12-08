Če so turisti iz ZDA v zadnjih letih preplavili Pariz, Rim in podobne vroče turistične točke v Evropi, pa trendi za prihodnje leto kažejo drugače.

"Evropa nadaljuje svoj zmagovalni niz, a največje zgodbe leta 2026 niso Pariz, Rim ali London, temveč vzhodna Evropa," so na popotniškem spletnem iskalniku Kayak.com zapisali ob svoji veliki raziskavi, katere destinacije bodo prihodnje leto najbolj zanimale Američane.

Vzhodno Evropo sicer pojmujejo precej široko, kaže seznam najbolj vročih destinacij za ameriške turiste. Ti si v Evropi za potovanja prihodnje leto po podatkih Kayak.com največ ogledujejo ta mesta:

Praga, Češka

Sofija, Bolgarija

Krakov, Poljska

Budimpešta, Madžarska

Bukarešta, Romunija

Split, Hrvaška

Tirana, Albanija

Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Kot so pojasnili pri Kayak.com, ta mesta ameriške turiste pritegujejo, ker ponujajo privlačno kombinacijo "poceni letalskih povezav, bogate zgodovine, vznemirljive kulinarične ponudbe in manjše gneče, kot je na najbolj priljubljenih turističnih točkah zahodne Evrope."

Oglejte si še: