Naše sosede Hrvate je pred dnevi obiskal frontmen skupine Guns N' Roses Axl Rose. Gostil ga je podjetnik in investitor Davorin Štetner, s katerim sta si skupaj ogledala Rimčev kampus, ki so ga na dela prost dan odprli samo zanj, in vinarno Tomac, kjer sta uživala v domačih dobrotah.

Da so na Hrvaškem gostili "velikega Axla Rosea", se je na družbenih omrežjih pohvalil podjetnik Štetner, ki je objavil vrsto fotografij z njegovega obiska. V šali je zapisal, da so mu želeli pokazati, "kaj se proizvaja na Hrvaškem in v vinarni Tomac ... videl je, kako dobri smo in kaj imamo". Ob tem se je zahvalil še Mateju Rimcu, ki je kampus odprl kljub dela prostemu dnevu in za Rosea pripravil zasebni ogled.

Davorin Štetner je hrvaški podjetnik in vlagatelj, najbolj znan kot predsednik Hrvaške mreže poslovnih angelov (CRANE), ki jo vodi od leta 2015 ter kot mentor in vlagatelj spodbuja tvegane naložbe v inovativne projekte. Trenutno je član odbora za gospodarstvo hrvaškega parlamenta. Bil je tudi svetovalec nekdanje hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović ter član različnih nacionalnih in mednarodnih gospodarskih organov.

Poleg podjetništva je znan tudi po svojem delu v športnih medij – vrsto let je bil predstavnik Formule 1 za Hrvaško in lastnik portala GP1.hr. Je pobudnik več projektov, povezanih s športom, mediji in tehnologijo, prepoznan pa je tudi po svoji zavezanosti spodbujanja podjetništva med mladimi.

