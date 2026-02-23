Z dokončanjem 17 metrov visokega križa na vrhu stolpa je bil dokončan stolp Jezusa Kristusa, ki je najvišji od stolpov znamenite bazilike Svete družine (Sagrada Familia) v Barceloni. Zadnji del križa so namestili v petek, s čimer je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172,5 metra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Monumentalni križ iz jekla in stekla, ki po pisanju nemške tiskovne agencije DPA tehta skoraj 100 ton, so izdelali v Nemčiji. Steklene plošče, izdelane v Španiji, se lesketajo v sončni svetlobi, kar simbolizira luč Jezusa Kristusa. Ponoči skozi steklene plošče sije svetloba. V notranjosti križa bodo tudi uredili platformo za obiskovalce, ki jo bodo za javnost odprli predvidoma leta 2027.

Foto: Reuters

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP so križ na stolp Jezusa Kristusa namestili več kot 140 let po tem, ko je katalonski arhitekt Antoni Gaudi zasnoval cerkev, ki je postala simbol Barcelone in svetovno znana turistična znamenitost. "Današnji dan smo nestrpno pričakovali. Vse je šlo dobro, zelo dobro," je povedal glavni arhitekt Jordi Fauli.

Blagoslov stolpa ob stoletnici Gaudijeve smrti

Blagoslov stolpa Jezusa Kristusa je načrtovan ob stoletnici Gaudijeve smrti 10. junija. Z dokončanjem križa na stolpu je stolp Jezusa Kristusa postal najvišji zvonik na svetu, bazilika Svete družine pa je s tem presegla dosedanjo rekorderko, znamenito luteransko stolnico v bavarskem Ulmu oziroma Ulmer Münster.

Baziliko Svete družine, ki je najbolj obiskana španska cerkev, naj bi sicer dokončali v približno desetih letih. Leta 2024 so za obisk bazilike prodali 4,8 milijona vstopnic.