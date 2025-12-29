Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P.

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
18.43

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 18.43

4 minute

Jan Oblak tako dober, da si je že zagotovil priznanje za leto 2026?

R. P.

Jan Oblak | Jan Oblak je že dolga leta ponos slovenskega nogometa. | Foto Aleš Fevžer

Jan Oblak je že dolga leta ponos slovenskega nogometa.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski nogometni as Jan Oblak je bogatejši za novo prestižno priznanje. Božične praznike je s srčno izbranko Olgo Danilović preživel v domovini, v nedeljo pa je v Dubaju prejel nagrado Golden soccer awards za najboljšo obrambo španskega prvenstva v sezoni 2024/25. Sodeč po spektakularnem posredovanju, s katerim je na nedavni tekmi z Girono čudežno ustavil strel Axela Witsela, je Škofjeločan na dobri poti, da prejme nagrado tudi prihodnje leto. "Upam, da bom zbral še veliko takšnih obramb," je povedal Oblak po svečani podelitvi.

Jan Oblak Girona Atletico
Sportal Jan Oblak je dobil prestižno nagrado

Na svečanem nogometnem večeru Global soccer awards ni manjkalo zvenečih imen, na zmagovalnem odru pa je s svojim priznanjem ponosno poziral tudi Jan Oblak. Kapetan slovenske reprezentance, ki bo v bližnji prihodnosti dobila novega selektorja, je bil nagrajen za najboljšo obrambo španske la lige. Ta mu je uspela 6. oktobra lani na gostovanju v San Sebastianu. Takrat je najprej ubranil strel Martina Zubimendija, zdajšnjega zvezdnika Arsenala, v nadaljevanju akcije pa se je izkazal še z izjemnim posredovanjem ob strelu Aguerda. Tako je prejel nagrado za najboljšo obrambo sezone.

Po svoji navadi se je po podelitvi priznanja zahvalil soigralcem, o dvojni obrambi, s katero je paral živce nogometašem Reala Sociedada, pa je dejal: "Teh obramb se zelo dobro spomnim. Ne mislim pa, da je bilo to eno zahtevnejših posredovanj. A če ljudje menijo, da je bila to najlepša obramba, je to nekaj popolnega," je dejal Oblak, ki je nedavno opozoril nase z novo nevsakdanjo obrambo. Na gostovanju v Gironi je čudežno ustavil strel Belgijca Axela Witsela.

Oblak najboljši tudi prihodnje leto?

Njegovo posredovanje je postala spletna uspešnica, španski športni dnevnik Marca pa ga je razglasil za obrambo leta. Tako je Oblak, ki je v prejšnji sezoni prejel tudi že šesto priznanje zamora, s čimer je podrl nov rekord la lige, na dobri poti, da prejme nagrado v Dubaju tudi prihodnje leto.

"To je bila ena mojih najboljših obramb. Bila je zelo zahtevna, hkrati pa tudi zanimiva. Pa ne le za vratarje, ampak za vse. Upam, da jih bom lahko še ponovil," je dejal Oblak, ki mu v športni karieri pomaga tudi agent Miha Mlakar. Z njim se je ponosno na zmagoslavnem odru v Dubaju nastavil objektivom in poziral z nagrado, ki bi lahko v njegovih rokah pristala tudi prihodnje leto.

Miha Mlakar in Jan Oblak na zmagovalnem odru v Dubaju, kjer je Škofjeločan prejel priznanje za najboljšo obrambo sezone v la ligi. | Foto: Ahmed Saeed se3aphotography Miha Mlakar in Jan Oblak na zmagovalnem odru v Dubaju, kjer je Škofjeločan prejel priznanje za najboljšo obrambo sezone v la ligi. Foto: Ahmed Saeed se3aphotography

Zanimivo je, da je nagrado za najlepši zadetek sezone prejel hrvaški reprezentant Luka Sučić, ki nastopa prav za Real Sociedad. Omenjeni baskovski klub, proti kateremu je Oblak lani zbral najlepšo obrambo sezone, bo tudi njegov prvi tekmec v letu 2026. Atletico se bo z Realom Sociedadom pomeril 4. januarja, nato pa odpotoval v Savdsko Arabijo, kjer ga v polfinalu španskega superpokala čaka poslastica z madridskim Realom.

