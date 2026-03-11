Prvi polčas dvoboja lige prvakov med Realom in Manchester Cityjem se je zapisal v zgodovino po neverjetnem podvigu Federica Valverdeja. Urugvajec, ki že vrsto let slovi kot zelo cenjen in hvalevreden nogometaš, znan po tem, da zmore pri belih baletnikih vrhunsko krpati luknje na številnih igralnih položajih, je zablestel kot še nikoli. Mrežo Manchester Cityja je zatresel kar trikrat.

Pred srečanjem se je jeziček na tehtnici, kar se tiče statusa favorita, zaradi zdesetkanosti Reala nekoliko nagibal v smer Manchester Cityja, nato pa je občinstvo na stadionu Santiago Bernabeu spremljalo čarobnih 45 minut, v katerih so navijači belih baletnikov noreli od sreče, strateg gostov Josep Guardiola pa se je podobno kot njegovi varovanci lahko le držal za glavo.

Kapetan Reala je najprej zadel v 20. minuti, asistenco pa je prispeval vratar Thibaut Courtois. Foto: Reuters

To je bil sanjski polčas v režiji 27-letnega Federica Valverdeja. Urugvajec, ki se je Realu pridružil še kot najstnik, nato pa prerasel v zlata vrednega polivalentnega klubskega delavca, je zadeval kot za stavo. V 42 minutah je kar trikrat premagal Gianluigija Donnarummo, to pa vselej storil mojstrsko. To je bil njegov prvi hat-trick v karieri.

Gianluigija Donnarummo je še tretjič v prvem polčasu premagal v 42. minuti, ko se je mojstrsko poigral z obrambo Cityja. Foto: Reuters

Ni ga mogel doseči v bolj primernem trenutku za Real, ki je v dvoboj s Cityjem vstopil brez treh poškodovanih superzvezdnikov. Manjkali so Kylian Mbappe, Jude Bellingham in Rodrygo, Valverde, ki ga je bilo znova polno celotno igrišče, pa je poskrbel, da jo je Real povsem zagodel Cityju. To je bil pravljičen polčas, po katerem se je nogometni svet lahko poklonil marljivemu Urugvajcu. Ker je ostalo pri tem rezultatu, so si beli baletniki zagotovili imenitno popotnico za povratno srečanje na Etihadu.