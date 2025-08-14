Nemanja Mitrović ni dolgo zdržal brez aktivne vloge v slovenskem nogometu. Novi športni direktor kranjskega drugoligaša Triglava Senijad Ibričić ga je zvabil v klub kot člana strokovnega štaba, ki ga vodi glavni trener Dejan Djuranović.

"Končno imam čas za družino in potovanja. Nogomet spremljam kot navijač, v povsem drugačni luči, kar mi je prekrasno," je pred mesecem dni v intervjuju za Sportalovo rubriko Druga kariera dejal nekdanji nogometni branilec Nemanja Mitrović. V zadnjem letu je na nogomet hodil le kot oče svojima sinovoma, ki trenirata pri NK Maribor. Danes 32-letni Ljubljančan je aktivno igralsko kariero končal lani. Po petih sezonah v dresu Maribora je nekaj tekem odigral še za avstrijskega nižjeligaša SV Wildon. Pred tem je bil član Olimpije in poljske Jagiellonie. Slovenski prvak je postal tako z Olimpijo kot z Mariborom.

Kranjski drugoligaš Triglav, ki se poskuša vrniti v prvo ligo, je ob začetku nove sezone povsem spremenil strokovni štab. Senijad Ibričić je postal športni direktor, Dejan Djuranović glavni trener – oba torej z bogatimi izkušnjami iz NK Domžale –, zdaj pa so priključili še Nemanjo Mitrovića. "Mitrović se pridružuje naši ekipi kot član strokovnega štaba NK Triglav. S svojim bogatim znanjem in izkušnjami bo pomagal pri razvoju kluba, mentorstvu mlajših igralcev ter prenosu profesionalnega pristopa na prihodnje generacije," so zapisali v sporočilu za javnost pri NK Triglav. "Kot nekdanji igralec NK Maribor, Olimpije Ljubljana, tujih klubov in slovenske nogometne reprezentance prinaša neprecenljive izkušnje, ki bodo pomembno prispevale k uspehom naše ekipe."