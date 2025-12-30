Šport vsako leto piše posebne zgodbe uspehov. A piše tudi zgodbe, ko se športniki odločijo, da končajo športno kariero. V zadnjem letu se je poslovilo nekaj izjemnih športnikov in športnic, med njimi tudi nekaj slovenskih. Za presenečenje pa je poskrbel Luka Dončić.

"Kariera je bila zanimiva, vmes zelo težka, na koncu pa zelo lepa." Foto: Grega Valančič

Eden najbolj odmevnih koncev kariere pri nas je bil odhod Urše Križnar z dekliškim priimkom Bogataj, dvakratne olimpijske prvakinje v smučarskih skokih. Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je prišla do največjega uspeha, veselila se je posamičnega naslova olimpijske prvakinje, zlato medaljo pa osvojila še na mešani ekipni tekmi. Danes 30-letna nekdanja smučarska skakalka je novico o slovesu sporočila februarja na novinarski konferenci.

"Kariera je bila zanimiva, vmes zelo težka, na koncu pa zelo lepa. Vmes si nisem predstavljala, da bi se mi tako lahko izšlo, kot se mi je. Zahvaliti se moramo ogromno ljudem, morala sem tudi osebnostno zrasti, da je bilo na koncu vse to mogoče. Mislim, da mi je uspelo več, kot sem si morda kdaj kot mlajša mislila, da bi mi lahko. A ko sem videla, da gre vse v pravo smer, so cilji rasli in izšlo se je bolje, kot sem si mislila."

Eva Urevc Foto: Bor Slana/STA

Eva Urevc je presenetila s svojo odločitvijo

Tik pred novim letom je za veliko presenečenje poskrbela slovenska tekačica na smučeh Eva Urevc. Ta je namreč 26. decembra sporočila, da končuje svoj športno šport. Ta poteza je bila še toliko bolj presenetljiva, ker jo je končala malo pred letošnjimi olimpijskimi igrami. "Odločila sem se, da zaključim kariero. Že nekaj časa sem čutila, kot da si želim zaključiti, a sem hotela vztrajati … A žal nista sodelovala ne glava in ne telo.

Jure Dolenec Foto: Filip Barbalić

Dolgoletni slovenski rokometni reprezentant Jure Dolenec je po koncu reprezentančne kariere potegnil črto še pod klubsko. Konec maja je na družbenem omrežju sporočil, da bo po koncu finala državnega prvenstva, v katerem se bo s Slovanom zoperstavil Gorenju, končal 21 sezon dolgo klubsko športno pot. "Po 21 sezonah v članskem rokometu je prišel čas za slovo …"

"Odločitev je bila težka, a iskrena." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Odločitev je bila težka, a iskrena"

Slovenski atlet Luka Janežič je junija sporočil, da končuje kariero. "Odločil sem se, da končam atletsko kariero, odločitev je bila težka, a iskrena. Biti iskren je včasih težko. Na tej poti vzponov in padcev sem neizmerno užival, spoznal ogromno ljudi in lahko rečem, da sem imel najboljšo službo na svetu."

Slovenski košarkarski reprezentant Foto: Aleš Fevžer

Slovenski košarkarski reprezentant Luka Rupnik je spomladi sporočil, da je bila letošnja sezona zadnja v njegovi karieri. Kariero je končal pri francoskem drugoligašu Poitiersu. V dresu z državnim grbom je nastopil na treh evropskih prvenstvih in na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu. Ganljivo sporočilo mu je ob koncu kariere poslal tudi Luka Dončić.

"Rule, vsa čast za tvojo kariero. Uživaj na teh zadnjih tekmah. Vse si dal od sebe, hvala za lepe trenutke v Španiji, ki sva jih delila, in srečno na novi poti," mu je sporočil član LA Lakers.

Za konec kariere se je odločil tudi Blaž Mesiček.

"Odhajam z nasmeškom na obrazu"

Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je oktobra zadnjo tekmo kariere v svetovnem pokalu v spustu v kanadskem Mont-Sainte-Annu končala na desetem mestu. Že nekaj dni pred tem je trikratna evropska prvakinja in dobitnica brona na svetovnem prvenstvu sporočila, da bo gorskemu kolesarstvu pomahala v slovo. "Odhajam z nasmeškom na obrazu in ne bi mogla biti bolj ponosna nase."

Eugenija Bujak je kariero končala zaradi zdravstvenih težav. Foto: Guliverimage

Enostavno si ni mogla odpočiti

Eugenija Bujak, ena najuspešnejših tekmovalk v zgodovini slovenskega ženskega cestnega kolesarstva, je oktobra letos zaradi zdravstvenih težav končala tekmovalno kariero. V intervjuju za Sportal je odkrito spregovorila o vzponih in padcih, želji po družini ter zdravstvenih preizkušnjah zadnjih sezon.

Ob koncu leta je odločitev o koncu tekmovalne kariere sprejela Tanja Žakelj. S tem zaključuje izredno uspešno, več kot 20 let trajajočo zgodbo, ki si zagotovo zasluži poglavje v zgodovini slovenskega športa.

