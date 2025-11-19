Dončić eksplodiral, velika vrnitev LeBrona Jamesa in preobrat Lakersov

Los Angeles je v noči na sredo doživel enega najbolj vročih večerov sezone: vrnil se je LeBron James, eksplodiral je Luka Dončić, Lakersi pa so iz uvodnega kaosa ustvarili popoln preobrat. V razprodani Crypto.com Areni je sprva že dišalo po nočni mori, saj je Utah z neustavljivim ritmom pretresel domačo obrambo. Dončić je pravi občutek ujel v tretji četrtini, ko je dvorana dobesedno eksplodirala od navdušenja. Lakersi so se dvignili in našli nalet, ki ga Utah ni mogel več ustaviti. Čeprav je bil slovenski as skromen pri metu za tri točke in je izgubil osem žog, je zablestel s 37 točkami, desetimi asistencami, petimi skoki in štirimi ukradenimi žogami ter zasenčil vse na parketu. Navijači so mu to jasno sporočili z gromkimi vzkliki: "MVP, MVP, MVP." James je vrnitev tako kot Luka zaokrožil z dvojnim dvojčkom, potem ko je 11 točkam dodal 12 asistenc.

Los Angeles Lakers : Utah Jazz 140:125 (25:36, 67:71, 104:93) Dončić 37 (met za 3 2/10, za 2 9/12, prosti meti 13/16) 10 as., 5 sk., 4 ukr. žoge, 8 izg. žog v 34 min., Reaves 26, Ayton 20, 14 sk., LaRavia 15, James 11, 12 as.; George 33, Markkanen 31

V taboru Los Angeles Lakersov so nazadnje dočakali veliko vrnitev LeBrona Jamesa, ki je proti Utah Jazzu zaigral na prvi tekmi v letošnji sezoni. Zvezdnik lige NBA je imel že v pripravah težave z išiasom, nevšečnosti pa so se podaljšale tudi v redni del sezone. Proti Utah Jazzu v noči na sredo so ga v razprodani Crypto.com Areni navijači z velikim navdušenjem pozdravili, ko je stopil na parket v prvi peterki.

Če so imeli razlog za navdušenje ob njegovi vrnitvi, ga sprva niso imeli ob pogledu na dogajanje na igrišču. Gostje, ki slovijo kot zelo napadalna ekipa, so rešetali domačo mrežico kot po tekočem traku. Vsega 22-letni Keyonte George je bil po treh zadetih trojkah kmalu pri 11 točkah, Utah Jazz pa je vodil že z 21:10.

Luka izgubljal žoge

Medtem so domači grešili mete za tri točke. Vseh uvodnih pet, dva tudi Dončić. Kot dizelski motor so se počasi ogrevali v prvi četrtini. Luka se je v nadaljevanju bolj osredotočil na mete za dve točki in postajal uspešnejši, Lakersi pa so se približali na vsega dve točki zaostanka (23:25).

A prav slovenski košarkarski zvezdnik, ki je v uvodni četrtini dosegel devet točk, je nato storil nekaj napak in izgubil dve žogi v nizu, skupno štiri v prvi četrtini, kar so gostje izkoristili, znova odskočili in zaključili prvo četrtino pri vodstvu s 36:25.

Ko je trener J. J. Redick, tako kot na vseh tekmah, Dončiću namenil počitek po odigranih 12 uvodnih minutah, so se domači naslonili na Austina Reavesa, znova pa je završalo, ko je bil na parketu James. Reaves je v napadu prevzel dirigentsko palico in z zanj značilnimi prodori iskal luknje v obrambi Utaha. Po slabih štirih minutah je po svoji deseti točki zmanjšal naskok gostov na le pet točk (36:41).

Veliki James prekinil strelski post za tri točke, pri gostih vroč 22-letnik

Še bolj pa je završalo po minuti odmora, ko so Lakersi zadeli prvo trojko iz osmih poskusov. In kdo jo je zadel? Veliki LeBron James, ki je že v naslednjem napadu zaposlil DeAndreja Aytona, Lakersi pa so po delnem izidu 10:2 zaostajali dve točki pri rezultatu 41:43.

Svoj šov pa je imel še naprej košarkar v dresu Utaha Keyonte George. V ligi NBA je debitiral leta 2023, lani je imel povprečje 16,8 točke na tekmo, letos pa je pri 22,2 točke na tekmo. Ob vodstvu z 51:43 se je že gibal okoli svojega rednega učinka, potem ko je bil po peti trojki iz osmih poskusov že pri 21 točkah. Njegova največja pomoč pri doseganju košev je bil Finec Lauri Markkanen, ki je do tega trenutka prispeval 14 točk.

Dončić našel ritem

Luka je v nadaljevanju našel svoj ritem in zadel devet zaporednih točk za Lakerse, tudi svojo prvo trojko v petem poskusu. Z gesto je dal vedeti, kako vesel je tega. V slogu ribiča je pokazal, da se je riba tokrat le ujela na vabo. Posledično je bil že pri 18 točkah - v prvem polčasu 20 -, domači pa so znova zaostajali le štiri točke (57:61).

