Visoka zmaga Bistrice, Aluminij lahko v nedeljo potrdi prvo mesto

Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli predzadnji, 29. krog. Visoko zmago je zabeležila Bistrica, ki je kar z 8:2 odpravila Jadran Dekane.

Za Bistričane je tri gole dosegel Stanislav Krapuhin, z 19 goli prvi strelec lige. Dva gola je dodal Marcos Tavares.

Brinje Grosuplje so s 4:1 premagale Ilirijo, Josip Marinić je zadel dvakrat, Bilje in Slovan sta se razšla brez golov, v dvoboju začelja pa je Tolmin v gosteh ugnal Dravo z 2:1 in ji prepustil zadnje mesto. Oba bosta v prihodnji sezoni igrala v tretji ligi.

Druga liga, 29. krog:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj:

Lestvica: