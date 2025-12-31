Danes smo se prebudili v najhladnejše jutro letošnje zime. Najnižje jutranje temperature so v mraziščih dosegale okoli –15, v večjem delu Slovenije od –10 do –6 stopinj Celzija. Na Komni se je živo srebro spustilo celo na –31,8 stopinje Celzija, na Kredarici pa na –17 stopinj Celzija.

Na profilu Neurje.si na Facebooku so objavili jutranje fotografije s Komne, ki leži 1520 metrov nad morjem. Z ročnim merilnikom temperature so izmerili –31,8 stopinje Celzija. Ob tem so objavili tudi zanimivo fotografijo krožnika s špageti, ki so zaradi nizke temperature zamrznili. Ne gre za fotomontažo, temveč so testenine ob zajemu z vilicami v nekaj minutah dejansko zamrznile v zraku. Tako je videti, kot da lebdijo v zraku.

Foto: Neurje.si/Amadej Lušina

Danes bo sončno in večinoma brez megle. Čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter, nekaj oblačnosti bo občasno na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 6 stopinj Celzija.

Foto: Neurje.si/Amadej Lušina Silvestrska noč bo mirna in večinoma brez megle. Na Primorskem bo nekaj nizke, proti vzhodu pa bo zmerne oblačnosti. V četrtek popoldne se bo na zahodu in v delu osrednje Slovenije postopno pooblačilo, drugod bo še delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo večinoma oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo začelo rahlo deževati.

Spremembe na vidiku

"Na zahodu in jugozahodu Slovenije bi znali dobiti nekaj padavin, večinoma dežja," je za Siol.net že včeraj napovedal dežurni prognostik z agencije za okolje (Arso) Urban Žagar.

A debelejši oblaki in močnejše padavine nas najverjetneje čakajo od sobote in vse do ponedeljka. "Žal pa je to še predaleč, da bi lahko z gotovostjo napovedali, ali bo deževalo ali snežilo," dodaja Žagar.

Vsi tisti, ki nestrpno pričakujejo snežno idilo, se lahko vsaj nekoliko tolažijo z nekaterimi meteorološkimi modeli, ki ne izključujejo obilnejših snežnih padavin konec tedna.

Slovenija je namreč na meji med mrzlim polarnim in toplim sredozemskim zrakom, kjer lahko že majhni premiki prinesejo velike razlike v vremenu, pojasnjujejo na Meteoinfo Slovenija.

Tako ni izključen niti nastanek Genovskega ciklona nad severnim Sredozemljem, vlažne mase, ki v ugodni kombinaciji s hladnim severnim zrakom poskrbi za obilno sneženje tudi po nižinah.

A za natančno napoved je še prezgodaj, nestrpni se lahko odpravijo v Skandinavijo, kjer že s precejšnjo gotovostjo napovedujejo hud mraz in obilno sneženje.