Špansko prvenstvo, 19. krog
Cilj? Pobegniti Janu Oblaku in pritisniti na Real Madrid
V Španiji je ta konec tedna na sporedu nekoliko drugačen 19. krog državnega prvenstva. Ob odsotnosti štirih velikanov, ki se v Savdski Arabiji borijo za superpokalno lovoriko (v nedeljo se bosta v finalu pomerila Barcelona in Real Madrid), bo v ospredju Villarreal, ki se lahko močno približa vrhu lestvice.
Krog v petkovem večeru odpirata Getafe in Real Sociedad. Slednji je minuli vikend pod taktirko novega trenerja Pellegrina Matarazza iztržil remi na obračunu z Janom Oblakom in njegovim Atleticom.
V soboto bodo na sporedu štiri tekme, v ospredju pa bo dvoboj Villarreala in Alavesa. Rumena podmornica v tej sezoni drži stik z najboljšimi in lahko na Ceramici celo pobegne madridskemu Atleticu. Ekipi sta trenutno točkovno poravnani (38 točk), a ima četa Marcelina dve tekmi v dobrem.
Če bo Villarreal to izkoristil, lahko močno pritisne tudi na drugouvrščeni Real Madrid, ki ima sedem točk prednosti, a je prav tako odigral dve tekmi več. Villarreal bi že z osvojeno točko na naslednjih dveh tekmah prestavil klubski mejnik, kar se tiče osvojenih točk v prvi polovici sezone.
Nedelja prinaša še tri tekme, krog pa se bo zaključil v ponedeljek, ko se bo Sevilla pomerila s Celto.
Špansko prvenstvo, 19. krog:
Petek, 9. januar:
Sobota, 10. januar:
Nedelja, 11. januar:
Ponedeljek, 12. januar:
Lestvica:
Najboljši strelci:
18 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
10 – Muriqi (Mallorca)
9 – Lewandowski (Barcelona)
8 – Cucho Hernandez (Betis),
7 – Alvarez (Atletico), Iglesias (Celta Vigo), Moleiro (Villarreal), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)
6 – Budimir (Osasuna), Duro (Valencia), Eyong (Levante), Griezmann (Atletico), Milla (Espanyol), Mir (Elche),
5 – Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), de Frutos (Rayo), Olmo (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Sörloth (Atletico), Vinicius Jr. (Real)