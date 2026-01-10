Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Sobota,
10. 1. 2026,
9.47

Sobota, 10. 1. 2026, 9.47

15 minut

Analiza streljanja v Minneapolisu: Je agent ICE oviral samega sebe? #video

V javnosti je zaokrožil posnetek ravnanja agenta ICE Jonathana Rossa, ki je med incidentom v Minneapolisu smrtno ustrelil Renee Good. Analiza posnetka, ki jo je naredil CNN, postavlja njegovo delovanje pod vprašaj.

Agent Jonathan Ross je celoten dogodek, vključno s trenutkom streljanja, snemal z lastnim mobilnim telefonom. Strokovnjaki opozarjajo, da je s tem omejil svojo sposobnost taktičnega odzivanja, saj je bila njegova pozornost preusmerjena in roke zasedene s telefonom namesto z orožjem in v skladu z varnostnimi protokoli.

Medtem ko Ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) trdi, da je Good z vozilom blokirala agente, posnetki kažejo, da so vozila ICE pred streljanjem brez težav obvozila njen SUV.

Trumpova administracija in DHS prav tako trdita, da je šlo za agentovo samoobrambo in dejanje domačega terorizma. Vendar posnetki kažejo, da je bila interakcija tik pred streljanjem mirna, Goodova pa naj bi volan obrnila stran od agenta, ko je pospešila.

Vse preveč po domače

Agencija ICE nima jasnih pravil glede uporabe osebnih telefonov za snemanje incidentov, opozarjajo strokovnjaki, ki poudarjajo, da bi morali biti agenti opremljeni s telesnimi kamerami, ki omogočajo prostoročno delovanje in večjo transparentnost delovanja.

V zaključku analize CNN izpostavlja, da posnetek kaže na hitro in morda nepotrebno eskalacijo sile. Medtem ko vlada vztraja pri upravičenosti streljanja pa kritiki opozarjajo, da agent, ki se počuti življenjsko ogroženega, ne bi smel biti osredotočen na snemanje z mobilnim telefonom.

