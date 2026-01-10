Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., S. K.

Sobota,
10. 1. 2026,
16.46

Sobota, 10. 1. 2026, 16.46

Zakopane, smučarski skoki, superekipna tekma

V živo: Slovenca po prvi seriji le za Avstrijcema, Lanišku uspel odličen skok

R. P., S. K.

Timi Zajc brani slovenske barve na superekipni tekmi.

Timi Zajc brani slovenske barve na superekipni tekmi.

Foto: Guliverimage

Ob 16.10 se je v Zakopanah na veliki skakalnici začela superkipna tekma, na kateri nastopajo predstavniki 14 različnih držav. Vsako zastopata dva smučarska skakalca. Slovenske barve zastopata Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta na današnjih kvalifikacijah osvojila tretje oziroma sedmo mesto ter prehitela tudi Domna Prevca (10.), vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Trener Robert Hrgota se je tako odločil za dvojec Zajc – Lanišek, ki meri na visoko mesto. Podobno velja za Avstrijo (Hörl – Embacher).

Anže Lanišek
Sportal Pester dan v Zakopanah. Za začetek avstrijska prevlada, izstopali tudi Slovenci!

Po prvi od treh serij sta Slovenca Timi Zajc in Anže Lanišek na drugem mestu. Zajcu se nastop ni najbolje posrečil, v težkih vetrovnih razmerah (žirija tekmovanja je nekajkrat menjala zaletno rampo) je pristal pri 128,5 metrih (105,6 t) in zasedel šesto mesto, veliko bolje pa se je nato odrezal Lanišek, ki je s 134,5 metri (127,6 t) slovenski par povzdignil na drugo mesto, Švicarja sta naša prehitela za desetinko točke. Z 21,1 točke vodita Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher. Tretja sta Švicarja Sandro Hauswirth in Gregor Deschwanden, četrta pa senzacionalno Ukrajinca Jevhen Marusiak in Vitalij Kalinčenko. Tekmo sta po prvi seriji končala para Kazahstana in Italije.    

Zakopane, superekipna tekma:

