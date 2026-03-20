K. M., STA

Petek,
20. 3. 2026,
6.18

Volitve 2026 afera Evropska komisija Slovenija Janez Janša Black Cube Robert Golob

Evropski svet države članice in Evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti proti tujemu vmešavanju

Nika Kovač NK | Poziv prihaja po tem, ko naj bi se zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube vmešala v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo.

Poziv prihaja po tem, ko naj bi se zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube vmešala v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo.

Evropski svet je po domnevnem tujem vmešavanju v parlamentarne volitve v Sloveniji države članice EU in Evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti proti tujemu vmešavanju in poskusom spodkopavanja demokracije.

"Evropski svet države članice in Evropsko komisijo poziva, naj ob podpori visoke zunanjepolitične predstavnice okrepijo odpornost proti hibridnim aktivnostim, predvsem proti tujemu manipuliranju z informacijami in vmešavanju ter poskusom spodkopavanja demokracije, upoštevajoč vmešavanje tujih zasebnih akterjev v demokratične volilne procese v državah članicah," so v sklepih, sprejetih v četrtek, zapisali voditelji držav članic Unije.

K temu so pozvali, potem ko naj bi se zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube vmešala v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo. Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen.

Golob komisijo pozval, naj primer preišče 

Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je namreč v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Afera Black Cube 

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.