Torek,
16. 12. 2025,
14.46

Osveženo pred

24 minut

Torek, 16. 12. 2025, 14.46

24 minut

Perutnina Ptuj ob 120-letnici presenetila in povezala tradicijo s srčnostjo

Praznični Flash Mob: ko se srečata okus in glasba – za dober namen

Foto Perutnina Ptuj

Foto: Perutnina Ptuj

Perutnina Ptuj je pri nas že dolgo več kot le podjetje; je eden od vodilnih proizvajalcev perutnine v Jugovzhodni Evropi in obenem blagovna znamka, ki ji zaupamo in jo poznamo domala vsi. S svojo ponudbo nas razveseljuje že 120 let, pogosto pa s svojim oglaševanjem presega običajne pristope in se ljudi dotakne na čustven način. Ob visokem jubileju so se pri podjetju odločili, da praznike popestrijo s posebnim projektom – nepričakovanim flash mobom, ki je imel obenem tudi močno dobrodelno noto.

Simbolno prepletanje okusa in melodije

Naključni obiskovalci nakupovalnega centra Supernova Vič so imeli na decembrski petek popoldne priložnost prisostvovati neobičajnemu in nenapovedanemu glasbenemu nastopu, ki je ustvaril pravo praznično vzdušje. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, glasba pa je tista, ki nagovori srce. S tem projektom je ekipa Perutnine Ptuj skupaj z glasbeno skupino SoulGreg Artist združila dva elementa, ki ljudi povezujeta že od nekdaj – okus in melodijo.

Foto: Perutnina Ptuj

Član skupine SoulGreg Artist je tudi dejansko lastnik "food trucka" in prodajalec pečenih piščancev Perutnine Ptuj. Med dogodkom se je pred očmi obiskovalcev prelevil iz kuharja v vrhunskega pevca in s tem ustvaril čustven trenutek, ki je zaznamoval celoten projekt.

Foto: Perutnina Ptuj Z dobrodelno noto za otroke z redkimi boleznimi

Dogodek je imel tudi pomembno dobrodelno poslanstvo – podporo otrokom z redkimi boleznimi v sodelovanju z Društvom Viljem Julijan. Projektu sta se s svojim pozivom k solidarnosti pridružila tudi MasterChef Luka Pangos ter kulinarična ustvarjalka Ana Žontar Kristanc, ki sta dodatno poudarila pomen skupne odgovornosti v prazničnem času.

Perutnina Ptuj, ponosna na svojo tradicijo, vrednote in priljubljenost, ki jo je gradila skozi desetletja, je s prazničnim flash mobom še enkrat pokazala, da blagovna znamka ni zgolj izdelek, temveč zgodba, ki povezuje ljudi, tradicijo, sodobnost in srčnost – ter da lahko prav v prazničnih trenutkih majhna presenečenja ustvarijo največji učinek.

Naročnik oglasnega sporočila je Perutnina Ptuj.

