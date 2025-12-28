Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
28. 12. 2025,
18.08

Športni pregled leta 2025 Sportalov skok v športno preteklost

Nedelja, 28. 12. 2025, 18.08

Športni pregled leta 2025 (5.) – pregled Sportalovih skokov v preteklost

Najdaljši Sportalov skok v preteklost s pristankom na Triglavu

Avtor:
S. K.

Triglav Aljažev stolp Peter Markič | Foto Peter Markič

Foto: Peter Markič

V letu 2025 smo najdaljši skok v športno preteklost naredili 10. avgusta in se spomnili 130. obletnice postavitve kultnega Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Drugi najdaljši skok je bil v zgodovino lige NHL in epske odprave hokejistov Jukona, s prav posebnim veseljem in ponosom pa smo se seveda spominjali zgodovinskih dosežkov slovenskih športnic in športnikov.

Skok v športno preteklost | Foto:

Sedmega avgusta je minilo natanko 130 let od postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu, najvišje ležeče konstrukcije na slovenskih tleh. Samo dejanje, ki je bilo za tiste čase pravi podvig, ima veliko simbolično vrednost, je v intervjuju za Sportal pojasnil zgodovinar Peter Mikša. Kot zanimivost je dodal, da je župnik Aljaž v hecu enkrat izjavil, da si je stolp postavil kot darilo za abrahama. Okrogli jubilej je namreč praznoval dober mesec prej, 6. julija 1895.

Aljažev stolp
Sportal Jakob Aljaž v hecu o postavitvi Aljaževega stolpa: Darilo za abrahama

Primož Roglič, Giro 2023, Svete Višarje | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Sedemindvajsetega maja smo obeležili drugo obletnico nepozabne kolesarske etape na Svete Višarje, v kateri si je Primož Roglič po napetem gorskem kronometru priboril rožnato majico in zagotovil skupno zmago na Dirki po Italiji. Preverili smo, kako je etapa spremenila priljubljeno romarsko središče na tromeji s Slovenijo, Avstrijo in Italijo.

Primož Roglič Višarje 2023
Sportal Kako je Primož Roglič z zgodovinsko zmago na Giru spremenil podobo Svetih Višarij

EuroBasket 2009 | Foto: Sportida Foto: Sportida

Avgusta v ogrevanju za EuroBasket 2025 smo se spomnili na leto 2009, četudi z grenkim priokusom, saj je bila slovenska reprezentanca s selektorjem Juretom Zdovcem na čelu tedaj le streljaj oddaljena od tako želenega odličja. Tudi takrat so Slovenci uspeh lovili na Poljskem, takrat v Varšavi in nato v Katovicah. "Tisti turnir je bil za nas zelo uspešen, a je pustil grenak priokus," se je turnirja izpred 16 let spominjal takratni reprezentant Goran Jagodnik.

evropsko prvenstvo 2009
Sportal Slovenijo boleče sekunde ločile od zgodovinskega dosežka #video

Pred letošnjim odbojkarskim svetovnim prvenstvom smo se ozrli v leto 2022 in drzno potezo Odbojkarske zveze Slovenije, ki se je odločila za selektorsko menjavo zgolj 18 dni pred domačim prvenstvom.

slovenska odbojkarska reprezentanca Iran Gheorghe Cretu
Sportal Drzna poteza, ki so jo pričakovali le redki #SkokVPreteklost

Luka Zahović | Foto: Saša Pahić Szabo Foto: Saša Pahić Szabo

V času, ko so Celjani pisali uspešno zgodbo slovenskega nogometa v konferenčni ligi, naslov državnega prvaka pa je osvojila Olimpija, smo nekajkrat pomislili na zlate čase najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba, NK Maribor. Tako smo se v zgodovino ozrli pred večnim derbijem, pa se spomnili gostovanja vijoličnih na kultnem stadionu Liverpoola v ligi prvakov leta 2017, pa tudi leta 2014, ko je 18-letni Luka Zahović postal zlati adut mariborske klopi in obnorel Ljudski vrt.

Luka Zahović
Sportal Luka Zahović. Sin znanega Slovenca, nad katerim so izvajali medijski linč.
Liverpool Maribor Navijači
Sportal Bilo je čarobno, navijači Maribora spravili v zadrego privržence Liverpoola
1. SNL: Maribor - Olimpija
Sportal V Mariboru rajali kot že dolgo ne, Prosinečki priznal: Konec je

Luka Dončić | Foto: Reuters Foto: Reuters

Neusahljiv vir zanimivih zgodovinskih zgodb sta ameriški ligi NBA in NHL, v katerih blestita naš košarkarski čarovnik Luka Dončić in poslavljajoči se kapetan moštva LA Kings Anže Kopitar. Slednjega v Sportalovem skoku v športno preteklost tokrat nismo gostili, zato pa je bilo nekaj izjemnih zgodb iz daljne in malo manj daljne preteklosti najmočnejše hokejske lige na svetu, Luka Dončić pa je januarja leta 2024 poskrbel za zgodovinski večer v ligi NBA, ko je, takrat še kot član Dallas Mavericks, Atlanti nasul osupljivih 73 točk.

Luka Dončić
Sportal Ko je Luka Dončić stopil med nesmrtnike

Lindsey Vonn | Foto: Guliverimage/Getty Images Foto: Guliverimage/Getty Images

Iz belih strmin smo se spomnili legendarne Janice Kostelić, kot tudi zimzelene ameriške šampionke Lindsey Vonn, ki pa spet zmaguje na najvišji ravni in še plemeniti svojo že tako imenitno športno zgodbo. Izjemna Hrvatica še danes primat najboljše smučarke na olimpijskih igrah vseh časov, še vedno je edina, ki je na enih zimskih igrah osvojila štiri olimpijske medalje, skupno pa ima v svojih vitrinah štiri zlata odličja, s čimer se vse do danes ne more pohvaliti nobena druga smučarka.

Janica kostelić
Sportal Janici Kostelić še vedno ni para
Lindsey Vonn 2019
Sportal Lindsey Vonn do prve zmage pred dvema desetletjema, zdaj se bliža 83. v karieri

Allan Peiper Flandrija | Foto:

Vsako nedeljo smo poskrbeli za skok v preteklost, tukaj so še številne zgodbe iz tenisa, atletike, hokeja, nogometa, formule ena, pa seveda kolesarstva, ki je tudi zaradi izjemnih predstav Tadeja Pogačarja postal eden osrednjih slovenskih športov. Tako smo se v družbi Pogijevega nekdanjega športnega direktorja Allana Peiperja spominjali legendarne Dirke po Flandirji iz leta 1985.

Allan Peiper Flandrija
Sportal Dež, temperature tik nad lediščem in spolzki tlakovci – najbolj brutalna Flandrija v zgodovini

Preberite še:

Meta Hrovat
Sportal Nekdanja slovenska smučarka: Snela sem si čelado in iz nje se je vlila kri
Darijo Srna
Sportal Srce parajoča zgodba hrvaškega velikana, ki se je zaljubil v Slovenijo
Sprejem, Nika Prevc, Domen Prevc
Sportal Slovenci kot za šalo nizali rekorde: 2025 ni bilo navadno športno leto!
mladi upi kolaž
Sportal Njihova imena si velja zapomniti – kmalu jih bo poznal ves svet
