Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
10. 1. 2026,
10.09

Osveženo pred

11 minut

Vojna v Ukrajini

V ruskih napadih v Ukrajini več ranjenih

Avtorji:
St. M., STA

Dnipropetrovska regija | Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da so ruske sile sestrelile 59 ukrajinskih brezpilotnikov, od tega 11 nad Črnim morjem, deset nad regijo Krasnodar na jugu države in tri nad prestolnico. Ukrajinski napadi so povzročili škodo, po navedbah guvernerja regije Volgograd Andreja Bočarova je zagorelo v eni izmed tamkajšnjih naftnih rafinerij. | Foto Reuters

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da so ruske sile sestrelile 59 ukrajinskih brezpilotnikov, od tega 11 nad Črnim morjem, deset nad regijo Krasnodar na jugu države in tri nad prestolnico. Ukrajinski napadi so povzročili škodo, po navedbah guvernerja regije Volgograd Andreja Bočarova je zagorelo v eni izmed tamkajšnjih naftnih rafinerij.

Foto: Reuters

Medsebojni nočni napadi Rusije in Ukrajine z brezpilotnimi letalniki so povzročili obsežno škodo, v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk so ranjeni trije ljudje, poročajo tuje tiskovne agencije. Ukrajinski napadi so medtem povzročili požar v naftni rafineriji v ruski regiji Volgograd.

"Infrastruktura je poškodovana, prišlo je do požarov in izpadov električne energije," je danes na Telegramu sporočil guverner ukrajinske regije Dnipropetrovsk Oleksandr Hanža. Potrdil je, da so bili ranjeni najmanj trije ljudje.

Ukrajinska zračna obramba je prestregla 27 ruskih dronov, je po navedbah nemške tiskovne agencije DPA še dejal Hanža.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da so ruske sile sestrelile 59 ukrajinskih brezpilotnikov, od tega 11 nad Črnim morjem, deset nad regijo Krasnodar na jugu države in tri nad prestolnico.

Ukrajinski napadi so povzročili škodo, po navedbah guvernerja regije Volgograd Andreja Bočarova je zagorelo v eni izmed tamkajšnjih naftnih rafinerij.

Dodal je, da so iz varnostnih razlogov evakuirali prebivalce okoliških območij, poročil o mrtvih ali ranjenih do zdaj ni bilo.

