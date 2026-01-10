Človek, znan kot "Putinovi možgani", poziva: Rusija mora storiti nekaj strahotnega

Vplivni ruski skrajno desni filozof in ideolog Aleksander Dugin v odzivu na nedavne poteze administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa Rusijo poziva, naj stori nekaj strahotnega, saj si bo le tako lahko povrnila kredibilnost.

Dugin razočaran nad Moskvo?

Aleksander Dugin – znan po svojih gorečih kritikah do Zahoda, anglosaškega svetovnega reda in imperialističnih teženj, glavni ideolog tako imenovanega novega evrazijstva, težnje po vzpostavitvi imperija, ki bi segal "od Dublina do Vladivostoka" in v katerem bi glavno vlogo seveda imela Rusija – ni zadovoljen z odzivom svoje države na nedavne poteze ZDA.

ZDA so po večtedenskem zasledovanju zasegle tanker Bella 1, ki se je ob prehodu v novo leto preimenoval v Marinera in začel pluti pod rusko zastavo. Američani so se na tanker vkrcali, kljub temu da je imel spremstvo ruskih vojaških plovil. Foto: TankerTrackers/X

Po tem, ko so ZDA izvedle vojaško operacijo v Venezueli in prijele Nicolasa Madura, nato pa zasegle še tanker iz tako imenovane venezuelske senčne flote, ki je od začetka leta plul pod rusko zastavo, je Dugin na družbenem omrežju X Rusijo pozval, naj stori nekaj drastičnega.

Russia is obliged to do something horrible to restore her credibility. It is very sad that we have to use such kind of arguments. But we have not choice. Only brutality, force, mass destruction and cruelty do matter in Trumplike world. Either you hit first or you are dead. — Alexander Dugin (@AGDugin) January 8, 2026

"Rusija mora storiti nekaj strahotnega, da si povrne kredibilnost. Zelo žalostno je, da moramo sploh govoriti o teh stvareh, a nimamo izbire. V Trumpovem svetu štejejo le brutalnost, sila, množično uničenje in krutost. Ali udariš prvi ali pa si mrtev," je zapisal Dugin.

Pravijo mu tudi "Putinovi možgani", a ni jasno, ali je takšen vzdevek sploh upravičen

Aleksander Dugin je v zahodnih medijih v zadnjih letih pogosto dobil vzdevek "Putinovi možgani", saj naj bi imel velik vpliv na razmišljanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko.

Aleksander Dugin na pogrebu svoje hčerke Darje Dugine. Foto: Twitter/Daily Loud

Kritiki te teorije sicer opozarjajo, da kljub temu da ruska geopolitična stališča v več vidikih močno sovpadajo z Duginovo ideologijo, za zdaj ni nobenih dokazov, da sta Putin in Dugin kakorkoli povezana oziroma da bi sodelovala.

Ruski neodvisni medij Meduza je leta 2022, ko je bila v eksploziji avtomobilske bombe ubita Duginova hči Darja – bomba je bila najverjetneje namenjena njemu – sicer poročal, da naj bi se Duginov vpliv na Putina po dogodku močno okrepil. Ruski predsednik naj bi se šele takrat začel intenzivneje zanimati za ideje ruskega filozofa.