Torek, 17. 3. 2026, 23.19
Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme – torek)
PSG in Real zmagala tudi v Angliji, potop največje senzacije
Znana je prva polovica četrtfinalistov letošnje lige prvakov. Kot prvi si je napredovanje med najboljših osem zagotovil Sporting. Portugalci so doma po izjemnem preobratu po podaljšku odpravili Bodo/Glimt kar s 5:0 in tako končali sanjski zmagoviti niz norveških prvakov. Čudež sta na domačih tleh skušala ustvariti tudi Manchester City in Chelsea, a sta bila neuspešna. Evropski prvak PSG je v Londonu zmagal kar s 3:0 in zadal modrim nov boleč udarec, Real Madrid pa je osvojil Etihad z 2:1. Čast angleških klubov je tako v torek rešil le Arsenal, ki je po zmagi z 2:0 izločil Bayer Leverkusen.
Torek, 17. marec
Torkov večer lige prvakov je potekal v Angliji. Na Otoku so se igrale vse tri večerne tekme. Edini izmed angleških velikanov, ki je na povratno tekmo vstopal z določeno prednostjo, je bil Arsenal. Povsem drugače je bilo z Manchester Cityjem in Chelseajem, ki sta iskala pot do čudežnega preobrata. Na prvih tekmah osmine finala sta si proti Realu oziroma PSG priigrala velik zaostanek (0:3 in 2:5), tako da sta na povratnem srečanju potrebovala izjemno učinkovit večer, v katerem bi morali bili njuni strelci podobno razigrani kot so bili nogometaši Sportinga proti Bodo/Glimtu. Tega pa bogata angleška kluba nista dočakala.
Bernardo Silva si je sredi prvega polčasa prislužil rdeči karton. Pot Reala do napredovanja je bila s tem široko odprta.
Cityju je šlo na začetku dvoboja proti Realu marsikaj narobe. Gostje so si prek junaka prvega srečanja, Urugvajca Federica Valverdeja, ekspresno priigrali prvo priložnost, a se je izkazal Gianluigi Donnarumma, na drugi strani pa je dve izvrstni obrambi v uvodnih desetih minutah vknjižil vratar Reala Thibaut Courtois. Vinicius Junior je v 17. minuti zatresel vratnico, nato pa se je navijačem Cityja stemnilo pred očmi. Bernardo Silva je stal na golovi črti in s komolcem ustavil strel Viniciusa. Sodnik Clement Turpin je izključil Portugalca, nato je Brazilec zadel z bele točke in popeljal bele baletnike do velike prednosti.
Vinicius je zadel v polno dvakrat na Etihadu in popeljal Real do zmage z 2:1.
Skupno so vodili že s 4:0, hkrati pa imeli še igralca več. City se pričakovano ni kar tako predal, a Reala ni zmedlo niti izenačenje Erlinga Haalanda v 41. minuti.
Gostitelji so z igralcem manj junaško nizali priložnosti pred vrati Reala. Dvakrat so zatresli njegovo mrežo, a sta bila zadetka razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja. To jim je vzelo veliko energije.
V 82. minuti je na drugi strani zadel Valverde, a je bil razveljavljen tudi njegov zadetek, v sodnikovem podaljšku pa je sprva podobno usodo doživel še Vinicius. V svojem slogu se je veselil le nekaj sekund, a je tik pred koncem sodnikovega podaljška dočakal še eno priložnost. Izkoristil je nezbranost izčrpane obrambe Cityja in z drugim zadetkom na srečanju popeljal Real do zmage z 2:1. Na Etihadu so tako evropski rekorderji izločili City s skupnim rezultatom 5:1.
Evropski prvak si je privoščil modre
PSG je še drugič zapored nadigral Chelsea. Če so Londončani skušali vrniti udarec Parižanom za visok poraz na Parku princev (2:5), pa je bilo njihovih sanj o preobratu konec že po 14 minutah, ko so branilci evropskega naslova povedli z 2:0.
Navijače PSG je v Londonu hitro obnorel Hviča Kvarachelia.
Najprej je v šesti minuti zadel Gruzijec Hviča Kvarachelia, osem minut kasneje pa je bil natančen še mladi Francoz Bradley Barcola. V drugem delu je še eno visoko zmago Parižanov potrdil komaj 19-letni francoski zvezni igralec Senny Mayulu v 62. minuti. Modri so tako izpadli iz Evrope s skupnim rezultatom 2:8, PSG pa se jim je s tem sladko maščeval za lanskoletni poraz v finalu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA.
Angleško čast je reševal Arsenal
Čast angleškega klubskega nogometa je rešil le Arsenal. Topničarji so na Emiratesu upravičili vlogo favorita. Če so se na prvi tekmi v Leverkusnu srečno izognili porazu po dvomljivem kazenskem udarcu, pa so v Londonu odpravili Bayer z 2:0. Topničarjem gre tako imenitno tako v domačem prvenstvu, kjer se jim po dveh desetletjih nasmiha naslov angleškega prvaka, kot tudi v ligi prvakov, kjer jih v četrtfinalu čaka spopad s Sportingom.
Declan Rice je postavil končni rezultat 2:0 in pomagal Arsenalu do napredovanja v četrtfinale.
