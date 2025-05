Robert Johansson je lansko sezono zaradi suspenza norveške skakalne reprezentance končal predčasno, vseeno pa je s svojimi uspehi v norveških skokih pustil velik pečat. Norvežan je za TV 2 povedal, da je to odločitev sprejel že pred nekaj časa. "Še vedno sem zelo zadovoljen s to odločitvijo. Veselim se tega, kar mi življenje ponuja v prihodnje," je povedal za norveško televizijo.

Ni mu bilo vseeno

Ob njegovem slovesu pa je tudi nekaj grenkega priokusa, potem ko so bili norveški skakalci po svetovnem prvenstvu v Trondheimu suspendirani in niso smeli tekmovati na tekmah svetovnega pokala. Morali so izpustiti kar štiri tekme svetovnega pokala - Holmenkollen, Vikersund, Lahti in Planico.

Tako je moral zaključek zadnjega svetovnega pokala spremljati iz domačega naslanjača, namesto da bi se poslovil pod planiško velikanko. Mu je bilo težko? "Da, zagotovo. Težko je, če sezone in kariere ne moreš končati na pravi način."

V lasti je imel tudi svetovni rekord

Leta 2017 je Johansson v Vikersundu postavil svetovni rekord z 252 metri. Rekorder je bil le 30 minut, potem pa ga je preskočil Stefan Kraft, ki je takrat poletel 253,5 metra. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je za Norveško osvojil zlato v ekipnem tekmovanju, ob tem pa tudi dve bronasti medalji.

