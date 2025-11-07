Pozimi v Egipt: sončna Hurgada in Šarm el Šejk s super all inclusive ponudbo!

Tudi največji ljubitelji snega pozimi radi poležavajo na plaži in odkrivajo bogat podvodni svet Rdečega morja. Zakaj? Ker so temperature poletne, cene ugodne, ponudba all inclusive pa naravnost izjemna!

Slovenci tradicionalno radi počitnikujemo v Egiptu – deželi, ki je na prvi pogled videti kot gola puščava z več deset milijoni prebivalcev v prestolnici Kairo, reko Nil ter nekaj obmorskimi turističnimi oazami, a se ponaša tudi z izjemno zgodovino, bogato kulturno dediščino, globoko zakoreninjeno tradicijo in pristnim gostoljubjem, ki kljub kulturnim razlikam vedno daje občutek domačnosti.

V Egiptu ima sonce svojo rezidenco vse leto, padavine so prava redkost, zato ne čudi, da Slovenci pozimi radi počitnikujemo v Hurgadi ter Šarm el Šejku, dveh najbolj znanih egiptovskih letoviščih z bogatim naborom hotelskih resortov za vsak okus in proračun ter izjemno ponudbo all inclusive.

Foto: Počitnice.si

Tudi to zimo ne bo nič drugače!

S Počitnice.si , vodilno spletno turistično agencijo pri nas, lahko na oddih v sončen Šarm el Šejk in vedno privlačno Hurgado od novembra 2025 do aprila 2026 poletite že od 499 evrov na osebo !

V to ceno sta vključena povraten letalski prevoz in sedem ali 14 dni brezskrbnega uživanja v kakovostnem hotelskem resortu z bogato ponudbo all inclusive. Torej vse, kar potrebujete za popoln odklop od sodobnega vsakdana!

Foto: Počitnice.si

Šarm el Šejk z odhodom letala iz Benetk je hit letošnje zime

Po nekaj slabših sezonah zaradi nestabilnega političnega položaja v soseščini je Šarm el Šejk pripravljen, da to zimo ponovno navduši v vsej svoji lepoti. To slikovito letovišče na jugu Sinajskega polotoka se namreč lahko pohvali s številnimi izjemnimi hotelskimi resorti, ki so večinoma tik ob kristalno čistem Rdečem morju s številnimi koralnimi grebeni tik ob obali.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Poležavanje na plaži in ob bazenu lahko čudovito dopolnite z vsakodnevnim raziskovanjem podvodnega sveta, za piko na i pa je tu še izjemna ponudba all inclusive, ki poleg neomejenih količin hrane in pijače vključuje še bogato dnevno in večerno animacijo, tobogane, sprostitvene oaze in razvajanje, ki bi vam ga zavidali celo faraoni.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Šarm el Šejk je precej široko območje, zato je dobro vedeti, kako izbrati pravi resort za svoj okus in proračun. Naama Bay je idealna lokacija za tiste, ki iščejo nočno življenje in nakupovanje, medtem ko je območje Sharks Bay ter Ras Umm Sid primernejše za ljubitelje morja in potapljaške navdušence. Nabq Bay se ponaša s številnimi družinskimi resorti, Sharm El Maya pa ponuja bolj tradicionalno in proračunu prijaznejšo izkušnjo.

V Šarm el Šejk lahko s Počitnice.si to zimo poletite kar trikrat na teden iz Benetk, kar pomeni, da lahko trajanje dopusta v celoti prilagodite svojim željam in zmožnostim. Najbolj priljubljeni so sedem-, deset-, 12- ali 14-dnevni oddihi, ob rezervaciji pa lahko po želji doplačate tudi prevoz z domačega naslova do letališča v Benetkah in nazaj.

Foto: Počitnice.si

Snorkljanje, potapljanje, kajtanje, safari v puščavo, pohodništvo, zabava – Šarm el Šejk poskrbi za vse okuse

Čeprav lahko v Šarm el Šejku do koralnih grebenov dostopate s hotelske plaže, se vsekakor izplača raziskati tudi večje in bolj pestre točke podvodnega sveta. Za eno najlepših potapljaških točk na svetu velja nacionalni park Ras Mohammed, kjer imate kaj videti, tudi če niste potapljači in radi raziskujete zgolj z masko ter dihalko. Tukaj namreč živi več kot 220 vrst koral in več kot tisoč vrst rib.

Za snorkljanje in potapljanje je kot nalašč tudi izlet na otok Tiran, ki leži na vhodu v zaliv Akaba, saj ga obdajajo čudoviti koralni grebeni s pisanim podvodnim življenjem. Izkušeni potapljači boste zagotovo obiskali tudi Dahab s slavno Modro luknjo, 120 metrov globoko podvodno vrtačo, ki velja za potapljaški Everest. Tam boste zaradi ugodnih vetrov na svoj račun prišli tudi ljubitelji srfanja in kajtanja.

