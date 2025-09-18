Eksplozija strelcev v ligi prvakov! Haaland pisal zgodovino, Rashford blestel.

Po razburljivem torku in dramatični sredi je z bogatim sporedom v ligi prvakov postregel tudi četrtek. Na šestih tekmah je padlo kar 25 zadetkov. Pod najvišjo zmago večera se je po preobratu nad Galatasarayem vpisal Eintracht (5:1). Manchester City je ugnal Napoli z 2:0, Erling Haaland pa je dosegel že 50. zadetek v ligi prvakov. Zanj je potreboval le 49 nastopov, tako da je postavil nov rekord tekmovanja. Barcelona je na krilih Angleža Marcusa Rashforda v gosteh ugnala Newcastle (2:1), Kairat, evropski krvnik Olimpije, pa je v Lizboni izgubil z 1:4, a se tudi vpisal v zgodovino, saj je za tekmo prepotoval več kot 6.900 kilometrov. Častni gol za prvaka Kazahstana je dosegel nekdanji napadalec Celja Edmilson.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 18. september:

Na Etihadu, kjer je v soboto v angleškem prvenstvu Benjamin Šeško z rdečimi vragi doživeli boleč poraz (0:3), je Manchester City v uvodni evropski predstavi premagal Napoli (2:0). Italijanski prvak je igral do 22. minute z igralcem manj, saj je rdeči karton prejel Giovanni di Lorenzo. Gostitelji so bili boljši, vrstile so se priložnosti pred vrati gostom, prvič pa se je mreža Napolija zatresla v 56. minuti. Takrat je zadel v polno vroči Erling Haaland.

Erling Haaland je v 56. minuti zatresel mrežo Napolija. To je bil njegov jubilejni 50. zadetek v ligi prvakov. Devet minut pozneje je zadel v polno še Jeremy Doku. Foto: Reuters

25-letni Norvežan je tako postavil nov rekord lige prvakov. V ligi prvakov je na 49 tekmah dosegel okroglih 50 zadetkov. S tem je postal šele deseti nogometaš, ki je v elitnem tekmovanju toliko golov. Z naskokom je postavil nov mejnik, saj je prejšnji rekorder Nizozemec Ruud van Nistelrooy za 50 zadetkov potreboval 62 nastopov.

Josep Guardiola je v osmi medsebojni tekmi proti trenerju Antoniu Conteju proslavljal četrto zmago. Štirikrat je bil pred tem uspešen Italijan. Foto: Reuters

Končni rezultat je po izjemni akciji, v kateri je nanizal kar nekaj branilcev Napolija, v 65. minuti postavil Belgijec Jeremy Doku. Na Etihadu je bil posebnega aplavza deležen njegov rojak Kevin De Bruyne. Belgijec je dres Cityja nosil deset let, nato pa se poleti po izteku pogodbe preselil v Italijo. S Cityjem je osvojil 16 lovorik, na 422 nastopih pa prispeval 108 zadetkov in 170 asistenc, zdaj pa navdušuje v dresu Napolija.

Rashford blestel v dresu Barcelone na Otoku

Barcelona je brez poškodovanega Lamineja Yamala na St. James Parku ugnala Newcastle (2:1). Za Katalonce je oba zadetka dosegel novi član Barcelone Marcus Rashford.

Angleški napadalec pri Barceloni Marcus Rashford je Katalonce v Newcastlu osrečil z dvema zadetkoma. Najprej je bil uspešen po strelu z glavo, nato pa je poskrbel za evrogol, ko je zatresel mrežo gostiteljev z izjemnim strelom z okrog 20 metrov pod prečko. Foto: Reuters

Nekdanji rdeči vrag, ki pozna odlično Etihad, je prvič zadel v polno po natančnem strelu z glavo, drugič pa je zablestel z natančnim strelom pod prečko izven kazenskega prostora. Tako je Otočan dosegel strelska prvenca v dresu Barcelono, njegovo odlično predstavo pa je na tribunah spremljal tudi selektor treh levov Thomas Tuchel.

Gostitelji so prek Anthonyja Gordona v zadnji minuti rednega dela znižali na 1:2, nato pa v sodnikovem podaljšku, ta je trajal dobrih sedem minut, zaman naskakovali izenačenje.

Izjemen preobrat Eintrachta

Za najvišjo zmago večera so poskrbeli nogometaši Eintrachta. Čeprav so v razgretem ozračju v Frankfurtu, saj je dvoboj spremljalo tudi ogromno navijačev Galatasaraya, bolje začeli gostje in povedli z 0:1, pa je v zaključku prvega srečanja sledil popoln preobrat.

