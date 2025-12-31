Na novoletni turneji v smučarskih skokih v Garmisch-Partenkirchnu je Mednarodna smučarska zveza (Fis) norveške obtožbe o goljufanju, ki naj bi ga zagrešili v avstrijski zvezi, zavrnila kot lažne. Norveški mediji so že pred časom podvomili o zakonitosti vezi, ki jo uporablja avstrijski smučarski skakalec Manuel Fettner.

"Vezi so v uporabi že približno deset let in so odobrene," je zapisano v izjavi. Proizvajalec vezi in smuči Slatnar je prav tako izjavil, da ta sprememba nima vpliva na športnikovo uspešnost.

Mednarodna zveza je na sestanku vodij ekip v torek pojasnila, da je Fettnerjeva spremenjena vez odobrena že leta. "Ta vez je bila prilagojena, ker ima Manuel Fettner drugačen skakalni čevelj kot ostali. Ta sprememba je bila potrebna, da bi sploh delovala z njegovim čevljem. Ne prinaša pa nobene prednosti," je pojasnil avstrijski glavni trener Andreas Widhölzl.

Fotografija Fettnerjeve vezi je bila posneta v Oberstdorfu in je pricurljala v mednarodne medije, zato so se pojavile obtožbe. Norveški dnevni časopis "Dagbladet" je na primer pisal o "doma izdelani, sumljivi in morda nezakoniti" vezi.