Z zmago na državnem prvenstvu končala kariero

Slovenska atletinja Maja Mihalinec Zidar je poleti z zmago na državnem prvenstvu v Celju končala svojo tekmovalno kariero. Dvakratna udeleženka olimpijskih iger se je izkazala na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, kjer se je v teku na 200 metrov prebila v polfinale in končala na 12. mestu. Isto leto je zmagala tudi na evropskih igrah v Minsku na sto metrov, na evropskem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu pa je bila šesta na 60 metrov.

Žiga Pavlin je zadovoljen s svojo kariero. Foto: Aleš Fevžer

Tik pred 40. rojstnim dnem odigral zadnjo tekmo

Slovenski hokejist Žiga Pavlin je aprila ob čustvenem slovesu dejal, da je ponosen na vse, kar mu je uspelo na hokejski poti. "Lahko bi našteval vse klube, a na koncu lahko rečem, da sem zadovoljen s svojo kariero, s tem, kako sem od majhnega Triglava prišel do tega, da sem končal kot kapetan Olimpije in sem bil z reprezentanco dvakrat na olimpijskih igrah."

Kot da mi ni bilo usojeno Tijan Marovt Foto: Katja Kodba/STA

Tijan Marovt je pet let neuspešno lovil svoje prve točke v svetovnem pokalu, potem pa se je februarja odločil, da pri 26 letih konča športno pot. Bil je še edini slalomist v slovenski reprezentanci. "Včasih se je zdelo, kot da mi preprosto ni usojeno, saj sem bil velikokrat zelo blizu, a vseeno zelo daleč. Preprosto nisem bil dovolj dober," je ob slovesu zapisal Marovt.

Končala kariero in spremenila državljanstvo

Meseca maja je Rusinja Jekaterina Vedenejeva, ki je v ritmični gimnastiki na zadnjih dvojih olimpijskih igrah v Tokiu ter Parizu zastopala Slovenijo, preko družbenih medijev sporočila, da končuje svojo športno pot. Dejala je, da želi kariero nadaljevati kot trenerka in sodnica, vendar ne za Slovenijo, ki ji je ponudila priložnost za nastop na olimpijskih igrah in velikih mednarodnih tekmovanjih ter ji financirala športno kariero, temveč za matično domovino Rusijo.

Bomo Kevina Kampla še kdaj videli na nogometnih zelenicah? Foto: Ana Kovač

Kako se bo odločil Kevin Kampl?

Pred dnevi so številni nemški mediji poročali, da je dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl končal ali vsaj začasno prekinil nogometno kariero. Na to potezo naj bi močno vplivala nenadna smrt njegovega starejšega brata. "Če bo kaj novega, bo to Kevin v dogovoru z nami seveda sam predstavil javnosti," je pred dnevi povedal Marcel Schäfer, športni direktor RB Leipziga, in dodal, da gre za zelo posebno zasebno zadevo.

Simona Halep Foto: Reuters

Romunska teniška igralka Simona Halep je na začetku februarja pred domačimi navijači sporočila, da pri 33 letih zaključuje kariero. Nekdanja prva igralka sveta, ki je bila na vrhu, je v karieri osvojila 24 turnirskih lovorik, med njimi dva naslova za grand slam (OP Francije in Wimbledon). Septembra 2023 je bila kaznovana s štiriletno prepovedjo igranja, po pritožbi so ji kazen znižali na devet mesecev. Vrnila se je na igrišče, a neuspešno. Kariero je končala kot 870. igralka sveta.

Pri 23 letih je imela dovolj

Šele 23 letih je svojo športno pot končala avstrijska smučarska skakalka Sara Marita Kramer, nekdanja skupna zmagovalka pokala. "Potegniti črte pod to pot ni bilo lahko, a je to pravi korak zame," je v sporočilu za javnost Avstrijske smučarske zveze (ÖSV) pojasnila Kramer.

Tarjei & Johannes Thingnes Boe Foto: Guliverimage

Slovo bratov Boe

Marca sta se od biatlona poslovila brata brata Tarjei in Johannes Thingnes Boe. Mlajši Johannes Thingnes Boe je rekorder s 23 zlatimi kolajnami na SP, na olimpijskih igrah jih je osvojil pet. V svetovnem pokalu ima ob petih skupnih slavjih tudi 90 posamičnih zmag. 12 zlatih kolajn s SP, tri olimpijske in en skupni seštevek svetovnega pokala pa so izkupiček pet let starejšega Tarjeia.

Med drugim so kariero končali kolesar Geraint Thomas, slovenski rokometašici Alja Varagić, Amra Pandžić, znamenita ameriška košarkarica Diana Taurasi, slovita atletinja Shelly-Ann Fraser-Pryce in nenazadnje tudi norveški skakalec Robert Johansson, hrvaški nogometaš Ivan Rakitić, košarkar Bojan Bogdanović, teniški igralec Richard Gasquet.

