Slovenski nogometni as Jan Oblak je bogatejši za novo prestižno priznanje. Božične praznike je s srčno izbranko Olgo Danilović preživel v domovini, v nedeljo pa je v Dubaju prejel nagrado Golden soccer awards za najboljšo obrambo španskega prvenstva v sezoni 2024/25. Sodeč po spektakularnem posredovanju, s katerim je na nedavni tekmi z Girono čudežno ustavil strel Axela Witsela , je Škofjeločan na dobri poti, da prejme nagrado tudi prihodnje leto. "Upam, da bom zbral še veliko takšnih obramb," je povedal Oblak po svečani podelitvi .

Na svečanem nogometnem večeru Global soccer awards ni manjkalo zvenečih imen, na zmagovalnem odru pa je s svojim priznanjem ponosno poziral tudi Jan Oblak. Kapetan slovenske reprezentance, ki bo v bližnji prihodnosti dobila novega selektorja, je bil nagrajen za najboljšo obrambo španske la lige. Ta mu je uspela 6. oktobra lani na gostovanju v San Sebastianu. Takrat je najprej ubranil strel Martina Zubimendija, zdajšnjega zvezdnika Arsenala, v nadaljevanju akcije pa se je izkazal še z izjemnim posredovanjem ob strelu Aguerda. Tako je prejel nagrado za najboljšo obrambo sezone.

🧤 Oblak recogió el premio a la mejor parada de @LaLiga 2024/25 en la gala de los @Globe_Soccer y #LALIGAAWARDS celebrada este domingo.



Nuestro portero logró este reconocimiento gracias a una asombrosa doble intervención contra la Real Sociedad en Anoeta.



¡Enhorabuena, Jan! 👏 pic.twitter.com/1jtoNFXTqE — Atlético de Madrid (@Atleti) December 28, 2025

Po svoji navadi se je po podelitvi priznanja zahvalil soigralcem, o dvojni obrambi, s katero je paral živce nogometašem Reala Sociedada, pa je dejal: "Teh obramb se zelo dobro spomnim. Ne mislim pa, da je bilo to eno zahtevnejših posredovanj. A če ljudje menijo, da je bila to najlepša obramba, je to nekaj popolnega," je dejal Oblak, ki je nedavno opozoril nase z novo nevsakdanjo obrambo. Na gostovanju v Gironi je čudežno ustavil strel Belgijca Axela Witsela.

Oblak najboljši tudi prihodnje leto?

Njegovo posredovanje je postala spletna uspešnica, španski športni dnevnik Marca pa ga je razglasil za obrambo leta. Tako je Oblak, ki je v prejšnji sezoni prejel tudi že šesto priznanje zamora, s čimer je podrl nov rekord la lige, na dobri poti, da prejme nagrado v Dubaju tudi prihodnje leto.

Esto es una barbaridad catedralicia 😮#LaLigaHighlights pic.twitter.com/JCruNyTLQR — Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2025

"To je bila ena mojih najboljših obramb. Bila je zelo zahtevna, hkrati pa tudi zanimiva. Pa ne le za vratarje, ampak za vse. Upam, da jih bom lahko še ponovil," je dejal Oblak, ki mu v športni karieri pomaga tudi agent Miha Mlakar. Z njim se je ponosno na zmagoslavnem odru v Dubaju nastavil objektivom in poziral z nagrado, ki bi lahko v njegovih rokah pristala tudi prihodnje leto.

Miha Mlakar in Jan Oblak na zmagovalnem odru v Dubaju, kjer je Škofjeločan prejel priznanje za najboljšo obrambo sezone v la ligi. Foto: Ahmed Saeed se3aphotography

Zanimivo je, da je nagrado za najlepši zadetek sezone prejel hrvaški reprezentant Luka Sučić, ki nastopa prav za Real Sociedad. Omenjeni baskovski klub, proti kateremu je Oblak lani zbral najlepšo obrambo sezone, bo tudi njegov prvi tekmec v letu 2026. Atletico se bo z Realom Sociedadom pomeril 4. januarja, nato pa odpotoval v Savdsko Arabijo, kjer ga v polfinalu španskega superpokala čaka poslastica z madridskim Realom.