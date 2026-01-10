Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sobota,
10. 1. 2026,
15.15

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

ZDA Donald Trump Aleksander Dugin Vladimir Putin Rusija

Sobota, 10. 1. 2026, 15.15

1 ura, 3 minute

Grožnja "Putinovih možganov"

Človek, znan kot "Putinovi možgani", poziva: Rusija mora storiti nekaj strahotnega

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Aleksandar Dugin | Aleksander Dugin v zahodnih medijih pogosto dobi vzdevek "Putinovi možgani", saj naj bi njegove geopolitične ideje močno vplivale na razmišljanje Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko. Ali je to res, sicer še ni bilo dokazano, drži pa, da ruska zunanja politika v več vidikih sovpada z Duginovimi idejami. | Foto Reuters

Aleksander Dugin v zahodnih medijih pogosto dobi vzdevek "Putinovi možgani", saj naj bi njegove geopolitične ideje močno vplivale na razmišljanje Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko. Ali je to res, sicer še ni bilo dokazano, drži pa, da ruska zunanja politika v več vidikih sovpada z Duginovimi idejami.

Foto: Reuters

Vplivni ruski skrajno desni filozof in ideolog Aleksander Dugin v odzivu na nedavne poteze administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa Rusijo poziva, naj stori nekaj strahotnega, saj si bo le tako lahko povrnila kredibilnost.

Dugin razočaran nad Moskvo?

Aleksander Dugin – znan po svojih gorečih kritikah do Zahoda, anglosaškega svetovnega reda in imperialističnih teženj, glavni ideolog tako imenovanega novega evrazijstva, težnje po vzpostavitvi imperija, ki bi segal "od Dublina do Vladivostoka" in v katerem bi glavno vlogo seveda imela Rusija – ni zadovoljen z odzivom svoje države na nedavne poteze ZDA.

ZDA so po večtedenskem zasledovanju zasegle tanker Bella 1, ki se je ob prehodu v novo leto preimenoval v Marinera in začel pluti pod rusko zastavo. Američani so se na tanker vkrcali, kljub temu da je imel spremstvo ruskih vojaških plovil. | Foto: TankerTrackers/X ZDA so po večtedenskem zasledovanju zasegle tanker Bella 1, ki se je ob prehodu v novo leto preimenoval v Marinera in začel pluti pod rusko zastavo. Američani so se na tanker vkrcali, kljub temu da je imel spremstvo ruskih vojaških plovil. Foto: TankerTrackers/X

Po tem, ko so ZDA izvedle vojaško operacijo v Venezueli in prijele Nicolasa Madura, nato pa zasegle še tanker iz tako imenovane venezuelske senčne flote, ki je od začetka leta plul pod rusko zastavo, je Dugin na družbenem omrežju X Rusijo pozval, naj stori nekaj drastičnega.

"Rusija mora storiti nekaj strahotnega, da si povrne kredibilnost. Zelo žalostno je, da moramo sploh govoriti o teh stvareh, a nimamo izbire. V Trumpovem svetu štejejo le brutalnost, sila, množično uničenje in krutost. Ali udariš prvi ali pa si mrtev," je zapisal Dugin.

Tanker Bella 1 / Marinera
Novice Zakaj so ZDA zasegle ruski tanker, ki sploh ni prevažal nafte?

Pravijo mu tudi "Putinovi možgani", a ni jasno, ali je takšen vzdevek sploh upravičen

Aleksander Dugin je v zahodnih medijih v zadnjih letih pogosto dobil vzdevek "Putinovi možgani", saj naj bi imel velik vpliv na razmišljanje ruskega predsednika Vladimirja Putina in posledično tudi na rusko zunanjo politiko.

Aleksander Dugin na pogrebu svoje hčerke Darje Dugine. | Foto: Twitter/Daily Loud Aleksander Dugin na pogrebu svoje hčerke Darje Dugine. Foto: Twitter/Daily Loud

Kritiki te teorije sicer opozarjajo, da kljub temu da ruska geopolitična stališča v več vidikih močno sovpadajo z Duginovo ideologijo, za zdaj ni nobenih dokazov, da sta Putin in Dugin kakorkoli povezana oziroma da bi sodelovala.

Ruski neodvisni medij Meduza je leta 2022, ko je bila v eksploziji avtomobilske bombe ubita Duginova hči Darja – bomba je bila najverjetneje namenjena njemu – sicer poročal, da naj bi se Duginov vpliv na Putina po dogodku močno okrepil. Ruski predsednik naj bi se šele takrat začel intenzivneje zanimati za ideje ruskega filozofa. 

ZDA Donald Trump Aleksander Dugin Vladimir Putin Rusija