Topničarji so večino časa prevladovali, do prvega zadetka pa čakali do 36. minute, ko je s sijajnim volejem z 20 m zadel Eberechi Eze. Tudi do takrat sijajni Janis Blaswich v vratih farmacevtov ni imel nobenih možnosti. bV drugem polčasu je po sprva taktičnem boju v 63. minuti napredovanje potrdil Declan Rice z natančnim strelom z roba kazenskega prostora.
Sporting po podaljšku končal norveško pravljico
Vsakega niza je ponavadi enkrat konec. Tako je bilo tudi v primeru polarne nogometne pravljice, ki so jo v tej sezoni spisali nogometaši Bodo/Glimta. Nanizali so pet zmag, pri tem pokvarili načrte Manchester Cityju, Atletico Madridu, dvakrat milanskemu Interju, prejšnji teden pa na severu Norveške presenetili še Sporting s 3:0. Povratno srečanje v Lizboni je postreglo s povsem drugačnim razpletom. Sporting je dokazal, zakaj v tej sezoni doma kot za stavo premaguje tekmece. Ni se ustrašil izziva, na koncu pa spravil navijačev v delirij in pozno v noč proslavljal zgodovinsko napredovanje v četrtfinale.
Vrata norveških prvakov je na tekmi v Lizboni hitro ogrozil tudi Pedro Goncalves, pozneje pa se vpisal tudi med strelce.
Portugalski velikan je pričakovano bolje vstopil v dvoboj. Pritisnil je na goste iz Skandinavije, si prek Trincaa priigral veliko priložnost za zadetek že v 3. minuti, a je mreža Norvežanov ostala nedotaknjena. Po 20 minutah je bilo razmerje strelov na gol kar 11:1 v korist Sportinga, a je ostalo pri začetnem rezultatu 0:0.
Klub iz Lizbone je v 34. minuti le kronal prednost. Mrežo gostov je zatresel branilec Goncalo Inacio, s tem pa se je povečalo upanje zeleno-belih, da bi danes vrnili udarec Norvežanom. Igra gostiteljev je vse bolj tvegana, v 42. minuti pa bi Bodo/Glimtu skoraj uspela sanjska vrnitev. Sporting je reševala sreča, saj je Odin Luras Bjortuft po strelu z glavo zadel prečko. Domači vratar bi bil nemočen.
Pedro Goncalves je v 61. minuti podvojil prednost Sportinga. V Lizboni se obeta pester zaključek srečanja.
V nadaljevanju so gostitelji ob močnem deževju znova uprizorili stampedo na vrata gostov. V 61. minuti je Pedro Goncalves po podaji Luisa Suareza podvojil prednost na 2:0 in izkoristil neodločnost vratarja Nikite Hajkina.
Suarez pa je v 77. minuti po strelu z bele točke, pred tem je z roko nepravilno v svojem kazenskem prostoru igral Fredrik Bjorkan, poskrbel za norišnico v Lizboni. Sporting je povedel s 3:0, si nato ekspresno pripravil še nekaj zrelih priložnosti, v 83. minuti pa je Nuno Santos zatresel vratnico. Do konca rednega dela se rezultat ni menjal. Sporting je ob veliki dominaciji, razmerje strelov na gol je bilo 34:6, izsilil podaljšek.
Maximiliano Araujo je na začetku podaljška popeljal Sporting v vodstvo s 4:0.
V podaljšku je Sporting čaroben večer kronal še z dvema zadetkoma. Zadela sta še Maximiliano Araujo in Rafael Nel. Na koncu je v norveški mreži odjeknila portugalska petarda, Bodo/Glimt pa je po porazu z 0:5 brutalno sklenil evropsko pravljico. Zeleno-belim je uspel čudežni preobrat, po 43 letih se je drugič v klubski zgodovini uvrstil v četrtfinale elitnega klubskega tekmovanja.
V sredo bo odigrana še druga polovica povratnih dvobojev osmine finala lige prvakov. Na delu bo tudi Atletico Madrid, ki bo brez poškodovanega Jana Oblaka branil visoko prednost proti Tottenhamu v Londonu (5:2). Če bo Simeonejeva četa zadržala prednost, se bo v četrtfinalu spopadla z boljšim iz obračuna med Barcelono in Newcastlom.
Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):
Torek, 17. marec
Sreda, 18. marec
Pari četrtfinala lige prvakov:
PSG - Galatasaray/Liverpool
Real Madrid - Atalanta/Bayern München
Newcastle/Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham
Sporting - Arsenal
Lestvica (ligaški del):
Najboljši strelci:
13 – Mbappe (Real)
10 – Gordon (Newcastle)
8 – Haaland (Man City), Kane (Bayern)
7 – Alvarez (Atletico), Kvaratskhelia (PSG), Osimhen (Galatasaray)
6 – Barnes (Newcastle), Hauge (Bodo/Glimt), Martinelli (Arsenal), Vitinha (PSG)
5 – Balogun (Monaco), Duran (Qarabag), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Athletic), Hogh (Bodo/Glimt), Rashford (Barcelona), Sørloth (Atletico), Suarez (Sporting), Vinicius (Real)
...
