Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid Barcelona tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga špansko prvenstvo

Petek, 9. 1. 2026, 15.25

2 uri, 51 minut

Špansko prvenstvo, 19. krog

Cilj? Pobegniti Janu Oblaku in pritisniti na Real Madrid

Villarreal je najbližji zasledovalec vodilne Barcelone in Real Madrida.

Villarreal je najbližji zasledovalec vodilne Barcelone in Real Madrida.

Foto: Gulliverimage

V Španiji je ta konec tedna na sporedu nekoliko drugačen 19. krog državnega prvenstva. Ob odsotnosti štirih velikanov, ki se v Savdski Arabiji borijo za superpokalno lovoriko (v nedeljo se bosta v finalu pomerila Barcelona in Real Madrid), bo v ospredju Villarreal, ki se lahko močno približa vrhu lestvice.

Krog v petkovem večeru odpirata Getafe in Real Sociedad. Slednji je minuli vikend pod taktirko novega trenerja Pellegrina Matarazza iztržil remi na obračunu z Janom Oblakom in njegovim Atleticom.

V soboto bodo na sporedu štiri tekme, v ospredju pa bo dvoboj Villarreala in Alavesa. Rumena podmornica v tej sezoni drži stik z najboljšimi in lahko na Ceramici celo pobegne madridskemu Atleticu. Ekipi sta trenutno točkovno poravnani (38 točk), a ima četa Marcelina dve tekmi v dobrem.

Če bo Villarreal to izkoristil, lahko močno pritisne tudi na drugouvrščeni Real Madrid, ki ima sedem točk prednosti, a je prav tako odigral dve tekmi več. Villarreal bi že z osvojeno točko na naslednjih dveh tekmah prestavil klubski mejnik, kar se tiče osvojenih točk v prvi polovici sezone.

Nedelja prinaša še tri tekme, krog pa se bo zaključil v ponedeljek, ko se bo Sevilla pomerila s Celto.

Špansko prvenstvo, 19. krog:

Petek, 9. januar:

Sobota, 10. januar:

Nedelja, 11. januar:

Ponedeljek, 12. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

18 – Mbappe (Real)

11 – Torres (Barcelona)

10 – Muriqi (Mallorca)

– Lewandowski (Barcelona)

– Cucho Hernandez (Betis),

– Alvarez (Atletico),  Iglesias (Celta Vigo), Moleiro (Villarreal), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)

– Budimir (Osasuna), Duro (Valencia), Eyong (Levante), Griezmann (Atletico), Milla (Espanyol), Mir (Elche),

– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), de Frutos (Rayo), Olmo (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Sörloth (Atletico), Vinicius Jr. (Real)

Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid Real Madrid Barcelona tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva La Liga špansko prvenstvo
