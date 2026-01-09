Cilj? Pobegniti Janu Oblaku in pritisniti na Real Madrid

V Španiji je ta konec tedna na sporedu nekoliko drugačen 19. krog državnega prvenstva. Ob odsotnosti štirih velikanov, ki se v Savdski Arabiji borijo za superpokalno lovoriko (v nedeljo se bosta v finalu pomerila Barcelona in Real Madrid), bo v ospredju Villarreal, ki se lahko močno približa vrhu lestvice.

Krog v petkovem večeru odpirata Getafe in Real Sociedad. Slednji je minuli vikend pod taktirko novega trenerja Pellegrina Matarazza iztržil remi na obračunu z Janom Oblakom in njegovim Atleticom.

V soboto bodo na sporedu štiri tekme, v ospredju pa bo dvoboj Villarreala in Alavesa. Rumena podmornica v tej sezoni drži stik z najboljšimi in lahko na Ceramici celo pobegne madridskemu Atleticu. Ekipi sta trenutno točkovno poravnani (38 točk), a ima četa Marcelina dve tekmi v dobrem.

Če bo Villarreal to izkoristil, lahko močno pritisne tudi na drugouvrščeni Real Madrid, ki ima sedem točk prednosti, a je prav tako odigral dve tekmi več. Villarreal bi že z osvojeno točko na naslednjih dveh tekmah prestavil klubski mejnik, kar se tiče osvojenih točk v prvi polovici sezone.

Nedelja prinaša še tri tekme, krog pa se bo zaključil v ponedeljek, ko se bo Sevilla pomerila s Celto.