Ribič Luka - trenutek, ko je zadel prvo trojko in nakazal, da je riba tokrat le ugriznila v vabo. Foto: Guliverimage

Že v naslednjem napadu sta imela z Reavesom priložnost še znižati zaostanek, ko sta bila v protinapadu, a ga nista izpeljala po željah. Navijači so se za nekaj trenutkov celo ustrašili, ko je Luka nerodno padel in se prijel za levo koleno. A alarm je bil na srečo lažen in lahko je nadaljeval igro.

Razburljiv zaključek prvega polčasa

LA Lakersi so v izdihljajih prvega polčasa razveselili zveste privržence. Najprej je drugo trojko zadel James in se zavihtel na šesto mesto večne lestvice po zadetih trojkah v karieri. To je bila zanj že 2.561. trojka, tako da je prehitel legendarnega ostrostrelca Reggieja Millerja. Nato je ob osebni napaki trojko zadel še Reaves in izenačil ekipi pri 67:67.

Ko je že kazalo, da se bo prvi polčas končal pri tem rezultatu, smo na drugi strani videli identičen scenarij. Markkanen je ob osebni napaki Reavesa zadel trojko in dodatni prosti met, Igralci Utaha pa so posledično na odmor odšli s prednostjo štirih točk (71:67).

Dončić poskrbel za prvo vodstvo

Mrtvi tek smo spremljali v začetku tretje četrtine. Utah je imel ves čas rahlo prednost, Luka pa še vedno težave pri metu za tri točke. V 32. minuti igre je bil še vedno pri eni zadeti trojki, poskusil pa je kar sedemkrat. A hkrati je bil že pri 27 točkah, saj je veliko stal na črti, ki označuje proste mete. Trinajst jih je bil do takrat že vrgel, od tega deset zadel, Lakersi pa so imeli točko zaostanka pri 87:88 in tudi napad za prvo, verjeli ali ne, vodstvo na tekmi.

Trojica LeBron James, Austin Reaves in Luka Dončić Foto: Reuters

Luka je šel v napad, ob njem so bili trije košarkarji Utaha, na koncu je ob udarcu v glavo padel na tla, po pregledu posnetka, ki ga je zahteval gostujoči trener, pa so prekršek dosodili Luki, ki se je razumljivo čudil tej odločitvi.

So pa Lakersi nazadnje le dočakali premierno vodstvo. Prav Luka je poskrbel za podvig za 89:88. Ni minilo veliko časa, ko je spet poskrbel za navdušenje. Zadel je drugo trojko, vendar ne iz svojega običajnega položaja, temveč povsem iz kota.

17 točk Dončića v tretji četrtini, navijači vzklikali MVP, MVP, MVP

Ni se še poleglo vzdušje in spet je bil v središču pozornosti slovenski košarkarski virtuoz. Ob prekršku je zadel koš in dodatni prosti met, pohvalil pa se je že s 37. točko. Navijači so ob njegovem izvajanju prostega meta glasno vzklikali MVP, MVP, MVP. Kar 17 jih je dosegel v tretji četrtini, v kateri so Lakersi zrežirali preobrat in jo končali pri vodstvu (104:91), ko je trojko ob zvoku sirene po podaji Jamesa zadel Gabe Vincent. S tem je narisal nasmeh na obraza obeh zvezdnikov ekipe iz Kalifornije, ki je v tretji četrtini odlično zaustavila v prvem polčasu vroča Georgea in Markkanena.

Čarovnik James

Ko je Dončić zasluženo dobil počitek, se domači niso zaustavljali. James se ni ustavljal. Z izjemnim pregledom je zaposloval soigralce in se po novi podaji Aytonu, ki je zadel za 116:103, lahko pohvalil z dvojnim dvojčkom – na računu je imel poleg 11 točk namreč še deset asistenc.

Luka Magic se je razigral v tretji četrtini. Foto: Guliverimage

S svojo igro so gostitelji prisilili gostujoči trenerski štab, da je osem minut in 25 sekund pred koncem tekme ukrepal z minuto odmora. A ni pomagalo. James je že v naslednjem napadu zaposlil tudi Jaka LaRavio za 119:105. In še v naslednjem, Lakers pa so se lahko pohvalili z delnim izidom 14:2. James se ni ustavljal. Spet je bil Ayton tisti, ki je dobil njegovo uporabno žogo, Lakersi pa so vodili že s 124:105, ko je J. J. Redick Dončića poslal na parket prav namesto Jamesa, ki si je prislužil velik aplavz navijačev.

Lakersi so na koncu pričakovano vknjižili 11. zmago v sezoni, ob tem pa imajo štiri poraze. Dončić je tekmo končal z dvojnim dvojčkom - 37 točkam je dodal deset asistenc. Edina slaba plat večera so bili met za tri točke (2/10) in izgubljene žoge (8), a je Luka pričaral novo košarkarsko poezijo, ki so jo navijači pozdravili z velikim navdušenjem. Zdaj bodo imeli košarkarji iz Kalifornije nekaj prostih dni, saj bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na ponedeljek, nasproti pa jim bo znova stala ekipa Utaha, le da se bosta takrat ekipi pomerili v Salt Lake Cityju.

Liga NBA, 18. november:

Lestvica