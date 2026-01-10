Skoraj štirje od desetih Dancev menijo, da bodo ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa napadle Grenlandijo, kaže danes objavljena anketa Voxmeter, izvedena za agencijo Ritzau. Od 1.005 ljudi, anketiranih ta teden, jih je 38 odstotkov odgovorilo, da verjamejo, da bi lahko ZDA s silo prevzele nadzor nad danskim avtonomnim ozemljem.

Medtem je 28,6 odstotka ljudi odgovorilo, da se ne strinjajo s hipotezo, da bi bil Trump za prevzem nadzora nad Grenlandijo pripravljen posredovati z vojsko, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Trump: Grenlandijo bomo prevzeli lepa ali zgrda

Rezultati ankete za dansko tiskovno agencijo Ritzau so bili danes objavljeni po Trumpovih petkovih izjavah, da bodo Grenlandijo prevzeli zlepa ali zgrda, ker jo bosta sicer prevzeli Rusija ali Kitajska.

Prav tako je Trump podvomil v suverenost Danske nad tem ozemljem in dejal, da kljub temu, da občuduje državo, "dejstvo, da so tam z ladjo pristali pred 500 leti, pa še ne pomeni, da jim ta zemlja pripada."

V Beli hiši so v že večkrat namignili, da administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa ne izključuje morebitne uporabe vojaške sile, če bi bilo to potrebno za prevzem nadzora nad Grenlandijo. Foto: Reuters

Grenlandija ne želi postati del ZDA

Kljub Trumpovim prizadevanjem pa Grenlandija nima interesa, da bi postala del ZDA. V petek zvečer je pet strank grenlandskega parlamenta objavilo skupno izjavo, v kateri so izrazile nasprotovanje ameriškemu prevzemu otoka ter navedle, da morajo o prihodnosti Grenlandije odločati ljudje, ki tam živijo. Parlament bo sklical tudi zasedanje, na katerem bodo razpravljali o odzivu na grožnje ZDA.