Nogometaši Bayerna so si na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Atalanti priigrali izdatno prednost, a imajo v taboru nemških prvakov kljub zmagi s 6:1 pred domačo tekmo v sredo precej skrbi. Zaradi serije poškodb pri vratarjih bodo morda v prvo ekipo vpoklicali šele 16-letnega Leonarda Prescotta .

Na seznamu poškodovanih so tako Manuel Neuer kot Jonas Urbig in od nedeljske tekme z Bayerjem še tretji vratar Sven Ulreich. Največ možnosti, da bo pravočasno nared za sredino tekmo, ima Urbig; po pretresu možganov, ki ga je staknil prav na tekmi v Bergamu, naj bi v ponedeljek že začel trenirati in bo morda v kadru za sredino tekmo v bavarski prestolnici.

Ker je tudi četrti vratar Bayerna, 19-letni Leon Klanac, poškodovan, bodo pri bavarskem velikanu prisiljeni vsaj na rezervno klop poslati še petega ali šestega vratarja. Peti je komaj 16-letni Leonard Prescott, ki sicer brani za Bayernovo ekipo do 19 let in je bil rezerva tudi v nedeljo v Leverkusnu, šesti pa tri leta starejši Jannis Bärtl, sicer vratar Bayernove amaterske ekipe.

V povezavi z morebitnim nastopom v ZDA rojenega Prestona, ki sicer velja za enega največjih vratarskih talentov v Nemčiji, pa bi lahko prišlo še do zanimivega zapleta. Nemška delovna zakonodaja namreč predvideva, da lahko delavec pri 16 letih dela le od 6. do 20. ure. Obstaja nekaj izjem, med drugimi tudi za profesionalni nogomet, a tudi v tem primeru bi moral Preston službo končati do 23. ure.

Pri Bayernu tako (tudi zaradi visoke zmage na prvem obračunu) upajo, da tekma ne bo šla v podaljšek in da se bo končala pred 23. uro. Morebitni časovni presežek bi sicer pomenil skrbi bolj zakonske narave, v tem primeru bi moral klub zaradi kršitev delovne zakonodaje plačati denarno kazen, na sam potek tekme pa igranje 16-letnika tudi po 23. uri ne bi imelo nobenega vpliva.