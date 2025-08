Milan Brglez zapušča ministrstvo za pravosodje

Potem ko se Brglezu ni uspelo ponovno prebiti v Evropski parlament, ga je vlada na predlog pravosodne ministrice Andreje Katič julija lani imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje.

Po poročanju N1 se Brglez s tega mesta zdaj poslavlja in se vrača v staro službo na fakulteto za družbene vede. Brglez naj bi se za predčasen odhod z ministrstva odločil, ker želi na FDV okrepiti raziskovanje in poučevanje o mednarodnem pravu in človekovih pravicah, še navaja omenjeni medij.

S svojo odločitvijo naj bi že seznanil predsednika SD Matjaža Hana in pravosodno ministrico Katič.

Brglez se je sicer aprila lani potegoval za mesto predsednika SD, a ga je v prvem krogu premagal gospodarski minister Matjaž Han.