Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
14.16

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
bazilika Barcelona stolp Sagrada Familia Arhitekturni čudeži arhitektura

Ponedeljek, 23. 2. 2026, 14.16

26 minut

Na baziliki Svete družine v Barceloni dokončali stolp Jezusa Kristusa

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
bazilika Sagrada Familia, stolp Jezusa Kristusa, katedrala, Barcelona | Blagoslov stolpa Jezusa Kristusa je načrtovan ob stoletnici Gaudijeve smrti 10. junija. Z dokončanjem križa na stolpu je stolp Jezusa Kristusa postal najvišji zvonik na svetu, bazilika Svete družine pa je s tem presegla dosedanjo rekorderko, znamenito luteransko stolnico v bavarskem Ulmu oziroma Ulmer Münster. | Foto Reuters

Blagoslov stolpa Jezusa Kristusa je načrtovan ob stoletnici Gaudijeve smrti 10. junija. Z dokončanjem križa na stolpu je stolp Jezusa Kristusa postal najvišji zvonik na svetu, bazilika Svete družine pa je s tem presegla dosedanjo rekorderko, znamenito luteransko stolnico v bavarskem Ulmu oziroma Ulmer Münster.

Foto: Reuters

Z dokončanjem 17 metrov visokega križa na vrhu stolpa je bil dokončan stolp Jezusa Kristusa, ki je najvišji od stolpov znamenite bazilike Svete družine (Sagrada Familia) v Barceloni. Zadnji del križa so namestili v petek, s čimer je najvišja cerkev na svetu dosegla svojo končno višino 172,5 metra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Monumentalni križ iz jekla in stekla, ki po pisanju nemške tiskovne agencije DPA tehta skoraj 100 ton, so izdelali v Nemčiji. Steklene plošče, izdelane v Španiji, se lesketajo v sončni svetlobi, kar simbolizira luč Jezusa Kristusa. Ponoči skozi steklene plošče sije svetloba. V notranjosti križa bodo tudi uredili platformo za obiskovalce, ki jo bodo za javnost odprli predvidoma leta 2027.

bazilika Sagrada Familia, stolp Jezusa Kristusa, katedrala, Barcelona | Foto: Reuters Foto: Reuters

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP so križ na stolp Jezusa Kristusa namestili več kot 140 let po tem, ko je katalonski arhitekt Antoni Gaudi zasnoval cerkev, ki je postala simbol Barcelone in svetovno znana turistična znamenitost. "Današnji dan smo nestrpno pričakovali. Vse je šlo dobro, zelo dobro," je povedal glavni arhitekt Jordi Fauli.

Blagoslov stolpa ob stoletnici Gaudijeve smrti

Blagoslov stolpa Jezusa Kristusa je načrtovan ob stoletnici Gaudijeve smrti 10. junija. Z dokončanjem križa na stolpu je stolp Jezusa Kristusa postal najvišji zvonik na svetu, bazilika Svete družine pa je s tem presegla dosedanjo rekorderko, znamenito luteransko stolnico v bavarskem Ulmu oziroma Ulmer Münster.

Monumentalni križ iz jekla in stekla, ki po pisanju nemške tiskovne agencije DPA tehta skoraj 100 ton, so izdelali v Nemčiji. | Foto: Reuters Monumentalni križ iz jekla in stekla, ki po pisanju nemške tiskovne agencije DPA tehta skoraj 100 ton, so izdelali v Nemčiji. Foto: Reuters

Baziliko Svete družine, ki je najbolj obiskana španska cerkev, naj bi sicer dokončali v približno desetih letih. Leta 2024 so za obisk bazilike prodali 4,8 milijona vstopnic.

Sagrada Familia
Trendi Sagrada Familia: kaj je v ozadju po novem najvišje cerkve na svetu? #video
Sagrada Familia
Novice Sagrada Familia postala najvišja cerkev na svetu
bazilika Barcelona stolp Sagrada Familia Arhitekturni čudeži arhitektura
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.