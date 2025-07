Na Instagramu je krasno, kaj pa v resnici? To so posnetki iz Italije, Grčije in Hrvaške.

Amalfijska obala, Portofino, jezero Como, Santorini ... evropske destinacije, ki na družbenih omrežjih veljajo kot najbolj zaželene za poletni dopust, zdaj plačujejo davek te priljubljenosti. Fotografije na Instagramu so eno, realnost pa nekaj povsem drugega, so razočarani turisti, ki so jih prepričale idilične podobe na spletu.

Družbena omrežja, predvsem TikTok, so preplavili posnetki resničnega stanja na teh destinacijah: gneča je neznosna, na plažah ni prostora niti za brisačo, v lokalih tudi samo za kavo čakaš celo večnost, pred najbolj fotogeničnimi lokacijami pa se vijejo dolge vrste čakajočih na popoln posnetek.

V Italiji samo v poletnih mesecih pričakujejo okoli 27 milijonov obiskovalcev iz tujine, na letališčih so že do zdaj zbrali več kot deset milijonov prihodov, gneča pa je postala stalnica vse od Benetk do Neaplja. Lokalno prebivalstvo se pritožuje, da so njihovi domači kraji postali le kulisa za Instagram, a neznosna natrpanost s turisti moti tudi – turiste.

Tako se neka uporabnica TikToka pritožuje, da je v Portofinu obiskala plažo, ki naj bi bila "skriti biser"; a je ta skriti biser ob njej očitno poznala množica drugih turistov. Namesto da bi tam posnela kakšno idilično fotografijo, se je z množico preostalih iskalcev popolnih posnetkov borila za prostor.

#italia #italytravel #italytrip #italy #amazingshots_italy #portofino #portofinoitaly #hiddengem #hiddenbeach #italybucketlist ♬ original sound - Beatlibrary @herenowwherenext Introducing Portofino’s not-so-secret “secret beach”: 📍Baia Cannone You can find this beach by walking along the road out of Portofino for around 6 minutes until you see some narrow steps to your right, which will lead you down to the beach. You’ll know you’re in the right place when you see a sign which reads “SPIAGGIA LIBERO PUBLIC BEACH”. Otherwise you can find the steps at this location: (44.3050753, 9.2111812) You may have seen beautiful videos of this spot being called a “secret” or “hidden” beach, but let me tell you - maybe it was a few years ago but it DEFINITELY isn’t now 😅 This place has gone viral several times on social media, so it’s now pretty well known! In fact it was SO BUSY when we got there that we turned around and left without even thinking about going for a swim 💀 If you want to see the beach looking it’s best without the crowds, I suggest visiting early in the morning or late in the afternoon when the day-trippers have left ✨ It was definitely a bit of an insta vs reality 🫠😂 But if you want to discover some ACTUAL hidden gems & secret spots from around the world ➡️ follow @herenowwherenext 🫶🏼🙌🏼 _____________________________ Summer in Italy | Where to visit in Italy | Hidden gems in Italy | Best places to see in Italy | Italy destinations | #italygram

Nič bolje ni niti v Grčiji, kjer vsi iščejo "popoln mediteranski oddih med otočani". Najhuje je seveda na najbolj razvpitih destinacijah. Ozke ulice krajev na Santoriniju so nabito polne, v najbolj znanem mestecu Oia se ljudje prerivajo na vsakem koraku, Zakintos poka po šivih, plažni bari na Mikonosu se začnejo polniti že zgodaj zjutraj.

Gneča je povsod, prizanešeno ni niti najbolj oddaljenim in manj znanim grškim destinacijam. Nekoč mirni otoki, kot sta Paros in Milos, so se v zadnjih letih na Instagramu znašli z opisom "skriti biseri" in čarobnost je seveda izpuhtela. Lokalno prebivalstvo tarna, da so njihovi domači kraji postali neprepoznavni, mir in sproščeno vzdušje pa sta preteklost.

Pa Hrvaška? Mnenja na družbenih omrežjih so deljena. Pred kratkim je Dalmatince razburila irska turistka, ki je na TikToku objavila posnetek, v katerem je bila vse prej kot navdušena nad Splitom. "Split bi izpustila," je dejala, "če pa že, potem tam preživite največ en dan. Mesto je majhno in gneča je prevelika. Obiskali smo ga junija, ko še sploh ni bil vrhunec sezone, pa je bilo skorajda neznosno."

Hrvaški tiktoker pa je pretekli konec tedna zabeležil povsem drugačne vtise. Po Splitu se je sprehodil na drugi dan festivala Ultra, zaradi katerega je bilo mesto v preteklih letih nabito polno, letos pa je bilo precej drugače. "V središču mesta in na rivi sploh ni turistov," je dejal v posnetku in pokazal prazne ulice ter lokale.

