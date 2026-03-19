Umrl je Jože Krapež, soustanovitelj podjetja Sinter, ki je že v času nekdanje Jugoslavije prvo razvijalo zavorne obloge za avtomobile.

Temelje podjetja Sinter sta že leta 1969 postavila brata Jože in Miloš Krapež, pozneje pa se je njuno podjetje prebilo med tehnološko najbolj napredne proizvajalce zavornih oblog v Evropi. Začetki segajo v leto 1972, ko so razvili prve zavorne ploščice za kolutne zavore na območju nekdanje Jugoslavije.

"Bil je eden od tistih ljudi, ki niso gradili le podjetja, temveč tudi odnose, ideje in prihodnost. Njegova vizija, predanost in vera v to, kar ustvarjamo, so postavili temelje podjetju Sinter in nas oblikovali v to, kar smo danes," so ob smrti Jožeta Krapeža zapisali pri podjetju Sinter.

Že v 80. letih so se uveljavili kot inovatorji, saj so leta 1989 med prvimi v Evropi – v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan – razvili zavorne obloge brez azbesta. V naslednjih desetletjih so širili proizvodnjo in znanje tudi po svetu, med drugim z vzpostavitvijo tovarne na Kitajskem ter opremljanjem proizvodnih obratov v Aziji in Evropi.

Pomemben preboj so dosegli tudi na področju tehnologije materialov. Leta 1998 so razvili kompozitne zavorne diske MMC, ki so povečali zavorno moč za 20 odstotkov, kar je predstavljalo svetovno novost. Ob tem so postopno širili proizvodne zmogljivosti, tudi s selitvijo v večje prostore v Ljubljani, in krepili prisotnost na mednarodnih trgih.

V zadnjem desetletju se je Sinter močno usmeril v kolesarsko industrijo. Leta 2015 so razvili lastne zmesi zavornih oblog za kolesa, kar je postavilo temelje za širok nabor izdelkov – od cestnega do gorskega kolesarstva. Ob pandemiji leta 2020 so zaradi stabilne dobavne verige dosegli izjemno rast in razširili prodajo na več kot 30 držav. Nadaljnji razvoj je vključeval tudi inovacije, kot je naprava Smart Bedding Machine za optimalno utekanje zavor. Podjetje ima močne korenine tudi v motošportu, v katerem že desetletja sodeluje z najboljšimi ekipami. V 50 letih so njihove zavorne obloge uporabljali zmagovalci več kot 50 svetovnih prvenstev v kartingu.

Danes je Sinter prepoznan kot eden vodilnih evropskih proizvajalcev organskih zavornih oblog, močno je prisoten v vrhunskem športu. Njihove izdelke uporabljajo ekipe svetovne kolesarske serije UCI World Tour, podjetje pa sodeluje tudi z vrhunskimi tekmovalci in ekipami v gorskem kolesarstvu. Ob tem sledijo trajnostnim smernicam, kar potrjuje prehod na do okolja prijazno embalažo brez plastike.