Vratar Galatasaraya Ugurcan Cakir se je tako veselil po zadetku Yunusa Akguna. Gostje iz Turčije so v Frankfurt vodili skoraj do konca prvega polčasa, nato pa je Eintracht izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Ta se je nadaljeval tudi v drugem delu, nemški klub pa je na koncu zmagal kar s 5:1. Tako je v mreži turških prvakov počila nemška petarda, najboljši strelec srečanja pa je bil z dvema zadetkoma Jonathan Burkardt.

Ob koncu prvega polčasa je sledil silovit preobrat Eintrachta. Jonathan Burkardt je globoko v sodnikovem podaljšku popeljal gostitelje v vodstvo s 3:1. Pozneje se je še enkrat vpisal med strelce. Foto: Reuters

Evropski krvnik Olimpije do rekorda, nekdanji napadalec Celja v polno

V Lizboni je padel rekord lige prvakov, saj je Kairat iz Kazahstana do Lizbone prepotoval več kot 6.900 kilometrov. To je največja razdalja v zgodovini tekmovanja.

Nogometaši Kairata iz Kazahstana začenjajo nastope v ligaškem delu lige prvakov na Portugalskem. Foto: Reuters

Na zelenici so prevladovali gostitelji in proslavljali zanesljivo zmago s 4:1. Pri rezultatu 0:0 so nogometaši Sportinga zapravili še najstrožjo kazen, dva zadetka je prispeval Trincao, za goste pa je zgodovinski gol, prvi v elitnem tekmovanju, v 86. minuti dosegel Brazilec Edmilson, ki se je v prejšnji sezoni dokazoval še pri Celju.

Francisco Trincao je pred koncem prvega polčasa popeljal Sporting v vodstvo proti Kairatu (1:0). Foto: Reuters

Drama na Danskem, Club Brugge nadigral Monaco

Četrtkovo dogajanje v ligi prvakov se je začelo ob 18.45 na Danskem in v Belgiji. Köbenhavn je gostil Bayer iz Leverkusna, ki ga je nedavno prevzel nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand. Ta pozna danskega prvaka več kot odlično, a se je na srečanju spogledoval z bolečim porazom. V 9. minuti je gostitelje popeljal v vodstvo občasni švedski reprezentant Jordan Larsson, sicer sin legendarnega Henrika Larssona.

Jordan Larsson, sin legendarnega Šveda Henrika Larssona, je popeljal Köbenhavn v vodstvo proti Bayerju iz Leverkusna v 9. minuti. Foto: Reuters

Rezultat se ni spreminjal vse do 82. minute, ko je izenačil Španec Alex Grimaldo. A veselje gostov ni trajalo dolgo, v 87. minuti je za nov delirij občinstva na stadionu Parken poskrbel Brazilec Robert. Dvoboj pa se je vseeno končal brez zmagovalca, saj je v sodnikovem podaljški branilec Köbenhavna Grk Pantelis Hatzidiakos zatresel lastno mrežo. Tako se je razburljivo srečanje končalo z 2:2.

Belgijski velikan Club Brugge je poleti v svoje vrste pripeljal slovenskega dragulja Tiana Naija Korena, nato pa 16-letnega zveznega igralca posodil drugoligašu Club NXT. Club Brugge je v odlični formi. V evropski uverturi v ligi prvakov je nadigral Monaco. Gostje so imeli stresni teden, saj so morali zaradi tehničnih težav odpovedati sredin polet v Belgijo. V Brugge so prispeli šele na dan tekme in prejeli kar štiri zadetke.

Nicolo Tresoldi je povedel Club Brugge v vodstvo v 32. minuti. Belgijski podprvaki so le sedem minut pozneje podvojili prednost, tik pred koncem prvega polčasa pa povedli kar s 3:0. Monaco je v 10. minuti prek Maghnesa Aklioucheja zapravil najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Gostom sicer ni kazalo slabo, saj bi lahko že v 10. minuti povedli z 1:0, a Francoz Maghnes Akliouche ni izkoristil strela z bele točke. Sledila je rapsodija belgijskega podprvaka, ki je dosegel kar štiri zadetke, častni gol za goste pa je v sodnikovem podaljšku dosegel nekdanji čudežni deček Barcelone Ansi Fatu.

Najboljši strelci: 2 – Burkardt (Eintracht), Kane (Bayern), Llorente (Atletico), Mbappe (Real), Mbodji (Slavia), Rashford (Barcelona), Thuram (Inter), Trincao (Sporting), Vlahović (Juventus)