Nepozabna izkušnja bo zagotovo tudi pustolovski safari po puščavi z džipom ali štirikolesnikom vse do beduinske vasice, kjer se boste seznanili z življenjem tega nomadskega ljudstva, ki živi daleč stran od sodobnega sveta. Beduini vas bodo z veseljem pogostili s tradicionalno večerjo, pravim čajem, vodno pipo in živahno zabavo ob ritmih arabske glasbe. To bo tudi odlična priložnost za občudovanje magičnega puščavskega neba.



Foto: Počitnice.si

Povsem edinstveno doživetje pa si boste v Šarm el Šejku pričarali, če se odpravite na izlet do samostana svete Katarine, enega najstarejših še delujočih krščanskih samostanov na svetu, ki leži ob vznožju gore Sinaj, kjer je Mojzes po legendi prejel deset božjih zapovedi, in spada v Unescovo kulturno dediščino. Samostan hrani bogato zbirko verske umetnosti, rokopisov ter ikon in je odlično izhodišče za vzpon na goro Sinaj s kar 2260 metri nadmorske višine, ki jo lahko pozimi celo pobeli sneg. Ob zelo zgodnjem vzponu lahko na vrhu pričakate fantastičen sončni vzhod z izjemnimi razgledi.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Hurgada – počitnice za vse okuse in generacije

Na afriški strani Egipta ima med letovišči vsekakor absolutni primat Hurgada , ki se je iz majhne ribiške vasice v vsega nekaj desetletjih razvila v pravo turistično mesto z več sto resorti. Na skrajnem severu leži moderna El Gouna z nizom luksuznih hotelov na umetno ustvarjenih otočkih, povezanih z mostovi in kanali, zaradi česar je poimenovana tudi egiptovske Benetke. Tu na svoj račun pridejo zlasti ljubitelji miru, sprostitve in golfa.

Proti jugu sledi Al Ahya, predel, ki je zaradi plitve obale in ugodnih vetrov kot nalašč za ljubitelje kajtanja in jadranja. Vstop v morje je zaradi skal in koral nekoliko zahtevnejši, zato je priporočljiva obutev za v vodo. V osrednjem delu Hurgade ter na promenadi Mamsha so nanizane položne peščene plaže s preprostim vstopom v morje in živahnim nočnim življenjem, proti jugu pa sledita Makady Bay, ki je s številnimi lagunami in vodnimi parki kot nalašč za družine in avanturiste, ter Soma Bay, kjer na svoj račun pridejo zlasti ljubitelji kajtanja, raziskovanja podvodnega sveta in sprostitve.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Kombinacija ležernih počitnic ter brskanja po zgodovini

Tudi v Hurgadi so vam na voljo izleti z ladjo na bližnje otoke in koralne grebene, kjer lahko z jeklenko ali zgolj z masko in dihalko vstopite v pisan podvodni svet. Ker ni prevroče, je zima kot nalašč za safari v puščavo z džipi ali štirikolesniki ter obisk beduinske vasice s prikazom tradicionalnega življenja, jahanjem kamel, tradicionalno večerjo in zabavnim programom ob arabskih ritmih.

Hurgada je tudi popolno izhodišče za raziskovanje bogate zgodovine Egipta. Zaradi znosnejših temperatur velja pozimi obiskati Luksor z mogočnim tempeljskim kompleksom Karnak, Dolino kraljev ter pogrebnim templjem kraljice Hačepsut, ki je postavljen v naravnem amfiteatru v pečinah. Vsekakor je ob obisku Hurgade nujno obiskati tudi prestolnico Kairo, sredi katere se dvigajo slovite piramide, ki jih straži edinstvena sfinga. V neposredni bližini piramid je nujen še postanek v novem velikem egipčanskem muzeju, kjer so zbrane največje zbirke artefaktov starodavne egipčanske civilizacije na svetu.

Foto: Počitnice.si

Se to zimo vidimo v Šarm el Šejku ali Hurgadi ?

Šarm el Šejk in Hurgada sta v zimskih mesecih torej po eni strani idealni zimski destinaciji za počitniški odklop od ponorelega sveta, počitek na peščeni plaži in uživanje v morskih radostih, prav tako pa sta zaradi ugodnih vremenskih razmer kot nalašč tudi za obisk številnih znamenitosti svetovnega pomena.

Če k temu dodamo še bogato ponudbo all inclusive, ki poleg neomejenih količin hrane, pijače in prigrizkov skozi ves dan vključuje še bogate dnevne in večerne animacije, dnevno varstvo otrok, različne športne in vodne aktivnosti, vragolije na toboganih in v vodnih parkih ter sproščanje v modernih wellnes in spa oazah, je jasno, da je zima popoln letni čas za počitnice v Egiptu .

Foto: Shutterstock / Počitnice.si



