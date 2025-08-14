Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
14. 8. 2025,
17.00

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
1. SNL NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija Dejan Djuranović Senijad Ibričić Druga liga NK Triglav Nemanja Mitrović

Četrtek, 14. 8. 2025, 17.00

49 minut

Član strokovnega štaba NK Triglav

Nemanja Mitrović se vrača v slovenski nogomet

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nemanja Mitrović | Nemanja Mitrović | Foto R. P.

Nemanja Mitrović

Foto: R. P.

Nemanja Mitrović ni dolgo zdržal brez aktivne vloge v slovenskem nogometu. Novi športni direktor kranjskega drugoligaša Triglava Senijad Ibričić ga je zvabil v klub kot člana strokovnega štaba, ki ga vodi glavni trener Dejan Djuranović.

Senijad Ibričić
Sportal Ibričić prevzema vajeti športnega direktorja pri Triglavu

"Končno imam čas za družino in potovanja. Nogomet spremljam kot navijač, v povsem drugačni luči, kar mi je prekrasno," je pred mesecem dni v intervjuju za Sportalovo rubriko Druga kariera dejal nekdanji nogometni branilec Nemanja Mitrović. V zadnjem letu je na nogomet hodil le kot oče svojima sinovoma, ki trenirata pri NK Maribor. Danes 32-letni Ljubljančan je aktivno igralsko kariero končal lani. Po petih sezonah v dresu Maribora je nekaj tekem odigral še za avstrijskega nižjeligaša SV Wildon. Pred tem je bil član Olimpije in poljske Jagiellonie. Slovenski prvak je postal tako z Olimpijo kot z Mariborom.

Kranjski drugoligaš Triglav, ki se poskuša vrniti v prvo ligo, je ob začetku nove sezone povsem spremenil strokovni štab. Senijad Ibričić je postal športni direktor, Dejan Djuranović glavni trener – oba torej z bogatimi izkušnjami iz NK Domžale –, zdaj pa so priključili še Nemanjo Mitrovića. "Mitrović se pridružuje naši ekipi kot član strokovnega štaba NK Triglav. S svojim bogatim znanjem in izkušnjami bo pomagal pri razvoju kluba, mentorstvu mlajših igralcev ter prenosu profesionalnega pristopa na prihodnje generacije," so zapisali v sporočilu za javnost pri NK Triglav. "Kot nekdanji igralec NK Maribor, Olimpije Ljubljana, tujih klubov in slovenske nogometne reprezentance prinaša neprecenljive izkušnje, ki bodo pomembno prispevale k uspehom naše ekipe."

stadion Tabor Sežana
Sportal Nova drugoligaša z remijem in zmago, Jadran z najvišjo zmago
Maribor Nafta
Sportal Veliko novega v 2. SNL, kjer bo nastopal tudi Miral Samardžić
1. SNL NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija Dejan Djuranović Senijad Ibričić Druga liga NK Triglav Nemanja Mitrović
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.