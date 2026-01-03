Vratar Barcelone spravljal v obup Espanyol, Real Madrid zaostaja že sedem točk

Po prostem božičnem tednu so se na zelenice vrnili tudi nogometaši v Španiji. Vodilna ekipa la lige Barcelona je povečala prednost pred zasledovalci. V gosteh je z 2:0 ugnala Espanyol. Gostitelji so bili zelo nevarno, nekajkrat resno ogrozili vrata Barcelone, a se je izkazal vratar Joan Garcia. Zbral je kar sedem obramb, nato pa sta v zadnjih minutah Dani Olmo in Robert Lewandowski poskrbela za novo zmago Blaugrane, ki je s tekmo več ušla madridskemu Realu na +7. Espanyol ni v ligi premagal mestnega rivala že vse od sezone 2008/09. Atletico Madrid je v soboto zdrsnil na četrto mesto, saj je Villarreal zmagal v Elcheju (3:1) in za točko prehitel varovance Diega Simeoneja.

Junak tekme je bil vratar Barcelone Joan Garcia, ki je k slavnejšemu tekmecu prišel prav iz Espanyola, 24-letni čuvaj mreže je v prvem polčasu dvakrat preprečil slavje domačih, tudi v nadaljevanju pa je nekajkrat izjemno posredoval.

Ko je že kazalo, da si bosta ekipi razdelili izkupiček je najprej zadel Dani Olmo, štiri minute kasneje pa še Robert Lewandowski. Barcelona je tako vknjižila deveto zaporedno zmago v La Ligi.

Končni rezultat je v zadnji minuti dosegel Robert Lewandowski. Foto: Reuters

Težko prigarana zmaga je za Barcelono dobra popotnica za zaključni turnir španskega superpokala v Savdski Arabiji. Barcelona bo v sredo v polfinalu igrala z Athletico Bilbaom, v četrtek pa se bosta srečala Real Madrid in Atletico Madrid.

Real Madrid za Barcelono pred nedeljsko tekmo zaostaja za sedem točk. Na zadnjih petih tekmah je zmagal samo trikrat. V nedeljo gosti Betis. Ta je galaktike na zadnjem medsebojnem srečanju premagal z 2:1.

Jan Oblak bo prvič v letu 2026 nastopil proti Real Sociedadu. Foto: Guliverimage

Četrtouvrščeni Atletico Madrid za Katalonci zaostaja že nekaj več, dvanajst točk. Po dveh porazih so Jan Oblak in soigralci zadnji dve tekmi spet dobili. V nedeljo gostujejo v San Sebastianu pri Real Sociedadu. Ta je brez zmage zadnje štiri tekme, na lestvici pa je šele na 16. mestu. Ko sta se ekipi pomerili maja, je Atletico zmagal s 4:0.

Špansko prvenstvo, 18. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: