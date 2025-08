Veliko novega v 2. SNL, kjer bo nastopal tudi Miral Samardžić

S tekmo med Bistrico in velenjskim Rudarjem se bo v petek ob 17.30 začela nova sezona 2. slovenske nogometne lige. Tudi v tej bo med drugoligaši 16 klubov, novinca sta Jesenice in Krško Posavje. Favoritov za najvišja mesta je kar nekaj, med njimi Nafta, sežanski Tabor, kranjski Triglav in drugi.

Lendavčani so v prejšnji sezoni igrali v prvi ligi, a se po enem letu spet preselili v 2. SNL. Kljub temu jih bo še vedno vodil Jozsef Bozsik, imajo pa znova visoke cilje, čeprav se je poslovilo nekaj nosilcev, kot so Amadej Marinič, Darko Hrka, Žan Mauricio ... A po drugi strani je Nafta v ekipo pripeljala nekaj zanimivih igralcev, predvsem je pozornost vzbudil prestop Amadeja Maroše iz Mure.

Ibričić pripeljal Djuranovića na Gorenjsko

Vrsto let je deloval v Domžalah in okolici, v tej sezoni pa bo Dejan Djuranović vodil Triglav. Foto: Vid Ponikvar Triglav se je kot drugouvrščeni ob koncu prejšnje sezone boril za napredovanje v prvo ligo na dodatnih tekmah z Domžalami, vendar ostal brez selitve med prvoligaše. Poleti je doživel korenite spremembe, Senijad Ibričić je prevzel naloge športnega direktorja, Darijan Matić pa je moral trenersko mesto prepustiti Dejanu Djuranoviću. Igralski kader so med drugimi okrepili Ajdin Mulalić, Nermin Hodžić, Hanus Soerensen ... Od odhodov velja omeniti Ivico Vidovića, ki je prestopil k Celju.

Sežanski Tabor je v prejšnji sezoni pristal na petem mestu, v tej bo med favoriti za prvo mesto in neposredno napredovanje v prvo ligo. Na Kras se je vrnil Leon Sever, iz Primorja je prišel Tarik Čandić, sicer pa visoke cilje narekujejo še nekatere okrepitve, kot so Alen Hodžić, Stjepan Oštrek, Uroš Korun in drugi. Odšli so Gašper Vodeb, Amir Feratović, Mihael Briški in Saido Berahino.

Običajno je v igri za najvišja mesta tudi Gorica, ki je tokrat močno spremenjena. Novo Gorico so zapustili Luka Marjanac, Adriano Bloudek, Luka Pihler, Alan Kaučič, Cene Kitek in številni drugi. Saša Ranić bo imel na voljo pomlajeno zasedbo.

Bistričani izgubili prvega strelca lige

Robert Pevnik vodi Bistrico. Foto: www.alesfevzer.com Ambicije je pokazala ljubljanska Ilirija. V prejšnji sezoni je bila tudi na robu izpada, a v novi načrtuje boljše predstave. Klubu se je pridružil mladi reprezentant Anel Zulić, v ekipo Darka Karapetrovića pa so prišli še nekateri, vključno z argentinskim napadalcem Agustinom Urrutio. Ilirijo je zapustil prvi vratar Nejc Dermastija, ki se je poleti pridružil soboški Muri.

Bistričani so pod vodstvom Roberta Pevnika v prejšnji sezoni zasedli šesto mesto, a ostali brez prvega strelca lige Stanislava Krapuhina, ki je šel v Radomlje, Grosupeljčani, ki so bili četrti v prejšnji sezoni, so izgubili nekaj pomembnih igralcev, kot so Josip Marinić, Luka Verbič, Josip Ivan Zorica in Anis Jašaragić, a pripeljali peterico, vrnil se je tudi Nikola Jovićević.

Ljubljanski Slovan je prvo sezono po preboju med drugoligaše sklenil na devetem mestu, eden od napadalnih adutov bo še naprej izkušeni Mustafa Nukić, v prejšnji sezoni sedmouvrščena Dravinja bo tudi v tej stavila na mlade moči. Krka je kar nekaj vrzeli po odhodih zapolnila s tujimi nogometaši, tudi Beltinci so dodobra spremenili kader, saj Simon Dvoršak ne bo mogel več računati na Stjepana Oštreka, Ivana Težačkega, Juro Štimca, Domna Zvera in druge.

Dob osrečil Jeseničane

Miral Samardžić se bo po napredovanju z Jeseničani potegoval za drugoligaške točke. Foto: Ana Kovač Velenjčani so v prejšnji sezoni za las obstali "nad gladino", v novi jim bodo pomagali nekateri igralci z izkušnjami iz prve lige, kot so Nikola Leko, Marko Prenkpalaj in Tilen Ščernjavič. Bilje bodo svojo osmo zaporedno sezono v 2. SNL začele z nekaj novinci, vrnil se je tudi Stefan Kladar, Jadran iz Dekanov pa je mlademu moštvu dodal Tilna Mlakarja in Luko Vekića.

Novinca v ligi sta Krško Posavje in Jesenice. Gorenjci so v drugo ligo prišli tudi po zaslugi zavrnitve Doba po nastopu med drugoligaši, njihovo prvo ime je Miral Samardžić. Krško se po dveh sezonah v tretjeligaški konkurenci vrača v drugo ligo, v svojih vrstah ima nekaj znanih igralcev, med njimi je tudi izkušeni vratar Marko Zalokar.

Liga se bo končala po 30. krogu konec maja prihodnje leto. Jesenski del bo trajal do 23. novembra, spomladanski pa se bo začel 1. marca.