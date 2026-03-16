Šok ob izračunu pokojnine? Odločbe nikar ne pospravite v predal!

Predstavljajte si: po 40 letih trdega dela in rednega plačevanja prispevkov končno dočakate tisto veliko kuverto – odločbo o upokojitvi. Z navdušenjem jo odprete, pogledate znesek odmerjene pokojnine in sledi šok. Znesek je precej nižji, kot ste pričakovali ali pa kot vam je pokazal informativni izračun. Vaša prva misel je morda razočaranje in občutek, da se proti velikemu sistemu nima smisla boriti, zato odločbo pospravite v predal.

Toda, pozor: odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni nujno zadnja beseda. Če menite, da so vaše pravice okrnjene, imate zakonsko možnost pritožbe, a le če ukrepate pravočasno. Veliko zavarovancev ob prejemu odločbe ZPIZ ne ve, da ima pravico do pritožbe – ali pa zanjo izve prepozno. Pravnik na dlani vam razloži, kako postopek poteka, kaj mora pritožba vsebovati in na kaj morate biti še posebej pozorni.

Kdaj se sploh lahko pritožite?

Pravica do pritožbe nastopi vsakič, ko ZPIZ izda odločbo o vaši pokojnini, invalidnini, dodatku za pomoč in postrežbo ali katerikoli drugi pravici iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem ni pomembno, ali gre za zavrnitev zahtevka ali priznanje pravice v manjšem obsegu, kot ste pričakovali.

Pritožba je smiselna, kadar menite:

da so dejanske okoliščine napačno ugotovljene,

da zakon ni bil pravilno uporabljen,

da so v postopku nastale procesne napake – na primer, če niste bili pozvani k izjavi ali če vam odločba ni bila pravilno vročena.

Pozor: rok je samo 15 dni

To je ena najpomembnejših informacij, ki si jo morate zapomniti. Od dneva, ko vam je odločba vročena, teče 15-dnevni rok za vložitev pritožbe, kar je bistveno manj kot pri številnih drugih upravnih postopkih. Po preteku tega roka odločba postane pravnomočna in možnosti za njeno spremembo po redni poti praktično ni več.

Štetje dni: Dan vročitve se ne šteje v rok. Če odločbo prejmete na primer v ponedeljek, imate čas za pritožbo do ponedeljka čez dva tedna. Če zadnji dan roka pade na soboto, nedeljo ali praznik, se rok podaljša do prvega naslednjega delovnega dne.

Dan vročitve se ne šteje v rok. Če odločbo prejmete na primer v ponedeljek, imate čas za pritožbo do ponedeljka čez dva tedna. Če zadnji dan roka pade na soboto, nedeljo ali praznik, se rok podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Fikcija vročitve: Če pošiljke ne prevzamete, se po 15 dneh šteje za vročeno – rok za pritožbo pa teče naprej ne glede na to.

Če pošiljke ne prevzamete, se po 15 dneh šteje za vročeno – rok za pritožbo pa teče naprej ne glede na to. Nasvet: Odločbo vedno prevzemite čim prej in si zabeležite datum vročitve.

Pravnik na dlani vam pomaga pri pregledu odločbe in pripravi strokovne pritožbe. Pokličite nas na 01 280 8000.

Kako in kam pritožbo vložite?

Pritožbo naslovite na organ, ki je odločbo izdal – torej na pristojno enoto ZPIZ.

Vložite jo lahko na naslednje načine:

osebno na vložišču,

pošljete po pošti (priporočeno s povratnico, da imate dokazilo o pravočasni oddaji),

oddate elektronsko, če imate digitalno potrdilo.

O pritožbi odloča drugostopenjski organ znotraj ZPIZ. Če pritožbi ugodi, lahko odločbo spremeni ali zadevo vrne v nov postopek. Če pritožbo zavrne, vam ostane možnost sodnega varstva pred delovnim in socialnim sodiščem.

Če prejmete odločbo ZPIZ, s katero se ne strinjate, ne čakajte. Preverite rok, pripravite pritožbo in jo pravočasno vložite. Gre za vašo pravico, ki je zapisana v členih od 249. do 251. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in za katero se izplača aktivno zavzeti.

