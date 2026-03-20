Evropski svet je po domnevnem tujem vmešavanju v parlamentarne volitve v Sloveniji države članice EU in Evropsko komisijo pozval h krepitvi odpornosti proti tujemu vmešavanju in poskusom spodkopavanja demokracije.

"Evropski svet države članice in Evropsko komisijo poziva, naj ob podpori visoke zunanjepolitične predstavnice okrepijo odpornost proti hibridnim aktivnostim, predvsem proti tujemu manipuliranju z informacijami in vmešavanju ter poskusom spodkopavanja demokracije, upoštevajoč vmešavanje tujih zasebnih akterjev v demokratične volilne procese v državah članicah," so v sklepih, sprejetih v četrtek, zapisali voditelji držav članic Unije.

K temu so pozvali, potem ko naj bi se zasebna tuja obveščevalna služba Black Cube vmešala v parlamentarne volitve v Sloveniji, ki bodo v nedeljo. Konkreten primer v sklepih sicer ni omenjen.

Golob komisijo pozval, naj primer preišče

Premier Robert Golob je v četrtek kolege v Evropskem svetu seznanil s primerom domnevnega vmešavanja podjetja Black Cube v slovenske volitve. Evropsko komisijo je ob tem pozval, naj primer preišče in pripravi tudi bolj učinkovit odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah.

Pred nedeljskimi volitvami v državni zbor je namreč v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Afera Black Cube

Posamezniki iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato v sredo sekretariat Sveta za nacionalno varnost "seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji", je povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.