Po izpadu Los Angeles Lakersov v četrtfinalu pokala NBA, v katerem so jih San Antonio Spursi premagali s 132:119 , je trener JJ Redick na novinarski konferenci brez olepševanja razčlenil težave svoje ekipe. Čeprav je Luka Dončić dosegel 35 točk in poskušal držati napadalni ritem, je bilo znova preveč padcev v obrambi in premalo pomoči širše rotacije.

Glavni trener Los Angeles Lakersov JJ Redick ni skrival razočaranja nad obrambnim pristopom, ki je njegovo ekipo pahnil v visok zaostanek že v prvi polovici četrtfinalnega dvoboja pokala NBA proti San Antonio Spursom. Na tekmi je Luka Dončić dosegel 35 točk in bil prvi strelec dvoboja.

LA Lakers : San Antonio Spurs 119:132 (30:39, 58:70, 87:104) Luka Dončić 35 (met za 3 3/8, met za 2 8/16, prosti meti 10/14), 5 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 1 bl., 3 izg. žoge, v 35 min., Smart 26 (za 3 8/14), James 19, 15 sk., 8 as., Reaves 15, 8 sk., 7 as.; Castle 30, Fox 20, Johnson 17, Barnes in Champagnie 16

"Najtežje je umiriti žogo, to je trenutno največja težava naše ekipe," je dejal. Po njegovih besedah Lakersi ne počnejo ključnih stvari, ki ekipam omogočajo zanesljivo zmago: "Stvari, ki ti pomagajo zmagovati z razliko, trenutno niso naša moč. Malce več moramo zahtevati od vsakega posameznika. Ne pritiskamo na skok, nismo agresivni na žogi, da bi prišli do ukradenih."

Kot je poudaril, je bila ključna tudi slaba reakcija moštva na koncu prve in začetku druge četrtine: "Naredili smo preveč napak. Hitro smo se znašli v zaostanku. In ekipa, ki dobro zadeva, bo to kaznovala – vedno se bomo znašli v težavah."

"Kadar izgubimo, se vedno pokažejo iste šibkosti"

Redick je izpostavil, da se pri Lakersih, kadar izgubijo, ponavljajo iste težave. "Zelo malo ekip je brez pomanjkljivosti. Pri nas pa se vedno znova razkrijejo iste stvari. Stalno smo izpostavljeni na enakih področjih," je bil neposreden in kazal znake frustracije.

Vrhunci igre med LA Lakers in San Antonio Spurs

Jasno je bilo videti, da prave discipline v igri ni bilo, zlasti v obrambi, v oči pa bode slaba predstava in reakcija klopi.

Marcus Smart navdušil, klop pogrnila

Eden redkih svetlih trenutkov večera je bil Marcus Smart, ki je prispeval 26 točk in kar osem zadetih trojk. Redick je njegovo igro pohvalil, a obenem opozoril na nekaj prenagljenih odločitev.

"Prišel je z veliko energije. Nekaj napadov je bilo prenagljenih, vendar se je boril v obrambi in zadel pomembne mete," je dejal Redick.

Luka Dončić je bil s 35 točkami najboljši strelec, a ekipa Lakersov ni funkcionirala, kot si želi trener. Foto: Guliverimage

Veliko manj zadovoljstva je izkazal pri oceni klopi. Številke povedo vse: "Jake LaRavia je igral osem minut, Gabe Vincent je imel en sam met. Imeli smo nekaj takšnih tekem. Rui Hachimura ... Danes je imel štiri mete. Podobno kot proti Phoenixu – ko tekmeci usmerijo obrambo na Luko in Austina, morajo ostali priskočiti na pomoč. Trenutno tega nimamo."

Po Redickovih besedah morajo najti rešitev, kako razbremeniti nosilce, saj se ekipe vedno bolj agresivno osredotočajo na ključne igralce pri Lakersih.

Smart: Moramo se ponovno zbrati

Marcus Smart je po tekmi poudaril predvsem obrambne težave moštva. "Očitno nismo tam, kjer bi morali biti. Prihajamo z zahtevnega gostovanja na vzhodu. Moramo se ponovno zbrati. To bomo rešili – našli bomo pot," je povedal Smart, ki je bil eden redkih igralcev Lakersov, ki je v drugem polčasu poskušal ohranjati stik s Spursi.

Kaj čaka Lakerse po frustracijah in bolečem porazu?

Poraz proti San Antonio Spursom pomeni, da se Lakersi poslavljajo od pokalnega tekmovanja, hkrati pa ostajajo odprta številna vprašanja, ki jih je Redick izpostavil pred mediji. Obramba, neučinkovitost klopi in ponavljajoče se napake v ključnih fazah tekme so postali rdeča nit, zato bo prihodnji teden za moštvo predvsem čas za regeneracijo, analizo in prilagoditve.

Marcus Smart se je v drugem polčasu razigral, zadel osem trojk, a je bilo to premalo, da bi Lakersi lahko uprizorili preobrat. Foto: Reuters

Lakersi bodo imeli daljši premor, saj naslednjo tekmo igrajo šele 19. decembra, ko odpirajo krajšo gostujočo turnejo pri Utah Jazzu. Nato sledita še mestni obračun z LA Clippersi in zahteven test proti Phoenix Sunsom. Redick je poudaril, da ima ekipa dovolj časa, da se znova zbere in poišče prave kombinacije, a opozoril, da bo potrebna večja odgovornost posameznikov, predvsem tistih iz druge rotacije.

Kljub razočaranju po izpadu iz pokala pa trener in igralci ostajajo optimistični. Vendarle so s 17 zmagami in šestimi porazi na drugem mestu izenačene zahodne konference, a je treba dodati, da denimo sedmi Phoenix Sunsi, ki so v tem trenutku v coni dodatnih kvalifikacij za končnico, zaostajajo le za tri zmage. "Ponovno se moramo osredotočiti. Imamo kakovost. Zdaj moramo najti pravo pot," je izpostavil Smart.